Cứu ba con gấu ngựa bị hút mật gần 20 năm

NINH BÌNH - Ngày thứ Hai, Trung Tâm Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Nước Việt (Four Paws Viet) phối hợp cùng cơ quan Kiểm Lâm Ninh Bình và Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, để giải cứu ba con gấu ngựa (một đực, hai cái) nặng hơn 100 kg (220 pound) từ hai gia đình sống ở phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.Ba gấu ngựa này đã bị nuôi nhốt khoảng 18 năm, trong điều kiện chuồng trại chật hẹp, ẩm thấp, thức ăn và môi trường sống không phù hợp. Cách đây khoảng hai năm, Kiểm Lâm Ninh Bình khám phá và báo tin cho Trung Tâm Bảo Tồn được biết về hai con gấu. Họ đã khuyến khích hai gia đình hãy giao gấu cho Trung Tâm Bảo Tồn Động Vật Hoàng Dã.Các chuyên gia quốc tế của Four Paws International cho biết gấu có dấu hiệu bị trích hút mật nhiều lần trong nhiều năm, nên ba gấu đều gặp vấn đề về răng lợi; gan và túi mật có dấu hiệu nhiễm bệnh.Sau khi được bàn giao, gấu sẽ được đưa vào trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình của Four Paws Viet.Vì hậu quả của bão Damrey, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn khối đất đá, cây cối đổ sập xuống đường đèo, ngăn chặn giao thông hoàn toàn qua đoạn quốc lộ này.Chỉ huy trưởng công trường đường Nha Trang - Đà Lạt cho biết đây là một trong những đợt sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến đường này từ trước đến nay. Toàn đoạn đường có 11 điểm bị sạt lở. Mỗi điểm có hàng ngàn khối đất đá tràn ngập trên mặt đường, khiên công tác khắc phục rất khó khăn. Dự đoàn phải cần tới năm ngày nữa, mới khai thông được con đường này cho xe cộ qua lại.Trong ngày thứ Hai, ở hai đầu tuyến ở Lâm Đồng và Khánh Hòa, cảnh sát giao thông đã lập trạm ngăn chặn, không cho bất cứ xe nào lên đèo.ĐÀ NẴNG - Chiều thứ Hai, chiếc máy bay vận tải cơ hạng nặng C-17 phục vụ cho phái đoàn Tổng Thống Donald Trump dự APEC đã đáp xuống phi trường Đà Nẵng trong mưa lớn. Chiếc Boeing C-17 Globemaster III khổng lồ đã chở theo nhiều trang thiết bị phục vụ cho chuyên cơ của Tổng thống Donal Trump đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC cuối tuần này.Dưới tiết trời mưa lớn, sương mù, C-17 không đi vào sân đậu dành cho chuyên cơ APEC, mà di chuyển trên phi đạo đậu trước ga hàng hóa của sân bay, giáp với khu vực quân sự.Hai chiếc trực thăng phục vụ cho chuyến công du của tổng thống Mỹ được đưa ra khỏi C-17, chuyển vào các nhà vòm. C-17 là máy bay chuyên vận chuyển trực thăng và xe dành cho tổng thống Mỹ. Trước đó, chiếc C-17 đã đáp xuống Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 10 và Hà Nội vào 30 tháng 10, để mang tới trước nhiều dụng cụ khác cho phái đoàn Hoa Kỳ.Trong những hàng hóa Mỹ mang đến lần này, ngoài trực thăng còn có hệ thống đèn chiếu sáng lắp đặt tại sân bay phục vụ phi cơ của ông Trump khi đáp xuống Đà Nẵng. Theo kế hoạch, C-17 vận chuyển các thiết bị vào ngày 3/11, tuy nhiên do ảnh hưởng mưa bão, máy bay bị trễ ba ngày.ĐÀ NẴNG - Ông Donald Trump sẽ thăm cấp quốc gia tại Việt Nam từ ngày thứ Bảy, 11 tháng 11. Trước khi tới Hà Nội, ngày thứ Sáu, Tổng Thống Trump sẽ dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Trump.Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Cộng đang gia tăng ảnh hưởng tại Biển Đông, đồng thời chính phủ Hoa Kỳ đẩy mạnh chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp về nước, mà trong đó có cả Việt Nam.SÓC TRĂNG - Chiều thứ Hai, ban quản Lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác nhận có một công nhân thiệt mạng tại công ty Kim Chung Cường Thịnh. Công ty này có nhà xưởng sản xuất bao bì tại lô K, khu công nghiệp An Nghiệp, phường 7.Trước đó, lúc 8 giờ sáng, một viên quản lý vào công ty làm việc thì phát giác anh Đặng Phước Thiên, 31 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, nằm chết cạnh thang máy tự chế. Khám nghiệm tử thi nhà chức trách xác định công nhân này chết vì bị nhiều chấn thương.Giám đốc công ty nói rằng anh Thiên chết vì điều khiển thang máy không đúng theo sự hướng dẫn. Giám đốc cũng nhìn nhận anh Thiên làm việc mà không được ký hợp đồng lao động với công ty, vì đang trong thời gian thử việc.Giám đốc cũng nói là thang máy dùng vận chuyển hàng hóa từ 500 kg trở xuống, nên không cần phải thanh tra. Trong khi đó, công an tỉnh Sóc Trăng cho biết họ sẽ điều tra nguyên nhân khiến anh Thiên bị thiệt mạng.