Cuối tuần, Premier League nhường các sân cho giải FA Cup

Bài THANH NGUYỄN

Hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, Ligue 1 bên Pháp có 9 trận với 5 trận đã đấu xong trong ngày thứ Bảy. Bundesliga bên Đức có 8 trận, với 6 trận ngày thứ Bảy. Serie A bên Ý có 9 trận với 2 trận ngày thứ Bảy. La Liga dưới Tây Ban Nha có 8 trận, với 4 trận đã đấu xong ngày thứ Bảy.



Premier League ngưng hoạt động hai ngày nói đây để các đội lớn bé trên toàn lãnh thổ nước Anh, kể cả Premier League, cùng lo kéo quân ra sân để tranh giải FA Cup tức là chiếc cúp của tổng liên hiệp bóng đá toàn quốc.





Huấn luyện viên Guardiola của đội Manchester City với bộ tịch chán nản sau khi đội mình đành phải hòa Huddersfield 0-0 trong trận vòng 16 giải FA Cup ngày 18 tháng 2.



Tình hình trong ngày thứ Bảy bên Pháp chỉ có trận đáng chú ý giữa Nice với Lorient vì Nice thuộc bốn đội đầu bảng, trên cả Paris saint Germain. Hôm nay Nice thắng Loreint 1-0 cho nên tiếp tục đứng nhì, dưới Monaco; tiếp tục đứng trên PSG tuy đội này chỉ kém Nice có mỗi một điểm và còn chờ đấu xong trận thứ 26 như hai anh trên mình. Có nghĩa là Chủ Nhật mà PSG thắng đội Toulouse thì nó sẽ leo lên hạng nhì; còn hòa thì chưa biết sao vì còn tùy số bàn thắng một khi Nice và PSG đều cùng số điểm 56.



Bên Đức thì hai trận đáng chú ý là giữa Bayern Munich với Hertha Berlin và Dortmund với Wolfsburg. Bayern hòa Hertha 1-1 nhưng vẫn tiếp tục đứg đầu bảng, và Dortmund thắng Worlfsburg 3-0 cho nên vẫn đứng nhì.

Serie A ngày thứ Bảy không có mặt mấy anh đầu bảng cho nên không có gì đáng nói.





Thủ môn cũ của Real Madrid là Diego Lopez, nay được đội Milan bên Ý cho đội Espanyol mượn trong trận ngày 18 tháng 2 tại sân cũ với đồng đội khi xưa của mình.



Dưới Tây Ban Nha, Real Madrid thắng Espanyol 2-0, Sevilla thắng Eibar 2-0 và Atletico Madrid thắng Sporting Gijon 4-1 trong khi Barcelona Chủ Nhật mới đấu với Leganes mà ai nấy đều có thể độ chừng là Barcelona sẽ thắng. Nhưng trong khi chờ đợi thì Real Madrid vẫn đứng đầu bảng với 20 trận, Sevilla đứng nhì với 23 trận, Barcelona đứng Ba với 22 trận và Atletico đứng hạng Tư với 23 trận. Đội Real Madrid như vậy đứng trên ba anh kia mà còn đến 2 trận "gối đầu", chưa đấu. Nếu nó đừng "giở quẻ" mà để thua hai trận còn chưa đấu tiếp thì kể như năm nay nó đoạt chức vô địch La Liga là cái chắc!



Đặc biệt trong trận với Espanyol, cậu tiền đạo Gareth Bale suốt trên dưới hai tháng dưỡng thương nơi chân thì hôm nay được Zidane cho ra đấu 20 phút còn lại. Và cậu ta ghi một bàn thắng vẻ vang khiến đám gà nhà của Real Madrid ở sân Bernabeu hò reo tán thưởng kịch liệt. Cái kiểu hò reo đó cũng là để "đá giò lái" cậu Ronaldo sút hụt cả ba lượt!



