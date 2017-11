Đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ trong căn hộ cao cấp Hà Nội

Vào khoảng 11h trưa nay, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với phòng CSHS Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã truy bắt thành công nghi can sát hại người phụ nữ tại căn hộ chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân.

Nghi can bị bắt là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê quán TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Tùng có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân H. Chiều qua, đối tượng đã dùng hung khí sát hại chị H., rồi bỏ trốn mang theo 2 chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Trước đó, chiều qua, Công an quận Thanh Xuân và Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trong 1 căn hộ chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, nạn nhân tên là H. (SN 1981, quê quán Nam Định), bị sát hại trong nhà.

Nạn nhân đã ly hôn và sống với con gái 12 tuổi tại căn hộ chung cư này. Ngay đêm qua, CQĐT đã hoàn tất công tác khám nghiệm, khẩn trương xác minh truy bắt hung thủ gây án. Được biết, hệ thống camera của tòa nhà đã ghi lại toàn bộ hình ảnh những người ra vào, và cùng với sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng an ninh tại tòa nhà, đây là một trong những dữ liệu giá trị để CQĐT phục vụ công tác điều tra, khám phá án.

Hà Nội: Một phụ nữ nghi bị sát hại trong căn hộ cao cấp Công an TP Hà Nội đang truy bắt đối tượng nghi sát hại một phụ nữ trong căn hộ cao cấp ở quận Thanh Xuân.

Lời khai lạnh người của kẻ sát hại bạn gái vì bị từ chối quan hệ Sau khi tán tỉnh yêu đương, Thực đề nghị quan hệ tình dục thì bị chị Huệ cự tuyệt. Bực tức trước thái độ của Huệ, Thực đã dùng viên gạch đập vào đầu nạn nhân.

Nghĩ vợ đi làm về muộn ngoại tình, chồng ra tay sát hại Thấy vợ hay đi làm về muộn, Phan Văn H. nghi vợ ngoại tình. Trong cơn tức giận H. dùng dao đâm vào bụng vợ.

Phát hiện xác chết dưới mương nước nghi bị sát hại Công an xác định người đàn ông tử vong khoảng 10 giờ trước đó. Hiện trường có nhiều xáo trộn, nghi đây là vụ án mạng.

Người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản bởi 37 nhát dao Người phụ nữ sinh sống cùng con trai bị bệnh thiểu năng được phát hiện bị sát hại bởi 37 nhát dao…

Theo An ninh Thủ đô