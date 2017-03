Cửa hàng Target và tai nạn… bathroom

Bài ERIC TRẦNMấy tháng rồi, ban lãnh đạo Target, hệ thống bán lẻ lớn vào hàng thứ hai trên toàn nước Mỹ, có vẻ lo lắng, bần thần. Nhưng hôm thứ Hai 27 tháng Hai vừa qua mới đúng là một ngày “hỏa ngục” mở cửa vì giá chứng khoán của công ty đã tụt xuống thảm hại. Giới đầu tư gọi nhau bán tống bán tháo cổ phiếu TGT (ký hiệu của Target trên thị trường chứng khoán), khiến giá cổ phiếu vốn đã xìu xìu ển ển từ mấy tháng qua, giờ lại rơi “bỏm” xuống hơn 12%, và tiếp tục rơi dài dài cho đến ngày đóng cửa thị trường vào thứ Sáu 3 tháng Ba vừa qua.Kể từ tháng Tư năm 2016 đến nay, cổ phiếu Target đã sụt 30%, gây thiệt hại cho giới đầu tư tới $15 tỷ đô la. Chuyện chứng khoán có thể không ảnh hưởng tới bạn, nhưng nguyên nhân dẫn tới tai nạn này mới là điều chúng ta nên để ý. Vì sao?Logo quen thuộc của TargetLý do dẫn tới tình trạng này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: Gần và Xa. Nguyên nhân gần: Doanh thương trong mùa lễ vừa qua có kết quả kém, không đáp ứng tầm mong đợi của giới đầu tư. Thêm vào đó, dự phóng về tương lai cũng không được như mọi người nghĩ.Nguyên nhân xa: Chỉ vì mấy câu tuyên bố về… Bathroom! Thực ra, cái gọi là nguyên nhân xa này mới thực là nguyên nhân chính, nguyên nhân tiềm tàng thúc đẩy doanh số kém.Target là một cửa hàng bách hóa, tại sao lại có chuyện “phòng tắm” cứ y như ở nhà tư nhân vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyên Bathroom và những “miểng đạn” văng ra quanh đó.Đúng ra thì phải nói “Restroom,” chứ không phải Bathroom, vì vấn đề chỉ liên quan tới “phòng tiêu tiểu” (restroom), chứ không liên quan tới “phòng tắm.” Nhưng không hiểu tại sao người Mỹ lại thích dùng chữ Bathroom ở đây. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục dùng chữ “bathroom” cho đúng ngôn ngữ thời đại, mặc dầu biết rõ rằng “nó” bị oan.Phòng vệ sinh mới của Target không kể phái tính, ai vào cũng được.Sự việc bắt đầu kể từ tháng Ba, năm 2016 khi quốc hội tiểu bang North Carolina thông qua dự luật House Bill 2, để đáp ứng trước một trào lưu đang định hình ngày một rõ nét hơn trong xã hội. Đại khái, dự luật này muốn rằng người phái nào (nam hay nữ) thì phải đi nhà vệ sinh của phái ấy, nhất là khi sử dụng nhà vệ sinh tại các cơ sở công quyền.Thoạt nghe qua, chúng ta ắt hẳn phải ngạc nhiên: “Nói vậy có khác gì bảo rằng đàn ông là phái nam, đàn bà là phái nữ? Sự phân định đã có từ thưở nào rồi, có gì mới mà phải qui định để gây tranh cãi.”Nhưng trong xã hội bây giờ lại có trào lưu “chuyển đổi giống tính” (transgender): Có những người mà ai nhìn cũng nghĩ là đàn ông, nhưng họ lại tự nhận là … đàn bà. Và ngược lại. Để “căn tính” của mình được công nhận, những người này cố gắng cải giống. Miễn là khoa học giúp được việc ấy thì đâu có sao, quyền tự do cá nhân mà.Dĩ nhiên những transgender ấy cho rằng mình phải có quyền được sử dụng bathroom công cộng cho đúng với “căn tính” đã biến đổi của mình. Sự việc bắt đầu gây tranh cãi ở cái bathroom này. Vì, sự hiện diện bất thường thực sự đã gây ra bất an cho rất nhiều người khác cũng đang dùng Bathroom vào cùng một thời điểm. Bởi vậy, dự luật House Bill 2 mới ra đời. Dĩ nhiên, dự luật gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng LGBT (viết tắt của chữ Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender), mà chúng ta thường gọi là “đồng tính luyến ái” mặc dầu tên gọi này không gồm đủ. Bên cạnh cộng đồng LGBT, còn có những phong trào cổ võ tự do phóng khoáng (liberal).Đến đây thì cửa hàng Target nhảy vào với một lập trường rõ ràng: Khách hàng đến Target có thể vào bất cứ phòng vệ sinh nào mình muốn tùy theo phái tính của mình. Có nghĩa là, nếu “anh” A nghĩ rằng căn tính của mình là “chị” A, thì “chị” A cứ việc vào phòng vệ sinh phái nữ. Chả cần bình luận gì thêm các bạn cũng hình dung được sự hỗn loạn xảy ra sau đó, nếu thực sự cửa hàng Target tại địa phương bạn đã có những chị A như thế.Sau lời tuyên bố ấy, có tới 1.4 triệu người từ Hiệp Hội Gia Đình Dân Mỹ (American Family Association) đã ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi giới tiêu thụ tẩy chay Target. Trong khi đó, một tổ chức khác là ThinkProgress (Suy Nghĩ Tiến Bộ) cho rằng Hiệp Hội đã cố ý thổi phồng con số 1.4 triệu, vì đây là một bản thỉnh nguyện lưu truyền trên mạng, một người có thể ký nhiều lần miễn là lấy một địa chỉ email khác. Có thực như vậy không? Khó kiểm chứng, nhưng thực tế là doanh số Target từ từ giảm, bởi vì có lẽ số người tẩy chay là có thật và khá đông? Cùng lúc giá cổ phiếu cũng từ từ chao đảo.Target rơi vào hoàn cảnh khó xử: Được lòng khối này thì lại mất lòng khối kia, mà sợ rằng khối người bị mất lòng lại còn đông hơn. Thế nên họ phải nghĩ kế … thoát hiểm: Tháng 8, 2016, bà Katie Boylan, phát ngôn viên của Target tuyên bố: Từ nay đến cuối năm (tháng 12, 2016), công ty sẽ bỏ ra $20 triệu đô để kiến thiết một loại bathroom thứ 3, gọi là “gender neutral” (trung tính, không nam không nữ), cho phép phái nào vào cũng được, trong tất cả 1,800 chi nhánh của công ty trên toàn quốc.Kết quả thế nào? Doanh số của Target trong mùa lễ cuối năm vừa qua sa sút đáng kể, đưa đến một bản báo cáo làm nản lòng giới đầu tư, kéo theo giá cổ phiếu suy đổ thảm hại hôm 27 tháng Hai.Target vốn là một công ty có đường lối kinh doanh giỏi, tạo được nhiều uy tín trong giới tiêu thụ…. cho đến khi bước vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.Không biết rồi họ sẽ giải quyết ra sao? Nếu bạn còn ngậm cổ phiếu của Target, bạn phải thực sự cầu nguyện cho họ tìm được một kế thoát hiểm khả thi! Đừng quên nhé.Erictran216@yahoo.com