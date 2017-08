Cụ ông bị đầu độc, vì đâu nên nỗi?

Ngôi làng yên bình nơi đối tượng Thanh sinh sống bất ngờ trước sự việc. ẢNH: CTV

Cái chết bất ngờ của cụ ông

Câu chuyện, ông P bị người tình đầu độc dẫn tới tử vong nhiều ngày qua thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trong mắt người dân địa phương, ông P là người hiền lành, hòa đồng với bà con chòm xóm. Một người hàng xóm cho biết, ông P lấy vợ và có một con gái sống ở TP Vinh. Trước đây, ông sống cùng con gái, vài tháng mới về quê. Mấy năm nay ông P về ở hẳn quê nhà, một mình lo thờ cúng ông bà tổ tiên. Ông nuôi vài con gà, vịt và trồng cây trong vườn làm thú vui. Cứ cuối tháng là ông lại mang ít trứng, rau quả từ quê nhà xuống TP Vinh cho con cháu.

Ông Nguyễn Văn Thống – Xóm trưởng nơi ông P sinh sống kể: “Từ khi ông P về đây, thỉnh thoảng tôi cũng qua ngồi nói chuyện với ông. Có lần ông ấy kể là muốn có một đứa con trai. Tôi nghĩ ông ấy chỉ nói đùa vì suốt ngày chỉ thấy ông quanh quẩn ở nhà một mình. Không ngờ câu nói đùa này lại dẫn đến sự việc đau lòng”.

Nhắc đến hung thủ bỏ thuốc độc sát hại ông P, ông Thống ngạc nhiên: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này ở nhà ông P. Khi nghe người thân thông tin về sự việc, tôi rất bất ngờ. Ông P là người đàng hoàng và đứng đắn, không có chuyện trai gái lung tung”.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: “Nhận được trình báo của người nhà ông P tố cáo một phụ nữ đã dùng thuốc độc để sát hại ông, chúng tôi đã cho trinh sát đi tìm hiểu. Khi xác định được đối tượng Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, ở huyện Thanh Chương) có nhiều dấu hiệu nghi vấn, cơ quan công an đã triệu tập người phụ nữ này tới làm việc để phục vụ cho công tác điều tra”.

Án mạng vì tình

Thiếu tá Trần Văn Hùng cho biết, lúc đầu, đối tượng Thanh một mực chối tội, không thừa nhận hành vi hạ độc ông P. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng những bằng chứng khó chối cãi, người phụ nữ này đã phải khai nhận hành vi của mình. “Theo lời khai của đối tượng, vì ấm ức trước việc ông P nói với mọi người là mình sẽ sinh cho ông P một người con trai và nghĩ việc mọi người nơi đối tượng sinh sống biết chuyện, rồi họ lại nghĩ đối tượng lăng nhăng nên Thanh đã tìm cách để sát hại ông P. Sau đó, Thanh sẽ uống thuốc tự tử”, Thiếu tá Hùng thông tin.

Theo đó, chiều 8/8, Thanh đến nhà ông P chơi và lén bỏ thuốc độc vào cốc bia cho ông uống. Lúc đó, Thanh cũng chuẩn bị một cốc nước có pha thuốc độc để mình uống. Nhưng khi thấy ông P có biểu hiện nôn mửa, sùi bọp mép thì Thanh đã đổ cốc nước này đi và vẫn ở lại nhà chăm sóc cho ông.

Đến sáng 9/8, sau khi biết tin ông P có biểu hiện bất thường, người thân của ông P đã đưa ông đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết ông P bị trúng độc nên người nhà đã trình báo cơ quan công an. Đến chiều 14/8 thì ông P tử vong. Một ngày sau, cơ quan công an huyện Thanh Chương đã làm rõ hành vi của Thanh và giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra, thụ lý.

Được biết, đối tượng Thanh đã lấy chồng, có một con và sinh sống ở Thanh Hóa nhiều năm nay. Từ khi ly thân với chồng, Thanh về xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) ở với bố mẹ và có thêm một người con gái. Từ khi về đây, Thanh không có việc làm.

Nói về đối tượng Nguyễn Thị Thanh, ông Phạm Viết Thanh – Trưởng công an xã Thanh Chi thông tin: “Ít khi tôi thấy bà Thanh ở nhà. Dù có con nhỏ nhưng bà Thanh đều gửi cho ông bà ngoại trông giúp, còn mình đi lang thang. Việc bà Thanh đi đâu, làm gì ngoài địa phương… chúng tôi không nắm được. Bà Thanh tính tình không được ổn định nhưng việc bà bỏ thuốc độc nhằm sát hại người khác thì chúng tôi rất bất ngờ”.

Ngày 16/8, Thượng tá Cao Ánh Hồng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Thanh đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu để xác định chất độc và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án theo luật định.

Vũ Đồng

