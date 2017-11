Đại biểu nêu vụ Đồng Tâm: "Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?"

Dương Trung Quốc phát biểu tại Quốc Hội CSVN ngày thứ Năm. (VnEconomy)





HÀ NỘI - Sáng thứ Năm, 2 tháng 11, đại biểu kiêm sử gia Dương Trung Quốc đã phát biểu tại Quốc Hội CSVN, nhân cuộc thảo luận về đề tài kinh tế - xã hội và ngân sách. Ông ta đã nhấn mạnh đến vấn đề lòng tin của người dân đối với nhà nước qua vụ dân làng Đồng Tâm ở Hà Nội từng bắt các công an làm con tin trong tháng Tư năm nay.



Dương Trung Quốc, 70 tuổi, là người nghiên cứu lịch sử và chính trị gia, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai, và là một trong 21 người ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam đắc cử năm 2016.



Theo ghi nhận của báo chí trong nước ngày thứ Năm, ông Quốc đã nhắc biến cố ở Đồng Tâm với phản ứng của dân mà ông cho là nhà nước nên xem đây là một cuộc khủng hoảng lòng tin chứ không nên nhìn như một vụ án hình sự.



Đại biểu đầu tóc bạc phơ này cũng nhấn mạnh có một yếu tố cần được quan tâm, đó là việc khiếu nại của người dân không được xem xét, tích tụ quá lâu đưa đến tình trạng tức nước vỡ bờ.



"Tôi nói điều này bởi vì cho đến thời điểm này, Hà Nội cũng như chính phủ đã chỉ đạo rất sát sao trong việc giải quyết vụ việc Đồng Tâm. Nhưng đã hai tháng rưỡi nay, người dân Đồng Tâm có kiến nghị xem xét lại kết luận thanh tra Hà Nội mà vẫn chưa có được một cơ quan nào trả lời," ông Quốc nói.



Đại biểu này cho biết ngay tại cuối kỳ họp trước của Quốc Hội, ông đã viết thư gửi tới bảy vị lãnh đạo cao nhất của Trung Ương và Hà Nội.



"Duy nhất Thủ Tướng đã trả lời tôi, xin trân trọng cảm ơn Thủ Tướng," ông Quốc nói.

Sử gia nói tiếp, "Trong bức thư đó, tôi có nêu một vấn đề cử tri nhờ tôi đặt ra: tại sao một lực lượng tinh nhuệ được trang bị tốt lại bị bắt và giữ? Câu trả lời duy nhất: đó là họ vẫn giữ được phẩm chất của người công an nhân dân. Họ không coi dân là kẻ thù. Họ chấp nhận giải pháp như vậy.



"Vậy mà vụ việc được xử lý thế nào? Chúng tôi tán thành phải thượng tôn pháp luật, xử lý đến cùng. Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật."

Theo ông, điều đó đã gây bức xúc cho người dân.



"Gần đây công an Hà Nội đã kêu gọi những người bắt và giữ lực lượng công an ra đầu thú. Tôi nghĩ rằng dùng từ đầu thú là không ổn. Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?"



Phân tích tiếp theo của ông Quốc là: ai cũng có thể hình dung rằng để bắt và giữ lực lượng ấy thì phải có đông người, trong đó có phụ nữ, bà già, trẻ con. Nên ngoài việc dùng từ "đầu thú," chính quyền cần xuống gặp dân, nghe dân, gạn lọc để có phương pháp xử lý tốt hơn. Và ngay cả thượng tôn pháp luật cũng không phải để bắt bớ, mà để củng cố lòng tin.



Đại biểu Quốc nói, "Tôi cho rằng chúng ta phải rút ra bài học sâu sắc để Đồng Tâm không phải là bài học tiêu cực, mà chúng ta góp phần làm cho nó không lặp lại. Tôi rất mong các cơ quan có trách nhiệm trả lời cho người dân khi họ còn chưa thông với kết quả thanh tra thành phố Hà Nội."



Liên quan đến vấn đề về tổ chức, bộ máy được bàn thảo liên tục từ đầu tuần, ông Quốc cho rằng cần trả lời cho dân một số câu hỏi.



Đó là có tình trạng mua quan bán chức hay không? Hay qua vụ xét xử cựu đại biểu Quốc Hội Châu Thị Thu Nga (bà Nga khai phải "chạy" rất nhiều tiền để được làm đại biểu Quốc Hội) thì cũng cần làm rõ cho dân biết là có thể "chạy" để làm đại biểu Quốc Hội được không?



Sau đó, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cũng bày tỏ sự đồng ý với đại biểu Dương Trung Quốc là vụ Đồng Tâm phải tập trung giải quyết dứt điểm. Nhưng theo ông đại biểu này, thì phải chú ý đến vấn đề lợi dụng bức xúc của dân để có ý đồ không tốt phía sau.

"Tôi không nói có điều này ở vụ Đồng Tâm, nhưng một số việc khác thì cần hết sức tỉnh táo xem có ý đồ hay không," đại biểu Hồng nói.