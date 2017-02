Cựu viện chủ Chùa Dhammakaya bị trát tòa mới, vẫn không xuất hiện

Phật tử Miến Điện bênh vực chùa Thái Lan. Cảnh sát đang canh gác bên ngoài Tòa Đại Sứ Thái Lan ngày thứ Sáu, trong lúc một nhóm Phật tử Miến Điện biểu tình và phản đối sự việc chính phủ Thái Lan đang bao vây Chùa Dhammakaya ở ngoại ô thủ đô Bangkok. (Ye Aung Thu/ Getty Images)



BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan đã nộp hai tờ trát mới của tòa, ra lệnh bắt giữ một cựu viện chủ đầy thế lực của ngôi chùa Phật Giáo lớn nhất ở Thái Lan, trong cuộc khủng hoảng kéo dài một tuần lễ giữa các lực lượng an ninh và các nhà sư.



Ngài Phra Dhammachayo, sư trụ trì Chùa Dhammakaya (Pháp Thân), bị cảnh sát buộc tội rửa tiền.

Các tờ trát mới của tòa ra lệnh bắt giữ là vì việc lấn đất thuộc khu công viên quốc gia trong tỉnh Phang Nga, ở miền nam Thái Lan, theo phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phatanacharoen cho biết. Những tờ trát mới ấy nâng tổng số lên tới 13 lệnh bắt giữ.



Những người ủng hộ ngôi chùa ấy nói rằng mọi cáo buộc đều do động lực chính trị thúc đẩy. Tình hình trở nên nghiêm trọng thêm cách đây một tuần, khi chính phủ quân sự viện dẫn một đạo luật khẩn cấp đặc biệt, để cho nhà chức trách khám xét khu tự viện, sau nhiều tháng không chịu giao nộp sư trụ trì Phra Dhammachayo.



Vụ bế tắc tại Chùa Dhammakaya xảy ra vụ tai tiếng là một trong những mới thách đố lớn nhất cho thẩm quyền của chính phủ quân sự của Thái Lan, từ khi họ lên nắm quyền trong năm 2014.



Nhiều người tin rằng ngôi chùa ấy có những mối liên kết với chính phủ dân túy bị quân đội lật đổ trong năm 2014. Họ cho rằng ngôi chùa ấy là một hệ phái Phật Giáo bạo dạn hơn, so với những truyền thống bảo thủ của quốc vương và quân đội, khiến cho ngôi chùa trở thành một cái gai đâm vào bên hông thể chế cố hữu.

Hôm thứ Năm, Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha nói với các phóng viên rằng kẻ có tội nên nộp mình để làm cho tình hình êm dịu lại.



Ông nói, “Tôi không muốn sự kiểm soát của đám đông cản đường nhà chức trách. Tôi trân trọng cuộc sống của mọi người, bất luận là ai, nhưng tôi cũng phải tuân theo luật pháp.”



Vào sáng sớm thứ Năm, các binh sĩ tại khu chùa giăng dây thép gai ra, để chặn lại không cho thêm nhiều người ủng hộ đi vào bên trong khu chùa.



Cảnh sát nói rằng họ đang tìm một cách thức hòa bình, để vào trong khu tự viện và khám xét, nhưng họ liên tục bị cản trở bởi các tu sĩ và các tín đồ phong tỏa lối vào.