(VienDongDaily.Com - 06/01/2017)

Một nhân chứng cho biết hung thủ đã bắn các nạn nhân mà không nói một lời. Nghi can đã bắn cho đến khi hết đạn trong súng. Đám đông hành khách đã hoảng hốt, chạy tán loạn ra ngoài các cánh cửa và tràn ra ngoài sân bay. Một số người còn cầm theo hành lý ở trong tay trong lúc bỏ chạy.

Vụ bắn đầu năm ở Mỹ

Các hành khách đã chạy tán loạn vào sân bay sau khi nghe tiếng súng nổ xuất phát từ khu vực nhận hành lý tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ngày thứ Sáu. Hung thủ đã bị bắt sau khi bắn chết năm người, gây thương tích cho tám người khác. (Joe Raedle/ Getty Images)



FORT LAUDERDALE – Một hành khách từ trên một chuyến bay đáp xuống phi trường Florida đã mang súng trong hành lý và dùng nó để bắn loạn xạ trong khu vực nhận hành lý tại phi trường Fort Lauderdale ngày thứ Sáu. Có ít nhất năm người bị bắn thiệt mạng, tám người khác bị thương trước khi hung thủ ném súng và nằm úpt mặt xuống mặt đất để chờ bị cảnh sát còng tay.



Nhà chức trách cho biết hung thủ Esteban Santiago, 26 tuổi, là cựu quân nhân thuộc Binh Chủng Vệ Binh Quốc Gia Bộ Binh, từng phục vụ tại Iraq nhưng bị giáng chức và bị giải ngũ vào năm ngoái vì thi hành nhiệm vụ không đủ tiêu chuẩn. Một người anh ruột nói rằng Santiago đã được điều trị bệnh tâm lý trong thời gian gần đây.



Một nhân chứng cho biết hung thủ đã bắn các nạn nhân mà không nói một lời. Nghi can đã bắn cho đến khi hết đạn trong súng. Đám đông hành khách đã hoảng hốt, chạy tán loạn ra ngoài các cánh cửa và tràn ra ngoài sân bay. Một số người còn cầm theo hành lý ở trong tay trong lúc bỏ chạy. Một số người đã núp đằng sau những chiếc xe hoặc bất cứ vật gì mà họ có thể dùng để chắn đạn trong lúc cảnh sát và các nhân viên cứu thương chạy vào để cứu những người bị bắn. Phi trường đã tiếp tục bị đóng cho đến đêm thứ Sáu.

Nhà chức trách chưa biết rõ động lực khiến Santiago nổ súng bắn chết người khác.



Nghị Sĩ Liên Bang Bill Nelson từ Florida nói, “Người này có thể bị xáo trộn tâm thần, hoặc cũng có thể là một người có một âm mưu đen tối hơn mà chúng ta rất lo sợ xảy ra mỗi ngày, và đó là khủng bố. Chúng tôi chưa thể kết luận trong lúc này.”



Tổng Thống Barack Obama đã được cố vấn Bộ Nội An tường trình về vụ bắn. Tổng thống nói rằng ông rất đau lòng trước vụ bắn mới nhất tại nước Mỹ này.



Esteban Santiago mới được làm cha. (NorthJersey.com)



Theo luật hiện nay, hành khách có thể mang theo súng và đạn cất trong hành lý, miễn là hành lý này được chuyển lên phi cơ bởi các nhân viên thay vì được cầm theo bằng tay bởi hành khách. Cũng theo luật, súng phải được khóa lại và không có đạn, cất giữ trong hộp cứng. Súng phải được thông báo với tiếp viên hàng không tại nơi soát vé.



Santiago đã bay đến Fort Lauderdale, Florida trên một chuyến bay cất cánh từ quê nhà của anh là ở Anchorage, Alaska vào đêm thứ Năm. Cảnh sát trưởng tại phi trường Anchorage cho biết Santiago chỉ mang theo một hành lý và đó là súng của anh ta khi lên phi cơ Delta Airlines tại sân bay ở Alaska.



Tại Fort Lauderdale, theo tường trình của một viên chức thuộc Hạt Broward, nghi can Santiago đã nhận lại vali đựng súng tại khu vực giao hành lý. Sau đó anh ta vào phòng vệ sinh, nơi súng được lắp đầy đạn, và sau đó tay súng này bước ra ngoài để bắt đầu bắn vào mọi người.



Vụ bắn này đã cho thấy một khuyết điểm trong hệ thống bảo vệ an ninh tại phi trường: Trong khi hành khách phải cởi giày, đặt hành lý cầm tay qua máy rọi quang tuyến X-ray và máy dò vũ khí, và phải bước qua máy xem toàn cơ thể, nhiều khu vực khác tại phi trường lại thiếu các biện pháp ngăn chặn vũ khí.

Trong vụ tấn công tại Fort Lauderdale, một nhân chứng cho biết hung thủ đã không nói gì với ai, chỉ đi tới đi lui xung quanh máy chuyển hành lý, bắn xuyên qua hành lý của những người tìm cách trốn đằng sau hành lý của họ. Nhân chứng cho biết hung thủ đã cầm một khẩu súng tay, nạp bao đạn ba lần vào súng trước khi hết đạn.



Sau đó hung thủ ném súng xuống đất, nằm dang tay dang chân trên mặt đất cho đến khi một cảnh sát viên bước đến và bắt anh ta.



Nghi can Esteban Santiago là người từ Puerto Rico và mới được làm cha. Anh ta sống tại Anchorage, Alaska theo lực lượng Vệ Binh mà anh từng gia nhập vào năm 2007. Vào tháng Tám 2016, Santiago bị cho giải ngũ. Thanh niên này từng là kỹ sư tác chiến và được gởi đến Iraq từ tháng Tư 2010 đến tháng Hai 2011.

Ông Hernan Rivera, cậu của Santiago, nói với nhật báo Bergen Record, “Từ khi trở về từ Iraq, cháu tôi không cảm thấy khỏe mạnh cho lắm.”