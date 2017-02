CSVN xài luật rừng vụ bắt Nguyễn Văn Hóa

Nguyễn Văn Hóa



HÀ TĨNH – Một người trẻ tuổi đã bị bắt vì bày tỏ ý kiến không tán thành Đảng Cộng Sản. Sau hơn ba tuần từ ngày thanh niên này bị công an bắt cóc ở ngoài đường, vào ngày thứ Sáu, 3 tháng 2, vừa qua công an mới gửi thông báo “Tạm giam bị can” Nguyễn Văn Hóa cho gia đình được biết.



Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11 tháng 1, 2017 khi đang đi trên đường. Công an vu cáo Hóa tàng trữ ma túy trong người rồi bắt anh. Gần hai tuần sau công an Hà Tĩnh mới thông báo về việc “tạm giữ” cho gia đình Hóa biết.



Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, bị "tạm giữ" theo điều 258 BLHS với cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”



Một luật sư về nhân quyền tại Sài Gòn có nói với trang Dân Làm Báo về quy định thông báo cho người thân khi ra quyết định tạm giam, tạm giữ, như sau:



“Điều 85 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 19/2003/QH11 quy định thông báo về việc bắt như sau: Người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay.”



Như vậy, mặc dù chưa rõ ràng, như thời điểm thông báo về việc bắt người phải là ngay lập tức sau khi bắt được người trừ trường hợp có những cản trở khác.



Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông báo “tạm giam.” Ngoài thông báo này, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo (quyết định) khởi tố bị can hay khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.



Vụ việc liên quan đến “vụ án” của Nguyễn Văn Hóa là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vi phạm và coi thường pháp luật của công an cộng sản Việt Nam, cụ thể trường hợp này là công an Hà Tĩnh. Điều này không lạ. Trong chế độ công an trị, việc dùng luật rừng để đàn áp, ức hiếp người dân luôn là nền tảng và phương châm làm việc của công an nói riêng, và toàn bộ hệ thống cầm quyền của chế độ cộng sản nói chung.