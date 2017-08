Cưa đầu đạn lấy tiền mua gạo, đạn nổ, 6 người thiệt mạng

Bà Hiền (giữa) bị mất chồng và hai cháu ngoại. (VnExpress)



KHÁNH HÒA - Một vụ nổ lớn tại tỉnh Khánh Hòa, gây ra bởi cưa bom còn sót từ thời chiến Việt Nam, xảy ra vào sáng ngày thứ Sáu, gây thiệt mạng tại chỗ cho sáu người, một người khác bị thương nặng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Trong số sáu người thiệt mạng có bốn trẻ em, từ 3 đến 10 tuổi. Cá

c nạn nhân phần lớn là thành viên trong cùng một gia đình nghèo người dân tộc Raglai cư ngụ tại một vùng đồi núi thuộc huyện Khánh Sơn.

Hai người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu, một người trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển sang bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Một người bị thương nặng đã bị hỏng hai mắt và mất hai chân.



Huỳnh Ngọc Bông, chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã xảy ra “một vụ nổ bom đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 9g30 sáng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.”



Sáng ngày 18 tháng 8, nhiều thành viên trong gia đình ông Bo Bo Sượng đã cưa một đầu đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ và vỏ đạn. Ông Bo Bo Sượng, 55 tuổi, là một trong hai người bị thương nặng. Ông cho biết đầu đạn này là do các con trai của ông nhặt từ rẫy về.





Sáu quan tài được mang đến bên ngoài ngôi nhà nơi đầu đạn đã nổ vào sáng thứ Sáu, tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp. (SGGP)



Đến tối thứ Sáu, công an tỉnh Khánh Hòa vẫn có mặt tại hiện trường để điều tra, thu thập tàn tích.

Người dân ở thôn Tà Lương cho biết họ từng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Bo Bo Sượng nên đã chạy qua.



Khi mọi người vừa tới nơi thì thấy nhiều thi thể nằm la liệt dưới nền nhà sau của gia đình ông Sượng. Lại gần xem xét thì họ thấy sáu người trong gia đình đã tử thương, riêng ông Sượng đang hấp hối với vết thương trên người nên được đưa đi cấp cứu.



Sáu người thiệt mạng được báo chí nêu danh tính là Cao Thị Thanh Vân, 10 tuổi, Cao Hoàng Phi, 3 tuổi, Mấu Quốc Dương, 60 tuổi, Mấu Minh Nghĩa, 9 tuổi, và Mấu Minh Ngữ, 3 tuổi, và Bo Bo Xếp, 35 tuổi. Họ là người trong một gia đình và thuộc sắc tộc thiểu số Raglai.



Chiều thứ Sáu, bác sĩ tại bệnh viện Khánh Hòa cho biết, "Phía bệnh viện đã tiếp nhận nạn nhân trong vụ nổ bom tại Khánh Vĩnh từ Cam Ranh chuyển về. Nạn nhân được xác định là ông Bo Bo Sượng. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 12g42 trong tình trạng tỉnh táo nhưng cẳng chân trái đã bị dập nát, bị mất mỏm cụt cẳng ở chân phải. Cả hai mắt bị vỡ nhãn cầu và có nhiều dị vật."



Phía bệnh viện thông tin thêm: "Do bị thương quá nặng, ông Sượng phải cắt bỏ đoạn chi ở hai chân, cắt 1/3 trên hai cẳng chân. Về hai mắt, bác sĩ yêu cầu bỏ hết nhưng bệnh nhân không đồng ý xin khâu lại vết thương giữ lại mắt. Tiên lượng rất xấu."



Nằm trên gường bệnh, ông Sượng buồn bã nói với báo giới rằng hai người con của ông đi rẫy ở khu vực có nhặt được một vật có hình giống đầu đạn nên đã mang về nhà. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông và một số người trong gia đình đã tìm cách cưa ra để bán lấy tiền mua gạo.



Khi đang cưa thì đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến nhiều người thân có mặt không tránh kịp bị trúng vào người.



Ông Sượng cho biết, “Trước đây, gia đình tôi thường xuyên nhặt được loại đạn như vậy nhưng cưa có nổ đâu! Không biết sao hôm nay cưa lại phát nổ kinh hoàng.”



Trời đã mưa tầm tã tại thôn Tà Lương khi nhà chức trách thâu lượm các thi hài. Hàng trăm người dân tụ tập đến nhà nạn nhân chia buồn, lập quỹ từ thiện để quyên góp.



"Chúng tôi bàng hoàng, cả gia đình giờ chỉ còn vài người. Ông Bo Bo Sượng là chủ nhà thì không biết chết sống ra sao," bà Bo Bo Nhắn, hàng xóm nạn nhân thở dài.



Còn theo ông Mấu Nghi, 57 tuổi, nhà hàng xóm, ông và mọi người đã giật bắn bởi tiếng nổ rất lớn. “Khi chạy đến thì thấy toàn xác người,” ông Nghi rùng mình kể.



Xác của các nạn nhân không còn nguyên vẹn. Mái nhà lợp tôn bị hất tung một mảng lớn. Nhiều vật dụng ở gần đó bắn tung tóe khắp vườn.



Theo các số liệu của nhà cầm quyền, kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hơn 42,000 người đã thiệt mạng và hơn 62,100 người bị thương do bom mìn chưa nổ (UXO) gây ra.



Hầu hết các vụ nổ xảy khi nông dân chạm phải bom mìn khi canh tác hoặc cưa vỏ bom để lấy thuốc nổ. Vỏ bom thường được bán phế liệu, trong khi chất nổ được ngư dân sử dụng vào việc đánh cá.



Thông tin của Cộng Sản Việt Nam nói là phân nửa trong số 15 triệu tấn bom do Hoa Kỳ sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam vẫn còn sót lại trong các khu đất nông nghiệp và rừng rậm trên khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam.



Trong chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tòa Bạch Ốc trong tháng Năm, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung, cam kết hợp tác “giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại, bao gồm việc rà phá bom mìn.”



Tuy nhiên, ngân sách chính phủ Hoa Kỳ năm 2018 dưới chính quyền Donald Trump đã yêu cầu cắt giảm 26% tổng viện trợ cho Việt Nam trong năm tới, từ $111.5 triệu Mỹ kim năm 2016 xuống còn $82 triệu, trong đó ngân sách cho "chống sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, phá bom mìn và các chương trình liên quan" giảm một-phần-ba, từ $10.5 triệu đôa xuống còn $7 triệu.



Từ năm 1999 cho đến nay, nhóm Cố Vấn Phá Bom Mìn (MAG-Mines Advisory Group), một tổ chức phi chính phủ của Anh hoạt động rà phá bom mìn tại các khu vực đã hoặc đang xảy ra chiến sự vì mục đích nhân đạo, đã tiến hành loại bỏ 290,000 vật liệu chưa nổ còn xót trong chiến tranh Việt Nam.



Quyết định cắt giảm ngân sách dành cho công tác phá bỏ bom mìn của ông Trump có thể gây nhiều khó khăn cho hoạt động của MAG Vietnam, và những ca thương vong như vừa xảy ra trong trường hợp gia đình người dân tộc Raglai, có thể sẽ tái diễn.