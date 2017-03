Đa số dân Mỹ ủng hộ điều tra về liên hệ giữa Trump với người Nga

Một phụ nữ cầm bảng với câu “Ê, đồng chí Trump” trong cuộc xuống đường nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế hôm thứ Tư tại Hoa Thịnh Đốn. (Brendan Smialowski/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Kết quả thăm dò của USA TODAY/Suffolk University công bố đầu tuần này cho thấy đa số người Mỹ tin rằng một cuộc điều tra độc lập là điều cần thiết, trước cuộc tranh luận ngày càng leo thang về mối liên lạc giữa ban tranh cử của ông Donald Trump với người Nga.



Với kết quả 58% trên 35%, người được thăm dò ủng hộ một cuộc điều tra độc lập. Ý kiến này không chỉ được lãnh đạo đảng Dân Chủ ủng hộ, mà một số thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội cũng cho rằng cần phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt hoặc một ủy ban lưỡng đảng. Tuy nhiên, viên chức Tòa Bạch Ốc và lãnh đạo Cộng tại Hạ Viện lẫn Thượng viện nói rằng chỉ cần một cuộc điều tra của FBI cũng như sự giám sát của các ủy ban quốc hội là đủ.



Làn sóng phản đối buộc cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn phải từ chức, khiến Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Sessions phải rút lui khỏi cuộc điều tra, làm lu mờ nỗ lực tập trung vào chính sách đối ngoại cũng như tận dụng thông tin kinh tế tốt đẹp của Tòa Bạch Ốc. Tiêu đề tích cực về bài diễn văn đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump bị thay bằng báo cáo về ông Sessions, là người không hề nhắc tới việc gặp gỡ đại sứ Nga trong buổi điều trần xác nhận, hóa ra lại mời đại sứ Nga đến văn phòng trong tháng 9.



Thăm dò qua điện thoại 1,000 cử tri, kéo dài từ thứ Tư cho tới Chủ Nhật tuần qua, cho thấy 63% trên 31%, người Mỹ xem việc người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống là một vấn đề quan trọng. 50% trả lời "rất quan trọng." Chỉ có 1 trên 5 người xem điều đó là "không quan trọng chút nào."



Theo David Paleologos là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Trị Suffolk, quan điểm khác biệt đáng kể dựa trên những đài truyền hình mà người được thăm dò tin tưởng nhiều nhất. "Trong số những cử tri tin tưởng vào CNN, 89% nói rằng sự can thiệp của Nga là nghiêm trọng và 94% khán giả muốn cuộc điều tra độc lập. Trong số những cử tri tin tưởng vào FOX News, 60% nói rằng điều đó không quan trọng hoặc chẳng quan trọng chút nào, 67% nói rằng không cần có cuộc điều tra bên ngoài.



Thậm chí trong đảng Cộng Hòa cũng chia rẽ. Cứ mỗi 10 thành viên Cộng Hòa lại có 4 người cho rằng sự can thiệp của người Nga là quan trọng, trong đó có Nghị Sĩ John McCain (Arizona) và Dân Biểu Justin Amash (Michigan).