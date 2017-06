Cụ Kình vụ Đồng Tâm: Cho dù có chặt chân tôi vẫn nói đây là đất nông nghiệp

Cụ Lê Đình Kình trong video được chiếu trực tiếp trên Facebook ngày thứ Sáu 16, tháng 6, 2017.





HÀ NỘI - Một video clip mới xuất hiện trên truyền thông mạng xã hội đang gây chú ý trong dư luận mạng ở Việt Nam, liên quan vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nhà cầm quyền đã viên lý do cần lấy đất của Bộ Quốc Phòng để bán cho công ty Viettel của nhà nước, trong khi từ trước đến nay thì đây là đất nông nghiệp của người dân.



Trong video clip, cụ Lê Đình Kình lên tiếng tố cáo việc bị “hành hung, bắt giữ trái phép và ngược đãi” ngày 15 tháng 4, /2017. Cụ là người đã bị nhà cầm quyền quyền bắt giữ và sau đó được thả ra trong vụ bắt con tin các cán bộ ở Đồng Tâm.



Trong video đó, có lúc cụ Kình “khẳng định đây là đất nông nghiệp, không phải đất quốc phòng, cho dù có chặt chân tôi vẫn nói đây là đất nông nghiệp.”



Nội dung chính của clip qua lời của cụ Lê Đình Kình, người đã “82 năm tuổi đời, 55 tuổi đảng,” đưa ra các chi tiết cáo buộc một số sĩ quan cộng sản mặc sắc phục và “đi xe biển đỏ” đã mời ông “ra đồng đo mốc giới,” rồi đề nghị ông thuyết phục người làng đi cùng về nhà, để nhóm sĩ quan trên có thể “làm việc” riêng với cụ.



Lời của cụ Kình trong đoạn video nói khi ra đến địa điểm là “mốc 15” nơi là đồng vắng thì ông bị một sĩ quan “đạp bay,” khiến ông bị “gãy xương hông đùi.”



Cụ bị hành hung vì đã khẳng định như trong video được đưa lên Facebook ngày thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017 cho biết, “Các anh có đưa máy chém chém ngay đầu tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn giữ quan điểm đây là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm.



Cụ cũng cho hay sau khi bị “đạp xong” thì cụ bị “vứt lên xe như một con vật,” bị “còng tay” và “nhét giẻ vào mồm.”



Trong video clip này, ông nói ông bị gãy xương nhưng không được đưa ngay đến bệnh viện mà bị đưa về một trụ sở công an để điều tra.



Sau nhiều tiếng đồng hồ, khi cuối cùng được đưa tới một bệnh viện, thì ông bị các các nhân viên áp giải nói với bệnh viện rằng ông “là đối tượng nguy hiểm,” “gây rối trật tự công cộng.”



Cụ Lê Đình Kình trong clip cũng nói khi đến bệnh viện rồi, nạn nhân không được lo chữa trị ngay mà phải làm việc để lấy lời khai nên sau hơn ba ngày sau “mới được phẫu thuật”.



Sau khi xem video này, nhiều người đã có ý kiến. Dưới đây là nhận xét của Facebook Nguyễn Anh Tuấn về những lời chia sẻ của cụ Kình:



“Đi xe biển đỏ, mặc sắc phục công an, quân đội để lừa cụ Kình ra đồng đo mốc giới mà không có dân làng đi cùng.



“Ra đồng vắng rồi thì đạp bay cụ, khiến cụ gãy xương hông đùi.

“Đạp cụ xong rồi thì vứt cụ lên xe như một con vật, còng tay cụ, nhét giẻ vào mồm cụ.

“Làm cụ gãy xương nhưng không đưa đến bệnh viện để chữa trị ngay mà đưa về đồn công an.

“Đến khi đưa tới bệnh viện thì rêu rao với mọi người ở đó cụ là đối tượng nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng.



“Đến bệnh viện rồi thì không lo chữa trị mà chỉ tập trung lấy lời khai nên hơn 3ba ngày sau cụ mới được phẫu thuật, dù ai cũng biết gãy xương nguy hiểm với người già như thế nào.



“Và kết quả là từ một cụ ông mạnh khỏe, đi lại bình thường giờ gần như tật nguyền, chỉ ngồi nằm một chỗ.



“Đó là tất cả những gì mà một số cán bộ công an, quân đội sáng ngời đạo đức cách mạng đã làm với cụ Kình - 82 tuổi đời, 55 tuổi đảng, chỉ vì cụ đã dẫn dắt dân làng Đồng Tâm giữ đất trước ý định của chính quyền giao cho Viettel đầu tư kinh doanh.



“Có thể cụ Kình, với sự khôn khéo của mình, đang cố giữ thể diện cho chính quyền thành phố Hà Nội, khi nhất mực quy trách nhiệm chỉ cho cấp xã, huyện; nhưng một người từng làm bí thư xã như cụ hẳn biết rõ sự thực không phải vậy, nhất là với hai chi tiết rõ ràng sau:



1. Cụ Kình bị khởi tố tội “gây rối trật tự công cộng” bởi công an thành phố Hà Nội, chứ không phải bởi công an huyện Mỹ Đức;



2. Số 7 phố Thiền Quang - nơi cụ Kình bị đưa về sau khi bị đánh đập, bắt giữ - chính là Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An Thành Phố Hà Nội, nơi chính ông chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung một thời là trưởng phòng. Đây là đơn vị con cưng của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội khi họ từng tuyên bố rằng: “Đã là quân số 7 thì thả vào đâu cũng làm được việc.”