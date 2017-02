Đá gà đỏ đen công khai tại hội Lim

Cảnh đá gà tại lễ hội Lim ngày thứ Tư. (TT)



BẮC NINH - Cả trăm con bạc say sưa sát phạt tại trường đá gà tổ chức ở khu đất trống cách núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) là những hình ảnh được báo Tuổi Trẻ ghi nhận được tại lễ hội Lim ngày thứ Tư vừa qua.



Theo một người đàn ông tự nhận là chủ gà, chỉ riêng sới của ông sau mấy giờ đồng hồ số tiền cá cược đã lên đến khoảng 200 triệu đồng (tương đương gần $10,000 Mỹ kim)



Ngoài sới gà này, các sới gà khác cũng đã giao dịch trực tiếp tiền ngàn đô với nhau.

Không chỉ công khai đặt kèo bằng tiền mặt mà chủ sới còn dùng điện thoại, bút giấy để ghi lại số tiền giao dịch với khách. Chỉ sau khoảng gần 3 giờ đồng hồ nhưng có rất nhiều người khách đến đây bị mất cả trăm Mỹ kim.

Theo tìm hiểu, gà chọi tại sới không chỉ gà của người dân Bắc Ninh mà nhiều chủ gà từ Bắc Giang cũng đã mang xuống hội Lim để tham gia sát phạt đỏ, đen. Để thu hút nhiều người tham gia, mỗi một sới cũng có rất đông cò mồi thường xuyên hò hét, cổ vũ.



Thế nhưng giới chức địa phương lại tìm cách phủ nhận tin xấu tại địa phương của họ. Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Tiên Du - đại diện ban tổ chức lễ hội Lim năm nay, đã khẳng định không có tình trạng đá gà ăn tiền.



Đến khi thấy chứng cớ từ nhà báo, ông Hùng nói là “sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra ngay.”

Trong khi đó, đại diện công an huyện Tiên Du cho biết trong suốt quá trình tổ chức lễ hội đơn vị này luôn bảo đảm tình hình an ninh trật tự, tuy nhiên về sới gà sát phạt nhau thì chưa biết. Nhưng khi được xem băng ghi hình về cảnh trao đổi tiền mặt giữa các con bạc tại sới thì vị công an này đã từ chối cung cấp thông tin và giới thiệu đến gặp ban tổ chức lễ hội.



Theo ban tổ chức, lễ hội Lim năm nay được tổ chức trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (tức ngày 12, 13 tháng Giêng) tại thị trấn Lim. Ban chỉ đạo lễ hội huyện Tiên Du đã huy động hàng trăm người để tham gia giữ an ninh trật tự.



Lễ hội ngoài hát quan họ thì còn có nhiều trò chơi dân gian, trong đó có đá gà nhưng không ăn tiền.