Đặc biệt nữa là có một "cố nhân" của Real Madrid, anh thủ môn Diego Lopez hết sức dễ thương nhưng thời Benitez không xài khiến anh ta qua Ý đầu quân cho đội Milan, rồi bây giờ Milan nghĩ sao đấy cho đội Espanyol mượn. Lopez vì thế mà lại quay trở về Tây Ban Nha và nay có dịp găp lại đám "người xưa" của mình, tuy bị hai tay "người xưa" là Morata và Gareth Bale chúng đá lọt lưới mình 2 bàn!



Trở lại cái giải FA Cup bên Anh! Nhóm tư bản đại kinh doanh The Emirates bên xứ dầu hỏa United Arab Emirates bảo trợ cho nên mấy năm gần đây vẫn được gọi là "The Emirates Cup" ngoài danh xưng lẽ ra "chính hiệu con nai" phải là "The FA Cup"! Đầu đuôi cũng chỉ vì chữ "tiền, từ danh nghĩa "bảo trợ" nọ. Tiền chi ra cho giải này rất bộn. Riêng số tiền dành cho đội đoạt cúp đã lên tới tương đương $ 2.23 triệu dollars!



Đá lai rai để loại nhau ra từ giữa năm ngoái với trong tổng số 736 đội thượng vàng hạ cám, nay -sau ngày Chủ Nhật- sẽ chỉ còn 8 đội để vào tứ kết. Thứ Bảy là 6 trận với 12 đội; Chủ Nhật thêm 2 trận với 4 đội nữa vị chi là đủ 16 đội của vòng 16.



Chủ Nhật mới đến phiên đương kim vô địch, đoạt giải trong mùa bóng 2015-16, là Manchester United hiện đứng hạng 6 trong Premier League, sẽ đấu với Blackburn hạng thứ 23 của nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship , dưới Premier League. Anh đương kim vô địch FA Cup mà không thắng nổi anh hạng 23 của nhóm bên dưới như vậy nữa thì huấn luyện viên Mourinho chỉ còn có nước xách va-ly trở về Bồ Đào Nha cho khỏi bị "chúng chửi".







Sau thời gian dưỡng thương cả hai tháng, tiền đạo Gareth Bale người xứ Wales của Real Madrid đã tái xuất giang hồ trong trận với Espanyol ngày 18 tháng 2 và ghi bàn thắng thứ 2 rất đẹp mắt cho đội mình.

Mà cái chuyện đó thì cũng chẳng có gì lạ! Bằng chứng là cũng ở vòng 16 hôm nay, Manchester City, hạng nhì của Premier League, đã không làm gì được đội Huddersfield để phải hòa 0 - 0. Xin thưa với bà con cô bác là Huddersfiled cũng thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship vừa nêu và hiện đứng hạng thứ 19!

Mà nào đã xong! Cũng trong ngày, đương kim vô địch Premier League Leicester đấu vòng 16 giải FA với Millwall đã thua 0 -1! Millwall là cái đội nào vậy? Nó thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá League One, tức còn dưới cả nhóm Championship!





Bàn thắng đầu tiên cho đội Real Madrid với cú đánh đầu của Morata trong trận với Espanyol ngày 28 tháng 2 ở sân Bernabeu, Madrid.



Bởi vậy, vì chuyện không nhất thiết một đội thuộc Premier League sẽ đoạt giải cho nên UEFA nó chỉ đồng ý để cho ai đoạt cúp được đương nhiên tham gia giải UEFA Europa League, thấp hơn giải UEFA Champions League. Anh đoạt giải mà nhè thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới Premier League rồi đi thắc mắc thì UEFA nó sẽ nói : "Anh thắng giải FA thì kệ anh, chứ anh đâu thuộc hàng ngũ vô địch trong nước"?







Cầu thủ đội Millwall ghi bàn thắng trong trận vòng 16 giải FA Cup với Leicester. Leicester là đương kim vô địch Premier League. Millwall thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng dưới.



Ta gắng chờ ngày Chủ Nhật với hai trận cuối của vòng 16 giải FA bên Anh rồi sau đó coi xem ai sẽ gặp ai ở tứ kết. Đây là giải lớn hất trong nội bộ nước Anh. Cam đoan hứa hẹn nhiều màn hào hứng! (tn)