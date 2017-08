Cựu chủ tịch VN Pharma bị 12 năm tù

Nguyễn Minh Hùng (trái) và Võ Mạnh Cường cùng bị 12 năm tù tại tòa án ở Sài Gòn ngày thứ Sáu.



SÀI GÒN - Cựu chủ tịch công ty dược phẩm VN Pharma đã bị tuyên án 12 năm tù vì tội buôn lậu và làm giả con dấu để nhập lậu hàng ngàn lô thuốc chữa ung thư giả.



Tại tòa án sáng thứ Sáu, các bị cáo liên quan đến vụ công ty dược lớn nhất Việt Nam, VN Pharma, đã bị xử trong vụ nhập thuốc chữa ung thư giả.



Cựu lãnh đạo VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty hàng hải quốc tế H&C cùng bị án 12 năm tù.



Bảy bị cáo khác là nguyên lãnh đạo của VN Pharma và các công ty dược được hưởng hai năm tù treo cho đến 5 năm tù giam cũng với cùng tội danh trên.



Nguyễn Minh Hùng được giảm nhẹ hình phạt vì đã "chủ động báo cáo để Bộ Y Tế niêm phong lô thuốc, ngăn chặn hậu quả," theo ghi nhận của VnExpress.



Ông Hùng bị tố cáo thuê người viết hồ sơ thuốc, sử dụng con dấu, chữ ký của hai công ty nước ngoài không còn phép hoạt động tại Việt Nam, nâng khống giá thuốc, sử dụng các giấy tờ giả của công ty ở Canada do ông Cường cung cấp.



VN Pharma còn làm giả các giấy tờ, thủ tục thanh toán để được Bộ Y Tế cấp giấy phép nhập cảng 9,300 hộp thuốc H - Capita 500mg Caplet để chữa bệnh ung thư, trị giá hơn $250,000 Mỹ kim.



Trước đó, truyền thông trong nước cho biết Ngô Anh Quốc, cựu phó tổng giám đốc của VN Pharma đã ra lệnh cho nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để họ viết toa cho bệnh nhân các loại thuốc VN Pharma nhập cảng, với tổng cộng số hóa đơn hoa hồng khoảng $327,000.



Các cán bộ cục quản lý dược Bộ Y Tế không bị xử lý hình sự, vì đã "nghi ngờ và kịp thời niêm phong lô thuốc, không cho bán ra thị trường" nhưng Hội đồng xét xử đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm, "nếu có dấu hiệu thì xử lý sau."



VN Pharma bắt đầu tham gia thị trường phân phối dược phẩm từ tháng 10, 2011. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2012, VN Pharma đã thành lập thêm các công ty con là VN Pharma An Giang và VN Pharma Cà Mau; vào cuối năm đó, thêm một chi nhánh được mở tại Hà Nội.



Chỉ sau chưa đầy hai năm hoạt động, Nguyễn Minh Hùng tại đại hội đồng cổ đông lần ba năm 2014 báo cáo doanh thu bán hàng hợp nhất của công ty năm 2013 đạt hơn $42 triệu Mỹ kim, trong lúc vốn điều lệ của công ty tính đến tháng 8, 2013 là $1.75 triệu.



VN Pharma khi đó dự kiến sẽ đạt mức doanh thu trong 2014 là gần $44 triệu.

VN Pharma còn liên tiếp thành lập các đơn vị thành viên như VN Medicare về ngành vệ sinh và sinh hóa phẩm y tế; VN Logistics về dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược và VN Clinic về lĩnh vực phòng khám.

VN Pharma có nhiều công ty thành viên khác như Dược Nam Anh, Nam Hùng, Dược VN Pharma.

Báo Thanh Niên thời điểm đó nói việc VN Pharma và các công ty con thắng lớn trong việc đấu thầu thuốc vào các bệnh viện tại Sài Gòn khiến những người trong ngành y dược nơi đây nghi ngờ có sự bất thường.

Tháng 9, 2014, công an bắt giữ chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Minh Hùng và tịch thu các tài liệu tại văn phòng. Từ đó, hoạt động của VN Pharma bị phanh phui, điều tra, đưa đến hậu quả án tòa ngày thứ Sáu.