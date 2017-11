Cựu tù nhân lương tâm bị công an sách nhiễu

Bùi Thị Minh Hằng cùng vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển sau khi bà được thả ra khỏi nhà tù ngày 11 tháng 2, 2017. (Hoàng Dũng/ Facebook)



HÀ NỘI (RFA) - Cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng đã bị công an Hà Nội bắt, cưỡng đoạt điện thoại khi bà này đến thăm người thân tại thị xã Sơn Tây, thuộc Hà Nội.



Hai công an đã đến nhà người thân nơi bà Hằng có mặt yêu cầu kiểm tra hành chính vào lúc 2 giờ chiều thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 2017. Bà Hằng tính dùng điện thoại di động để thu lại cảnh đó thì bị một nhóm gần chục người từ bên ngoài xông vào bắt đưa vào một chiếc xe bảy chỗ đậu gần ngôi nhà rồi đưa đến trụ sở công an Sơn Tây.



Tại đó bà bị lục soát, bị lấy điện thoại và ví tiền có 3 triệu đồng ($130) trong đó. Sau đó bà bị thẩm vấn bởi một viên chức tự xưng là thuộc Công An Hà Nội. Bà Bùi Thị Minh Hằng từ chối trả lời những câu hỏi của viên công an nên bị bỏ một mình. Đến 8 giờ tối thứ Tư, công an trở lại yêu cầu bà ký biên bản nhưng bà từ chối. Cuối cùng họ đưa bà về trở lại nhà người thân ở Sơn Tây.



Công an yêu cầu bà Bùi Thị Minh Hằng trở lại làm việc trong ngày thứ Năm, tuy nhiên bà từ chối vì lý do sức khỏe.



Vào chiều tối ngày 2 tháng 11, bà Bùi Thị Minh Hằng cho Đài Á Châu Tự Do (RFA tại Hoa Thịnh Đốn) biết về tình hình sức khỏe hiện nay và sẽ thông tin công khai về sự việc bị bắt khi có phương tiện.

Bà nói, "Tôi sẽ cố gắng có phương tiện trong thời gian sớm nhất để thông tin. Hiện nay tôi đang rất đau và phải ở cùng con cháu."



Cựu tù nhân lương tâm Bùi thị Minh Hằng là một trong những người tích cực tham gia đợt biểu tình ở Hà Nội vào năm 2011 và những sự kiện tương tự trong những năm sau đó. Mục tiêu các cuộc biểu tình nhằm chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam.



Bà bị bắt lần đầu vào tháng 11, 2011 tại Sài Gòn khi đứng giương biểu ngữ ủng hộ những người ở Hà Nội biểu tình hoan nghênh đề nghị về luật biểu tình. Lần đó bà bị đưa vào Trại Cải Tạo Thanh Hà ở Vĩnh Phúc. Đến cuối tháng tư năm 2012 bà mới được đưa về nhà ở Vũng Tàu.



Bà bị bắt lại lần thứ hai vào đầu năm 2104 khi cùng một số nhà hoạt động khác và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái do Hà Nội lập nên đến thăm cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.



Bà bị đưa ra tòa cùng với anh Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng." Bà bị tuyên án ba năm tù giam.

Sau khi mãn án tù, bà Hằng tiếp tục lên tiếng về tình hình Việt Nam. Bà dùng mạng xã để bày tỏ chính kiến về những vụ việc diễn ra liên quan đến bắt bớ các thành phần đấu tranh, ủng hộ dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.