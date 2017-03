Cuốn sách bán chạy nhất Amazon chỉ có 266 trang giấy trắng

Tác giả Michael J Knowles và cuốn sách của ông.NEW YORK - Cuốn sách với tựa đề “Lý do bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ” của tác giả người Mỹ, với 266 trang giấy trắng, bất ngờ trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên trang web bán hàng Amazon.Được biết, cuốn sách chỉ có phần tựa đề và phần giới thiệu, ngoài ra 266 trang còn lại đều là trang giấy trắng. Đây là cuốn sách của tác giả Michael J Knowles, người đã tự xuất bản tác phẩm của mình và ngay lập tức nó đã lọt vào vị trí những cuốn sách bán chạy nhất trên trang mạng bán lẻ online Amazon.Michael Knowles chia sẻ, ông viết cuốn sách này để minh họa cho việc đảng Dân Chủ hoàn toàn thiếu định hướng qua chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua.Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Knowles nói, “Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách này. Tôi theo dõi đảng Dân Chủ ít nhất 10 năm qua và đánh giá những thành tích của họ cũng như lý do để bỏ phiếu cho họ, những lý do về khía cạnh kinh tế hay chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, nhân quyền và nhiều khía cạnh khác nữa. Tôi nhận ra rằng có lẽ tốt nhất tôi nên để tất cả các trang sách trống trơn.”“Cái độc đáo của cuốn sách này là quý vị có thể đi từ trang đầu đến trang cuối chỉ trong khoảng 15, 20 giây,” ông Knowles nói.Trong phần giới thiệu cuốn sách, tác giả Knowles viết, “Mặc dù bỏ nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi không tìm thấy có gì để nói về chủ đề này, vì thế quý vị cứ thoải mái sử dụng cuốn sách này để ghi chép.”Được biết, giá cuốn sách trên Amazon là $8 Mỹ kim, và được nhiều khách hàng đánh giá phẩm chất ở mức 5 sao. Một độc giả bình luận, “Tác giả hiểu rất rõ về vấn đề này, đi thẳng vào vấn đề. Ông đã truyền tải tới người đọc thông điệp rằng một chính đảng ở Hoa Kỳ đã mất định hướng, mất tầm nhìn và cuối cùng là thất bại trong một cuộc bầu cử.”