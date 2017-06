Đại biểu sợ thị trường bán lẻ VN đang rơi vào tay Thái Lan

Đại biểu Phạm Trọng Nhân đang phát biểu ngày thứ Sáu.



HÀ NỘI - Sáng thứ Sáu, tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của Quốc Hội CSVN, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đã nêu lên sự lo lắng về hiện tượng trên thị trường diễn ra các vụ thâu tóm, sáp nhập của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhất là trong ngành bán lẻ.



Đại biểu Nhân lo ngại thị trường bán lẻ đang rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Ông này nói răng trong hai năm trở lại đây, nhiều vụ thâu tóm giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước, điển hình như Central Group (Thái Lan) mua lại 49% cổ phần của Nguyễn Kim và sau đó thâu tóm Big C với giá khoảng $1 tỷ Mỹ kim.



Đáng chú ý, thị trường bán lẻ Việt Nam đang xảy ra tình trạng ảnh hưởng của các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ trong lãnh vực phân phối mà trong cả lãnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm. Điển hình như tập đoàn CP (Thái Lan) hiện đang nắm giữ 50% thị phần cung cấp trứng gà, 30% thị phần gà thịt và 70% thị phần thức ăn chăn nuôi.



Ông đại biểu đoàn Bình Dương này cho rằng, các doanh nghiệp FDI đang giữ lợi thế lớn trong hệ thống sản xuất, bán lẻ sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho doanh nghiệp trong nước nói riêng và thị trường bán lẻ nói chung. Ông ta cảnh cáo nguy cơ mất thị trường vào tay nhà bán lẻ nước ngoài là điều không quá khó để nhìn thấy.

"Sau khi thâu tóm, các chương trình xúc tiến chỉ dành cho hàng chính quốc được nhiều hệ thống thực hiện, trong khi hàng hóa Việt Nam bị o ép. Các cửa hàng của Thế Giới Di động rời khỏi hệ thống Big C, hay Minh Long rút khỏi Metro là ví dụ. Một thị trường có tăng trưởng cao như Việt Nam, nhưng chúng ta ngậm ngùi nhìn người Việt tiêu dùng hàng ngoại," ông Nhân than thở.



Ông Nhân cho rằng sự chênh lệch về tiềm lực khiến các doanh nghiệp VN cạnh tranh sòng phẳng là rất khó, đặc biệt khi nhóm doanh nghiệp sản xuất đa số là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động đơn lẻ, thiếu sự liên kết.



Thế nên ông Nhân nhấn mạnh, "Câu chuyện bó đũa vẫn còn nguyên giá trị đối với các doanh nghiệp nội trên thị trường bán lẻ. Để chống lại các tập đoàn lớn nước ngoài, bản thân các doanh nghiệp nội địa nếu không đủ quy mô thì phải xây dựng liên doanh, liên kết với nhau nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh vốn có."