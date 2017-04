Cư dân khu Green Lantern Village Mobilehome Park đoàn kết chống việc đóng cửa khu mobile home

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Sáng thứ Bảy, 1 tháng Tư, 2017, có tới 130 gia đình cư dân Việt, Mỹ, Mễ cư ngụ trong khu Green Lantern Village Mobilehome Park ở địa chỉ 14352 Beach Blvd, Westminster (gần đường 13 dẫn vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ) đã tụ tập phản đối chủ đất về ý định chuyển đổi (giải tỏa) khu Mobilehome này, trong đó có 40 gia đình người Việt cư ngụ.Một số cư dân tụ tập phản đối phía ngoài văn phòng khu Mobilehome Park ngày thứ Bảy vừa qua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Nguyên nhân có cuộc tụ tập phản đối: Ngày 23 tháng 3, 2017, một bức thư có chữ ký của ông Walsh Properties, LLC, (Owner off Green Lantern Village) gửi đến từng gia đình cư ngụ trong khu này với nội dung: “Xin thông báo cùng quý vị, Walsh Properties, LLC, chủ sở hữu tài sản Green Lantern Village Mobilehome (Mobilehome Park) số 14352 Beach Boulevard, Westminster, California quyết định nộp đơn lên thành phố Westminster để xin phép chuyển đổi, sử dụng và phát triển khu đất Green Latern Village Mobilehome. Điều này sẽ dẫn đến việc đóng cửa khu Mobilehome quý vị đang cư ngụ. Liên quan đến quá trình thực hiện kế hoạch, công ty chúng tôi sẽ đánh giá những tác động của việc đóng cửa khu vực đến dân cư sống tại đây. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi họp vào ngày Thứ Bảy, 1 tháng 4 lúc 10:30 sáng tại văn phòng Green Lantern Village Community Room. Tại buổi họp này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về thời gian và tiến trình phê duyệt đơn xin đóng cửa khu vực phù hợp với luật pháp và quy định của thành phố nhằm bảo vệ quyền lợi của cư dân trong khu vực giải tỏa. [...]”Các chủ gia đình cư ngụ trong khu Mobilehome Park ngồi trong phòng họp nghe chủ đất giải thích. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Nhận được lá thư nói trên, các gia đình trong khu vực bàng hoàng, hoang mang, lo lắng vì không biết nếu chủ đất giải tỏa thì gia đình mình sẽ đi đâu? Giữa lúc tiền thuê nhà ngày một tăng và rất khó kiếm ra được một nơi cư ngụ vừa với khả năng trả tiền thuê mướn, vì đa số đều sống nhờ “tiền già.”Vì thế, tất cả bảo nhau làm một cuộc xuống đường phản đối. Khi phóng viên Viễn Đông có mặt lúc 10 giờ sáng đã thấy một số cư dân người Việt, mỗi người mang theo một tấm biểu ngữ phản đối, tụ tập trước văn phòng khu Mobilehome. Chúng tôi vào phòng sinh hoạt cộng đồng thấy có một số cư dân người Mỹ và người Việt đang ngồi bàn tán, ai nấy trên gương mặt đượm nét lo âu.Trở ra phía cư dân đang tụ tập, chúng tôi gặp bà Như Hảo, Giám Đốc chương trình Radio Mẹ Việt Nam. Bà Như Hảo nói với Viễn Đông, “Tôi cư ngụ trong khu này, đột nhiên nhận được thư của chủ đất cho biết họ sẽ giải tỏa. Tôi biết cái tin động trời này mới hơn một tuần lễ; họ kêu chúng tôi đến họp nên chúng tôi đến xem họ giải thích thế nào, chẳng lẽ đùng một cái bắt hàng trăm gia đình phải dời đi thì thật là khủng khiếp quá?”Bà Như Hảo, phía sau là ông Nguyễn Văn Tiền cư dân trong khu Mobilehome ký tên xác nhận mình ở trong khu Mobilehome này trước khi vào phòng họp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Người thứ hai chúng tôi gặp là ông Nguyễn Văn Tiền, một cựu cầu thủ túc cầu thời VNCH, ông thường thông báo và mời nhật báo Viễn Đông tham dự các trận túc cầu tại khu Little Saigon, mà ông là người lo sân bãi. Ông Tiền nói, “Mấy ông nhà báo không giúp chúng tôi chắc chúng tôi phải nhảy lầu!”Ông Bùi Trọng Nghĩa, một cựu Đại Úy TLC/QL/VNCH cùng phu nhân là bà Nga, hai vợ chồng vị này sốt sắng, chạy tới chạy lui, nhắc nhở mọi người phản đối trong ôn hòa và trật tự. Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, ông Lý Trần Quy nói, “Tôi ở số nhà 12 đây từ giữa năm 2012 đến nay. Mới hai tuần lễ nay họ thông báo cho chúng tôi cái tin này, khiến nhiều người chúng tôi rất hoang mang, chẳng hạn như tôi đây, mới mua căn nhà được vài năm nay, chưa kể một số người mới kéo nhà mới tới mà nay họ làm như thế này gây khó khăn cho chúng tôi quá! Hôm nay chủ đất họ mời chúng tôi đến, nên chúng tôi đến xem họ nói gì, còn lá thư gửi cho chúng tôi thì không đề cập đến vấn đề bồi thường hay gì cả.”Anh Peter nói với Viễn Đông, “Tôi dọn về đây mới có mấy tháng. Tôi cũng ngạc nhiên quá, mình đâu có biết họ có ý định giải tỏa đâu. Tôi cảm thấy vấn đề này cũng không có dễ, vì bao nhiêu gia đình đang sống trong này, muốn dời đi đâu phải một sớm một chiều rồi còn có người khiếu nại đưa đến thưa kiện nữa. Tôi có coi qua lá thư họ đưa cho đây, trong đó người chủ đất nói là họ già không còn làm được thế thì sao họ không mướn người trẻ làm? Rồi họ nói tốn kém tiền bạc sao đó; tôi không biết cái lý do đó có chính đáng hay còn lý do nào khác nữa không? Tôi nghĩ bao nhiêu người ở đây cũng như tôi, muốn ở đây không muốn đi chỗ khác.”Ông Nho Trương, một người ở trong khu này lâu năm tỏ ý phẫn nộ, cho rằng mọi người bị lường gạt. Ông nói với Viễn Đông, “Tôi ở đây 13 năm rồi, tôi biết hết diễn biến cái khu này. Cách đây hai năm, nguyên thủy là khu của người già. Không khí rất yên tĩnh. Bây giờ chúng tôi đã chấp thuận cho họ để cho family vào rồi. Từ ngày đó thiếu parking, vì cho family ở thì xe đông hơn cần nhiều parking hơn. Đường xá hư kêu gọi họ sửa họ không sửa. Hôm nay chính là chủ đất mời, còn cách đây ba năm kiện tụng với người ký lease 50 năm. Khi chủ đất thắng kiện, họ nói là từ 0 giờ ngày 31 tháng 3, 2013 họ chính thức được Orange County cấp chủ quyền miếng đất này. Vậy từ nay quý vị ở đây forever. Câu nói đó ghi trong thư gửi đến từng nhà. Mà sau ngày đó thì chúng tôi cổ động bà con đến đây ở vì được ở đây mãi mãi. Tương đối cái khu này nó tiện lợi. Họ gửi lá thư đó họ bảo chúng tôi sẽ ở đây forever; do đó nhiều gia đình kéo căn nhà mới vào đây. Bây giờ họ bảo họ đuổi thì có phải là họ lường gạt chúng tôi không?”Chủ đất nói gì? Trước khi vào phòng họp, mỗi người được phát cho một tờ giấy bằng hai thứ tiếng: Việt, Mỹ; trong đó nêu các lý do tại sao họ phải đóng cửa Mobilehome Park:- Thứ nhất, gia đình Walsh đã làm chủ sở hữu bất động sản này 70 năm. Cả hai nay đã 90 tuổi.- Thứ hai, Gia đình Walsh không có kinh nghiệm trực tiếp điều hành ở tuổi già.- Thứ ba, họ đã tham khảo chi phí nếu họ giữ lại để kinh doanh thì ngân khoản sửa chữa lên đến vài triệu Mỹ kim. Họ không đủ khả năng. Họ cũng đã thảo luận với các cơ quan quản lý khu vực Mobilehome khác để sang nhượng nhưng bất thành. Vì vậy, họ xin các gia đình an tâm về Pháp Lệnh của tiểu bang California.Họ đã nhờ cơ quan Overland, Pacific & Culter, Inc, (viết tắt là OPC), một chuyên gia về công việc này sẽ giúp họ đóng cửa khu vực. OPC sẽ là cơ quan liên lạc với các gia đình về việc cư ngụ mới. OPC được thuê phỏng vấn từng gia đình ngay trong tuần này để thu thập thông tin về các hộ gia đình sống trong khu vực và những tác động đến với họ về việc đóng cửa cũng như sẽ tham khảo trong việc lựa chọn chỗ ở khác cho cư dân. Giấy phổ biến cũng yêu cầu cư dân phải theo dõi các yêu cầu của Luật Cư Trú California Mobilehome và Bộ Luật thành phố Westminster mã số 17.400.090 để đóng cửa khu vực, và những quy định về bồi thường thiệt hại, di dời v.v..Theo luật này, chủ đất sẽ gửi thư đến các gia đình trước 30 ngày để nghe công bố bởi Hội Đồng Thành Phố Westminster. Một khi thành phố đã chấp thuận CIR, chủ tài sản phải gửi thông báo cho tất cả cư dân rời khỏi khu vực, ít nhất sáu tháng trước khi đóng cửa. Theo dự đoán cư dân không phải đi trước tháng Giêng năm 2018.Để đối phó với việc này, các gia đình Việt Nam trong khu vực sẽ họp với nhau vào ngày Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017 để bầu ra một Ban Đại Diện hầu tranh đấu cho việc giữ lại chỗ ở và tài sản của mình, trong đó có việc đệ đơn xin Hội Đồng Thành Phố Westminster can thiệp để được ở lại khu Green Lantern Village Mobilehome Park, là nơi họ đã cư ngụ nhiều năm, đã góp phần trong việc phát triển thành phố Westminster mà họ hằng yêu mến.