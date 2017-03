CSVN phản đối Mỹ trao giải phụ nữ can đảm cho Mẹ Nấm

Cô Như Quỳnh trong một lần phản đối Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam.



HÀ NỘI - Vào chiều thứ Năm, một ngày sau khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao giải thưởng “Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm 2017” cùng với 12 phụ nữ khác trên thế giới, cộng sản Hà Nội đã cho các báo lề đảng đã đăng tin phản đối của nhà cầm quyền CSVN.



Những báo này đang lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình: “Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước.”



Sự việc trao giải thưởng này cho thấy CSVN không thể im lặng trước sự kiện một công dân Việt Nam đang tranh đấu để bảo vệ môi trường, bảo vệ tự do ngôn luận và cổ xúy nhân quyền đã được một cường quốc thế giới vinh danh.



Lê Hải Bình nói câu “kinh điển” quen thuộc của cộng sản Hà Nội, “Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn luôn bảo vệ và thúc đẩy quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.”



Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố trên của Lê Hải Bình, thì chính báo lề đảng đã đăng đoạn sau đây cho thấy “hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam” quả là không phạm pháp chút nào:



“Từ năm 2009 đến năm 2016, bà Quỳnh đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối Công Ty Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, thành viên của các tổ chức Người Việt yêu nước và Tuyên bố công dân tự do.”



Như vậy, theo ý kiến của trang Dân Làm Báo, “Rõ ràng chính báo chí lề đảng đã tố cáo Lê Hải Bình nói láo.”

Không riêng gì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã trao giải cho blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Với sự dấn thân và hoạt động không ngừng nghĩ, trong những năm qua Mẹ Nấm đã được vinh danh với những giải thưởng cao quý như:



- Năm 2010, được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman/Hammett nhằm tôn vinh lòng can đảm trong các nỗ lực bảo vệ nhân quyền.



- 2015, là người Châu Á đầu tiên được trao tặng giải thưởng cao quý mang tên “Người Bảo vệ Dân Quyền” của tổ chức Civil Rights Defenders.



- 2016, Mạng Lưới Blogger Việt Nam do Mẹ Nấm là người điều hợp, đồng sáng lập viên đã được vinh dự nhận giải thưởng Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ trao tặng vì các thành tích tranh đấu cho nhân quyền.



- 2017, được chọn là một trong 13 phụ nữ và là người Á Châu duy nhất được Giải thưởng Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm.



Trong khi đó chính nhà cầm quyền CSVN mới là những kẻ vi phạm nhân quyền, chà đạp mọi công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết khi bắt giam một công dân yêu nước và không cho Mẹ Nấm được gặp gia đình hay tiếp xúc với luật sư.



Blogger Mẹ Nấm đã bị bắt giam từ tháng 10 năm 2016. Công an tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã "soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân..."



Trước đó bà cũng đã bị bắt nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, và phản đối Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung.



Bà là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam, thành viên của các tổ chức "Người Việt yêu nước" và "Tuyên bố công dân tự do".



Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tom Shannon trong phát biểu tại lễ trao giải thưởng ngày thứ Tư có nói, "Kể từ 2007, giải thưởng này đã vinh danh các phụ nữ trên toàn cầu, những người đã cho thấy sự can đảm và sự lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, đã lấy sức mạnh từ nghịch cảnh để giúp cải tạo xã hội.”

Ông cũng nói những người được giải thưởng đã huy động dư luận và cả chính phủ để "vạch trần và xử lý bất công, cất tiếng nói chống lại tham nhũng, ngăn ngừa khủng bố bạo lực và đứng lên bảo vệ pháp quyền và hòa bình..."



Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Thứ Trưởng Shannon nhắc tới trong phần cuối của danh sách trao giải.

Thân mẫu bà Quỳnh, bà Nguyễn Tuyết Lan, đã bày tỏ tri ân sau khi nghe con gái mình được giải thưởng.

Bà viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà "vui và hãnh diện vì lý tưởng và những hoạt động chính đáng, phục vụ con người và đất nước Việt Nam của con tôi được thế giới bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ ghi nhận."