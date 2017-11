Cụ bà 90 tuổi bán vé số nuôi chị 93 tuổi

Cụ Ngươn đang chăm sóc chị ở một căn nhà tình thương tại thành phố Sa Đéc. (Tuổi Trẻ)



SA ĐÉC - Ở một nơi rất xa trung tâm quyền lực Hà Nội, và cũng khá xa trung tâm thương mại Sài Gòn, những nơi mà các lãnh tụ chính trị, các giám đốc kinh doanh với miệng vẽ vời những viễn tượng thịnh vượng, phú quý cho "bà con ta" nhưng tay lại âm thầm vơ vét, xây dựng những "biệt phủ" cho riêng họ, tự làm giàu cho chính họ, thì có hai bà lão ở tuổi gần đất xa trời đang chịu cảnh khổ mà đáng lý ở tuổi của họ không thể có trên lý thuyết của một thiên đường xã hội chủ nghĩa do cộng sản phác họa.

Bản tin dưới đây là do chính báo cộng sản viết ra, tờ Tuổi Trẻ, đăng trên mạng ngày 1 tháng 11, 2017. Đó là tin về một cụ bà đã 90 tuổi hàng ngày vẫn bán vé số nuôi người chị 93 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp. Hai cụ đang sống tại phường 2, thành phố Sa Đéc.



Bản tin cho biết hình ảnh bà Võ Thị Ngươn, 90 tuổi, chống gậy, ngồi bán vé số lề đường đã quá quen thuộc với người dân sống gần khu chợ Sa Đéc.



Bà lão lưng còng, tóc bạc đã gắn bó với công việc bán vé số được hơn 30 năm nhưng mỗi khi có người khuyên bà nghỉ để an dưỡng tuổi già thì bà lại lắc đầu từ chối. Bà viện lý do, "Tôi không bán nữa thì tiền đâu mà lo cho chị Hai."



Bà Ngươn nói tiếp như muốn nhấn mạnh hơn, "Thấy tui già yếu, mọi người khuyên tôi nghỉ bán vé số. Nhưng không bán nữa thì tiền đâu mà lo cho chị Hai"



Người chị Hai mà bà Ngươn nhắc đến là bà Võ Thị Hạnh, năm nay cũng đã 93 tuổi. Ngày xưa bà Ngươn cùng bán vé số với chị gái của mình nhưng mấy năm nay do sức khỏe của người chị trở yếu nên bà Ngươn phải đi bán một mình.



Hàng ngày trước khi đi làm, bà Ngươn đều tự tay nấu nước lau mình, pha sữa cho người chị. "Tui chỉ mong có đủ tiền để lo cho chị, tháng trước chị té nên sức khỏe bây giờ yếu lắm," bà Ngươn nói.



Thời còn trẻ hai bà đi bán gạo, mía lóng, hột vịt lộn để phụ giúp gia đình. Từ lúc cha mẹ mất, họ nương tựa vào nhau, không ai lập gia đình.



"Buổi sáng tui bắt đầu bán lúc 8 giờ đến khoảng 11 giờ thì về. Buổi chiều thì bán từ khoảng 3 giờ đến 9 giờ tối, đều đặn ngày cũng được hơn 50 tờ. Hôm nào hết sớm thì lãnh thêm mà bán, mấy cô chú đi qua đi lại thấy thương nên hay ghé tui mua vé số lắm," bà Ngươn tâm sự.



Bà Ngươn cho biết khoảng mấy năm nay không còn đi nhiều nữa bởi mỗi lần di chuyển nhiều là chân lại nổi gân sưng vù, nhức chịu không nổi.



Đi bệnh viện khám, bác sĩ nói bà bị giãn tĩnh mạch, rối loạn nhịp tim và máu cao bất thường nên bà hạn chế đi lại, chỉ dám ngồi một chỗ để bán, những hôm trời mưa gió thì nấp vào cửa hàng bán bông bên cạnh.

Hiện bà Ngươn và chị vẫn sống trong căn nhà tình thương của nhà nước cung cấp. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai chị em, nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ gạo, nước tương, mì tôm.

Theo bà Ngươn, hàng ngày hai chị em bà chỉ dành lại một phần để ăn, còn lại đều đi ủng hộ các cơ sở từ thiện, đền chùa.



"Mọi người thương tui thì tui mừng nhưng mình đâu có dùng hết. Mình đi ủng hộ từ thiện cũng như tạo phúc đức, san sẻ cho mấy hoàn cảnh kém may mắn khác," bà Ngươn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ tịch UBND phường 2, cho biết hàng tháng chính quyền vẫn trợ cấp cho hai cụ bớt cơ cực.

"Mỗi khi có quà tặng từ mạnh thường quân chúng tôi đều ưu tiên hỗ trợ cho hai cụ. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai cụ nhiều mạnh thường quân cũng liên lạc giúp đỡ. Sắp tới chúng tôi sẽ khuyên hai cụ làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng để lo tuổi già," bà Loan nói vậy, không hề nhận ra rằng hai cụ đã trên 90 tuổi, còn đợi đến lúc nào nữa để già hơn và được chính quyền chăm sóc hoàn toàn, đỡ phải đi bán vé số như họ đã làm trong hơn 30 năm qua.