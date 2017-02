Cuộn sushi quấn bằng vàng lá giá gần $100

TOKYO – Một nhà hàng ở Tokyo, Nhật, vừa tăng giá trị cho món sushi của mình bằng cách chế tạo một cuốn sushi vơi nhiều nguyên liệu đắt đỏ và quấn bằng vàng lá. Mỗi cuốn sushi vàng có giá 10,800 yen, tương đương $96 Mỹ kim. Chủ nhà hàng cho biết, cuộn sushi này có tên là Tokusen Kaisen Jyuni Hitoe Maki, được chế biến từ 12 loại hải sản đắt tiền và quấn bằng vàng lá. Các hải sản dùng trong cuộn sushi bao gồm cá ngừ, cá hồng, trứng cá hồi, bào ngư, cầu gai, mực, và một số loại cá đắt tiền khác.Sau khi được chế biến xong, cuộn sushi lớn được đặt trên 2 lớp giấy dày và đặt trong hộp nhựa để bảo quản hương vị. Tuy có giá cao “chóng mặt”, nhưng chủ nhà hàng cho biết món ăn này vẫn thu hút rất nhiều thực khách. Được biết, món sushi quấn vàng lá được tung ra bán vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, nhân dịp lễ xua đuổi yêu ma (Setsubun) ở Nhật. Vào dịp này, mọi người thường ăn một cuộn sushi lớn, với mong muốn gặp nhiều may mắn trong năm mới.

NGA - Nhà chức trách Nga đã tìm thấy viên kim cương bị mất trộm tại một cuộc triển lãm ở St. Petersburg trong... dạ dày một du khách Trung Quốc. Theo truyền thông Nga, viên kim cương bị mất trộm tại cuộc triển lãm Đồ trang sức quý ở khu Puskin, thành phố St. Petersburg, Nga, hồi đầu tháng này. Viên kim cương nặng 3,01 cara, trị giá 6 triệu ruble Nga.

Nhà chức trách cho biết, kẻ trộm đã đánh tráo viên kim cương thật bằng một viên đá giả rồi nuốt nó vào bụng. Hai nghi can người Trung Quốc bị bắt ngay trong ngày, trong đó một người bị bắt tại phi trường khi định trốn về nước. Qua kiểm tra bằng máy soi, cảnh sát phát hiện viên kim cương trong dạ dày một nghi can, nên đã đưa ngay kẻ này tới bệnh viện. Hai nghi can gồm Liu Limei (nữ, 30 tuổi) và Liu Bo (nam, 37 tuổi). Họ nhập cảnh vào Nga bằng visa du lịch.

ẤN ĐỘ - Vì bị nhức đầu dữ dội, cô Sevi, người Ấn Độ đã Bệnh viện Đại học Stanley, thành phố Chennai, để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ hết sức bất ngờ phát hiện 1 con gián vẫn còn sống đang làm tổ trong hộp sọ của cô. Kết quả siêu âm cho thấy, con gián nằm trên nền sọ, vị trí giữa hai mắt, và vẫn còn sống.

Người phụ nữ 42 tuổi đến từ vùng Injambakkam cho biết, vào một đêm khi đang ngủ, cô bỗng bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội. Cô Sevi còn cảm giác có thứ gì đó ngọ nguậy trong lỗ mũi cô. Mỗi khi nó di chuyển, cô lại cảm thấy hai mắt nóng bừng. Để gắp được con gián ra khỏi hộp sọ của người phụ nữ, các bác sĩ đã phải dùng máy hút và nhíp trong ca phẫu thuật dài 45 phút đồng hồ. Bác sĩ M. N. Shankar, trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện cho biết, đây là ca bệnh hy hữu nhất mà ông từng thấy trong suốt hơn 30 năm làm nghề y. Nếu không nhanh chóng gắp con gián ra, não bộ của cô Sevi sẽ bị nhiễm trùng.