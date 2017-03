Cứu đàn voi mắc kẹt trong hố bùn ở Cambodia

MONDULKIRI – Đàn voi gồm 11 con voi hoang dã, bị mắc kẹt nhiều ngày trong bãi bùn ở phía đông bắc Cambodia, đã được giải cứu vào cuối tuần qua. Hội bảo tồn động vật hoang dã WCS cho hay, đàn voi bị mắc kẹt 3 ngày trong hố bùn tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Keo Seima thuộc tỉnh Mondulkiri, Cambodia. Hố này hình thành do bom rơi trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, sau đó được nông dân mở rộng thành nơi chứa nước.

Sau khi nông dân địa phương phát hiện 11 con voi bị nạn, chính phủ và WCS đã hợp tác thực hiện chiến dịch giải cứu chúng vào hôm 25 tháng 3. Cố vấn Tan Setha của WCS, cho biết, đàn voi gồm 3 con cái trưởng thành và 8 con non ở các độ tuổi khác nhau. "Những con voi là một phần quan trọng của quần thể sinh vật ở Khu bảo tồn động vật hoang dã Keo Seima, mất đi chúng sẽ là tổn thất lớn đối với công tác bảo tồn tại đây.”

Ông Ross Sinclair, người đứng đầu WCS tại Cambodia, gọi sự việc là "ví dụ điển hình của việc tất cả mọi người ở Cambodia cùng nhau gìn giữ thế giới hoang dã.” Khu bảo tồn Keo Seima nằm cách thủ đô Phnom Penh 300 cây số về phía đông bắc, là một trong những môi trường sống quan trọng của voi hoang dã ở Cambodia, với hơn 100 con được chăm sóc tại đây.



Hầm chống tận thế lưu giữ sách quý

NA UY – Chính phủ Na Uy vừa mở cửa một căn hầm chống tận thế đặc biệt mang tên World Arctic Archive, nằm ở Svalbard, để cất giữ những cuốn sách quý giá nhất trên thế giới. Những quyển sách quý sẽ được lưu giữ ở dạng kỹ thuật số, cho phép chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất, kể cả chiến tranh hạt nhân. Na Uy, Brazil và Mexico sẽ là những quốc gia đầu tiên lưu giữ bản sao sách quý ở căn hầm này.

Hầm chống tận thế mới này nằm cùng khu vực với hầm Global Seed Vault, chứa bộ sưu tập hạt giống khổng lồ có thể giúp con người sống sót nếu nguồn cung cấp lương thực bị xóa sạch. Công nghệ do hãng Piql phát minh ra giúp lưu trữ dữ liệu ở dạng giấy ảnh thay vì bộ nhớ hoặc các dạng lưu trữ khác. "Chúng tôi tin chắc có thể lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ của mình trong 1,000 năm", hãng Piql cho biết. Giấy ảnh sẽ được đặt sâu bên trong một khu mỏ đóng băng vĩnh cửu, mang tên Mine 3, dưới nhiệt độ ổn định.

Svalbard là nơi đặc biệt an toàn để lưu trữ sách quý. Năm 1920, Na Uy đã ký hiệp ước Svalbard với 42 nước để nơi đây trở thành khu vực phi quân sự.

Trường Trung Quốc xây nhái Quốc Hội Hoa Kỳ

CHIẾT GIANG – Vẫn biết rằng ở Trung Quốc thì không có gì là không nhái được, thế nhưng nhiều người vẫn phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ ngay giữa khuôn viên một ngôi trường ở tỉnh Chiết Giang. Trường trung học số 2 ở khu Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, gần như giống hệt tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, từ lớp sơn màu trắng cho đến mái vòm cong cong hay những ô cửa sổ, đều được xây nhái không thương tiếc. Có khác chăng chỉ là thiếu mất những bậc thang bên ngoài tòa nhà và địa điểm không giống nhau mà thôi.

Trước lối thiết kế "copy” chẳng thèm che đậy này, các cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều bình luận như “Giờ làm thiết kế dễ nhỉ, cứ copy y nguyên kiến trúc của người ta rồi xây dựng là xong rồi.", " Tiếc chất xám nên cứ làm nhái theo người ta thế thôi à?"… Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ bị xây nhái tại Trung Quốc. Trước đó, rất nhiều tòa nhà "copy" lối kiến trúc này đã xuất hiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới và thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Nhân viên y tế bị sa thải vì nhảy nhót cạnh bàn mổ

COLOMBIA - Dư luận tại Colombia đã vô cùng tức giận, sau khi chứng kiến hình ảnh một nhóm nhân viên y tế đang nhảy nhót cười đùa bên cạnh một bệnh nhân đã được gây mê và chờ phẫu thuật. Sự việc xảy ra tại bệnh viện tư nhân Santa Cruz de Bocagrande, thuộc thành phố Cartagena, thủ phủ tỉnh Bolivar, Colombia và được một nhân viên y tế khác ghi lại bằng điện thoại rồi đăng lên mạng.

Trong đoạn video, có thể thấy một bệnh nhân đang nằm sấp trên bàn mổ trong tình trạng khỏa thân, để chờ phẫu thuật. Vì đã được gây mê nên người này không hề hay biết mọi chuyện diễn ra xung quanh. Trong số 7 nhân viên trong phòng, chỉ có 1 người duy nhất vẫn tập trung chuẩn bị dụng cụ ở phía xa, còn 6 người khác (bao gồm cả người quay phim) vẫn thoải mái đùa cợt bên cạnh nam bệnh nhân. Thậm chí, họ còn vừa nhảy nhót, vừa cầm bình chứa thuốc sát trùng xịt lên lưng của bệnh nhân rồi quay sang xịt đùa lên mặt nhau.

Sau khi xuất hiện trên các mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý rất lớn và gây phẫn nộ trong dư luận Colombia. Nhiều người cáo buộc, hành động của nhóm nhân viên y tế là coi thường tính mạng và không tôn trọng bệnh nhân. Ngay lập tức, đại diện của bệnh viện Santa Cruz de Bocagrande đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định sẽ sa thải các nhân viên y tế đùa giỡn trong video, và trừng phạt những người khác trong nhóm mổ.

Máy bay bốc cháy khi hạ cánh, 141 hành khách thoát chết

PERU - Một máy bay của hãng hàng không Peru hôm thứ Ba trượt khỏi phi đạo và bốc cháy dữ dội khi đang hạ cánh. Chiếc Boeing 737 của Peruvian Airlines, chở 141 hành khách, khởi hành từ thủ đô Lima, đã bắt lửa khi hạ cánh xuống sân bay thủ phủ của tỉnh Jauja lúc 4 rưỡi chiều. Máy bay bị trượt khỏi phi đạo, lao vào một bãi cỏ rồi bốc cháy dữ dội. Những hình ảnh và video trên mạng cho thấy những cột khói đen bốc cao và bay xa nhiều mét. Các hành khách vội vã tháo chạy khỏi máy bay trước khi lửa lan sang thân phi cơ.

Bộ Trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrio cho hay, lửa có thể bùng lên do cánh máy bay quẹt vào phi đạo. Thông cáo từ Peruvian Airlines cho biết 141 người trên máy bay đã được di tản an toàn, và hãng cũng khen ngợi phi hành đoàn vì phản ứng kịp thời, giúp tránh được thương vong lớn. Có ít nhất 26 người bị thương, bao gồm 1 trẻ em, và đã được chuyển tới bệnh viện. Nhà chức trách vẫn đang điều tra sự việc.