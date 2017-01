(VienDongDaily.Com - 29/12/2016)

Tuy nhiên, liên minh của ông Sirisena vẫn chiếm được thế đa số hai phần ba trong quốc hội và, chiếu theo hiến pháp, cơ quan lập pháp không thể bị giải tán cho đến đầu năm 2020. Thế nhưng trong những cuộc bầu cử cấp tỉnh và địa phương năm 2017, ông Rajapaksa có thể thắng thế.

Cựu tổng thống Mahinda Rajapakse trong một cuộc biểu tình chống chính quyền vào tháng Năm 2016. (Getty Images)



COLOMBO - Cựu Tổng Thống Mahinda Rajapaksa của Tích Lan (Sri Lanka) vừa mới lên tiếng chỉ trích một kế hoạch của chính phủ. Kế hoạch này cấp 15,000 mẫu đất cho Trung Quốc đầu tư, nằm trong địa hạt bầu cử của ông. Ông nói rằng kế hoạch ấy sẽ làm cho dân chúng bị tước mất đất nông nghiệp.



Ông Rajapaksa từng bị Tây Phương và Ấn Độ quở trách vì mối quan hệ thân thiết của ông với Trung Quốc trong thời gian ông cầm quyền. Hiện nay ông lại khích động chống lại những động thái của chính phủ Tổng Thống Maithripala Sirisena nhằm thu hút đầu tư, trong lúc ông tìm sự ủng hộ cho một đảng mới của ông.



Mặc dù bị thất cử bất ngờ trong tháng Giêng năm 2015, ông Rajapaksa vẫn còn được nhiều Phật tử Tích Lan mến chuộng. Lý do là vì ông đã lãnh đạo để kết thúc một cuộc chiến tranh 26 năm chống lực lượng ly khai Hổ Tamil. Các tín đồ Phật Giáo chiếm 70 phần trăm dân số. Ông được ủng hộ bởi một đảng mới được thành lập, với khoảng 45 nhà lập pháp từ Đảng Tự Do Tích Lan do ông Sirisena đứng đầu.



Tuy nhiên, liên minh của ông Sirisena vẫn chiếm được thế đa số hai phần ba trong quốc hội và, chiếu theo hiến pháp, cơ quan lập pháp không thể bị giải tán cho đến đầu năm 2020. Thế nhưng trong những cuộc bầu cử cấp tỉnh và địa phương năm 2017, ông Rajapaksa có thể thắng thế.



Chính phủ Sirisena đã đồng ý cấp 15,000 mẫu đất cho Trung Quốc, nằm trong địa hạt bầu cử Hambantota của ông Rajapaksa. Ở đó công ty China Merchants Port Holdings Company sẽ năm 80 phần trăm cổ phần trong một hải cảng trị giá $1.5 tỷ Mỹ kim, theo một hợp đồng thuê 99 năm.

Phía chính phủ nói rằng khu vực đầu tư này sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm.



Hôm thứ Năm, ông Rajapaksa nói với Hiệp Hội Thông Tín Viên Ngoại Quốc, tại nơi cư trú chính thức của ông ở Colombo, “Đây là đất nông nghiệp của dân chúng. Chúng tôi không chống lại người Trung Quốc, Ấn Độ hoặc người Mỹ đến đây để đầu tư. Nhưng chúng tôi chống lại việc cấp đất cho họ và việc tư nhân hóa mà họ đang làm.”



Rajapaksa nói rằng ông đã thảo luận về những mối lo ngại của ông với các quan chức Trung Quốc, khi ông đến Bắc Kinh trong chuyến viếng thăm một tuần trong tháng qua.



Không rõ việc ông phản đối và mối quan hệ thân cận với Trung Quốc của ông có thể đánh bại được hay không vụ đầu tư ấy, khiến cho chính phủ thêm nhức đầu về kinh tế và ngoại giao. Trung Quốc là nước cho Tích Lan vay tiền nhiều nhất.



Nhưng làn sóng phản đối việc trao đất cho Trung Quốc có thể gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là nếu rốt cuộc chính phủ phải cưỡng bách các cư dân và nông dân địa phương rời khỏi khu vực ấy.



Một số đất là do chính phủ làm chủ. Chính quyền đang dự định trả tiền bồi thường cho những khu đất không thuộc quyền sở hữu của họ. Thỏa thuận này sẽ được ký kết vào đầu tháng Giêng.



Ông Rajapaska nói, “Chúng tôi đang lo lắng về khu đất đó. Chúng tôi không quan tâm về một khu kỹ nghệ được lập ở đó, nhưng không giống như thế này. Mười lăm ngàn mẫu là quá nhiều. Chúng tôi đã muốn cấp 750 mẫu (dưới chế độ vừa qua). Khi Trung Quốc xin cấp 1,000 mẫu, tôi nói không.”

Ông Rajapaksa bây giờ là một nhà lập pháp thuộc phe đối lập, giám sát số tiền 7 tỷ Mỹ kim mà Trung Quốc tài trợ vào hạ tầng kiến trúc của Tích Lan.



Tổng Thống Sirisena đã chấm dứt hầu hết các dự án của Trung Quốc. Trong số đó, có dự án cải tạo đất trị giá $1.4 tỷ, được đưa ra bởi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Sirisena viện lý do là nạn tham nhũng và tình trạng thiếu những thủ tục thích hợp. Việc chấm dứt ấy đã dẫn đến một mối quan hệ ngoại giao gay gắt với Trung Quốc.



Tuy nhiên, sau đó ông Sirisena cho phép tiếp tục lại các dự án với Trung Quốc.