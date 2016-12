(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Dưới đây là bản đánh giá của Consumer Reports (CR), một công ty chuyên khảo sát các sản phẩm tiêu thụ, trong đó xe hơi là một mặt hàng quan trọng và phổ quát nhất. Là một cơ quan vô vụ lợi rất được công chúng tín nhiệm, CR có tới 7 triệu độc giả mua báo hàng tháng, hoặc đóng tiền để xem khảo cứu trên mạng. Để có được sự đánh giá trung thực và khách quan, CR bỏ tiền ra mua sản phẩm về thử nghiệm, kết hợp với việc thăm dò ý kiến của hàng trăm ngàn độc giả đã từng sử dụng qua sản phẩm ấy.

Về xe hơi, CR có bản đánh giá hằng năm về uy tín các loại xe đã và đang lưu hành trên đường phố (Annual Auto Reliability Survey), và từ bản đánh giá ấy, CR đưa ra những tiên đoán về mức độ uy tín của sản phẩm trong năm mới. Tiếp nối bài lần trước, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bản tiên đoán của CR về uy tín các hiệu xe trong năm 2017 (Predicted Reliability Scores). Xin bắt đầu với xe Hybrid/Electric.

Xe Hybrid/Electric

Hybrid và Electric Cars sử dụng những kỹ thuật xe hơi hiện đại để giảm thiểu khí thải, tăng cường bảo vệ sự trong lành của tầng khí quyển. Trong khi phần lớn xe hơi hiện nay vẫn dùng xăng và dầu làm nhiên liệu, thì Hybrid dùng cả hai, vừa xăng vừa điện (từ đó phát sinh tên gọi Hybrid, có nghĩa là “hỗn hợp”), còn Electric chỉ dùng điện. Ngoài ra còn có xe Plug-in Hybrid, có lúc chỉ dùng điện như Electric, có lúc dùng “hỗn hợp” như Hybrid.



Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin nhắc lại một điều mà nhiều người trong giới tiêu thụ còn hiểu lầm: Chúng ta hay phân biệt xe Mỹ, xe Nhật, xe Đức… với hàm ý xe Mỹ được làm ở Mỹ, và xe Nhật được làm ở Nhật. Thực tế không đúngnhư vậy, nhất là tại một thị trường lớn như Hoa Kỳ. Ở đây, trong các hiệu xe mang tiếng là Nhật như Toyota, Nissan (hai đời xe được nhắc đến dưới đây), số linh kiện (parts) được chế tại Mỹ lại còn nhiều hơn cả các xe mang tiếng là Mỹ như GM, Ford, Chrysler. Vì thế, chúng ta sẽ không nói về xuất xứ (xe Mỹ, xe Nhật, hay xe Đức, xe Pháp) mà chỉ gọi tên thương hiệu.







Các xe hơi đời 2017 thuộc loại Hybrid/Electric được tiên đoán về mức độ uy tín như sau:



1. Toyota Prius: Hạng Nhất với 94 điểm. Đây là sản phẩm Hybrid “cổ điển” của hãng Toyota, một thương hiệu vốn có uy tín cao trong lịch sử xe hơi. Với kỹ thuật Hybrid, xe có đầu máy chạy xăng, nhưng khi ngừng lại ở ngã tư hoặc kẹt xe thì đổi sang mô tơ chạy điện.



2. Toyota Prius V: Hạng Nhì với 83 điểm. Cũng là sản phẩm Hybrid của hãng Toyota, nhưng được cải tiến về hình thể, “lớn con” hơn so với Toyota Prius nói trên.



3. Nissan Leaf: Hạng Ba với 79 điểm. Đây là xe Electric (chỉ chạy bằng điện) của hãng Nissan.



4. Toyota Prius C: Hạng Tư với 72 điểm. Đây là sản phẩm Hybrid của hãng Toyota, nhỏ con hơn xe Toyota Prius V nói trên.







5. BMW i3: Hạng Tư với 59 điểm. Đây là xe Hybrid Plug-in, chạy như xe điện (Electric) một quãng, hết bình “chạc” thì tự động đổi qua hệ thống Hybrid.



6. Ford C-Max: Hạng 5 với 53 điểm. Đây là xe Hybrid của hãng Ford.



7. Tesla Model S: Hạng 6 với 44 điểm. Đây là xe điện (electric) của hãng Telsla, một hãng xe mới, trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ, có sản phẩm đầu tiên trình làng vào năm 2008. So với các tên tuổi lớn của thế giới như Toyota, Honda, GM, Chrysler, Ford…., thì Tesla đúng là còn non trẻ, nhưng Tesla lại tận dụng được những thành tựu khoa học tân tiến nhất trong kỹ nghệ xe hơi hiện đại. Tesla không sản xuất xe chạy xăng, chỉ sản xuất xe chạy điện và là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu xe không người lái (driverless vehicles).



8. Chevrolet Volt: Hạng 7 với 15 điểm. Đây là xe Hybrid Plug-in của hãng Chevrolet, chạy bằng điện (electric) cho đến khi hết số bình “chạc” thì tự đông đổi sang Hybrid.



9. Tesla Model X: Hạng 8 với 12 điểm. Đây là xe điện (electric) của hãng Tesla.

Trong bảng xếp hạng trên, Tesla có 2 sản phẩm được nhắc đến với số điểm khá thấp (Model S 44 điểm và Model X 12 điểm). Để có một cái nhìn toàn diện hơn, chúng ta cần lưu ý thêm rằng 2 loại xe này còn có đủ điều kiện để lắp thêm thiết bị tự điều khiển không cần người lái.

Ngoài ra, người đọc có thể thắc mắc về vị trí của những tên tuổi khác như Honda, Madza, GM, Hyndai, Volswagen.

Xin nhớ rằng, đây mới là bảng xếp hạng của các loại xe Hybrid/Electric, và các thương hiệu này không có sản phẩm Hybrid/Electric nào tạo ấn tượng đủ mạnh để đạt được một điểm số nào đó. Lần sau, khi nói về các loại xe chạy xăng truyền thống, chắc chắn chúng ta sẽ thấy sự góp mặt của các thương hiệu này.



haosmith@yahoo.com