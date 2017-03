Cựu ngôi sao Stoudemire: Tôi luôn tránh mặt đồng đội đồng tính trong phòng thay đồ

Amar'e Stoudemire khi đấu cho đội Miami Heat vào mùa đấu năm ngoái. (Streeter Lecka/ Getty Images)

Cựu ngôi sao All-Star NBA Amar'e Stoudemire cho biết anh luôn tránh mặt và hoàn toàn không muốn tắm chung với đồng đội đồng tính sau mỗi trận đấu.



Hiện nay Stoudemire đang thi đấu cho câu lạc bộ Hapoel Jerusalem của Hội Bóng Rổ Do Thái tại Israel. Trả lời phỏng vấn trên website Walla Sport, anh khẳng định, "Sau mỗi trận đấu, tôi băng qua đường và tìm kiếm một chỗ tắm. Tôi sẵn sàng lái xe đi xa hơn nếu không tìm thấy chỗ nào ở gần sân thi đấu."



Stoudemire thực sự không nói đùa khi đưa ra phát biểu trên. Cầu thủ 34 tuổi nói rằng trong mỗi lời nói đùa luôn có một sự thật. Trong thời gian qua, đồng đội của Stoudemire thường bị hỏi rằng họ có gặp vấn đề gì khi tắm chung với đồng đội đồng tính không. Một số trả lời họ không gặp vấn đề gì. Nhưng với Stoudemire, anh cảm thấy khó chịu.



Stoudemire không phải là cầu thủ nhà nghề đầu tiên nói về những điều khó nói trong phòng tắm của vận động viên. Cách đây hai năm, Jonathan Vilma là cựu cầu thủ của New Orleans Saints, cũng nêu lên vấn đề này. Anh thú nhận cảm thấy sợ trước ánh mắt của một đồng đội đồng tính, nhìn anh khi họ đang tắm.



Hudson Taylor là nhà sáng lập tổ chức Athlete Ally, nói rằng, "Cầu thủ đồng tính ở đâu cũng có. Nhận xét của Stoudemire không làm thay đổi tình trạng, chỉ khiến làm những người trong cuộc bị tổn thương."



Trong thời gian qua, Stoudemire nổi tiếng là người hay chỉ trích đồng đội đồng tính. Khi còn thi đấu cho New York Knicks vào năm 2012, anh vị phạt $50,000 Mỹ kim sau khi gởi tin nhắn cho một người khác qua Twitter, để nói xấu về một người đồng tính. Sau đó, anh phải xin lỗi công khai.



Trong sự nghiệp 15 năm thi đấu ở giải NBA, thành tích trung bình mỗi trận của Stoudemire là ghi được 18.9 điểm, và thảy được 7.8 lần vào rổ. Anh từng nói, "Tôi thất vọng về bản thân khi đưa ra những nhận xét như vậy. Lẽ ra tôi nên biết rõ hơn để không phải ân hận nữa."