Đại gia nước đá dính nhiều vụ rắc rối, dọa bắn phụ nữ, hối lộ công an

Nguyễn Hoàng Năm trông không có vẻ sung sướng gì mặc dù là đại gia.CẦN THƠ - Một ông chủ công ty lớn đã bị công an bắt vì tội dọa bắn người khác. Vụ dọa xảy ra hồi năm ngoái, đến nay ông ta mới bị bắt có lẽ vì được nhắc đến trong một vụ xấu khác nữa. Tên của ông ta cũng bị dính líu đến nhiều vụ tai tiếng, từ dọa bắn phụ nữ, chê cô dâu mất tích, và hối lộ công an.Nhân vật này là ông Nguyễn Hoàng Năm, 61 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ông là đại gia ngành nước đá ở đất Tây Đô, vì làm chủ nhiều nhà máy cung cấp nước đá tại thành phố Cần Thơ và Hậu Giang. Năm 2012, đại gia này nổi tiếng với vụ trả cô dâu về nhà gái vì cho rằng cô ta đã “mất trinh” trước khi về nhà chồng lấy con trai của ông.Theo tin VietNamNet, cơ sở sản xuất nước đá của ông Năm vừa bị tòa tuyên án trong tuần này, vì tội đưa tiền hối lộ các cán bộ thanh tra giao thông ở Cần Thơ.Xe chở nước đá của gia đình ông Năm từng bị Dương Minh Tâm, nguyên Phó Chánh Thanh Tra Giao Thông, kiểm tra các lỗi về nhiễu nước. Ông Tâm đề nghị con trai của ông Năm (chú rể trong vụ cô dâu bị trả về nhà gái) chi tiền tháng để không bị kiểm tra. Con ông Năm đồng ý chi cho Tâm 20 lần với số tiền $1,800 Mỹ kim. Ngoài ra, thanh tra Tâm còn nhờ Lý Hoàng Minh, nguyên Đội Phó nhận thêm tiền hối lộ từ cơ sở nước đá của ông Năm $90.Tại phiên tòa kháng án của các ông thanh tra, tòa yêu cầu công an điều tra một số cơ sở kinh doanh mà trong đó có cá nhân ông Năm.Từ tin hối lộ này, VietNamNet cho biết thêm rằng ông Năm từng dọa bắn bà Lê Thị Hằng, một nhân viên làm thuê cho đại gia này. Vụ dọa bắn đó xảy ra sáng ngày 4 tháng 11, 2016. Ông Năm cầm khẩu súng bắn đạn cao su nhãn hiệu SĐN-E12 từ trong nhà ra xưởng sản xuất nước đá của gia đình. Khi vừa đến xưởng, ông Năm giơ súng lên và chĩa về phía bà Hằng.Ông này tiến đến gần bà ta và lớn tiếng chửi bới, yêu cầu nữ nhân viên cùng chồng phải nghỉ việc, dọn đi. Khi còn cách nữ nhân viên này khoảng 2 thước, ông Năm chĩa thẳng khẩu súng về phía bà Hằng doạ bắn. Bà Hằng lên tiếng trả lời thì bị ông ta kê súng vào đầu.Thời điểm đó, vụ việc có nhiều người chứng kiến, trong đó có vợ của đại gia này. Vợ ông Năm đã giật khẩu súng từ tay chồng đem đi cất giấu.Nhờ những người có mặt tại xưởng nước đá can ngăn, bà Hằng đi ra cổng và đến công an phường Lê Bình trình báo.Trong lúc bà Hằng đến sở công an, ông Năm mang theo hai con dao đến nhà trọ của nạn nhân, cách đó khoảng 20 thước.Lúc đó bà Thảo, bạn bà Hằng, đang đứng trước cửa nhà trọ. Cho rằng Thảo bênh vực Hằng nên ông Năm dùng dao ấn vào cổ và đe doạ giết luôn bà này. Mọi người lại chạy đến căn ngăn, đưa đại gia về nhà. Sau ông Năm cho biết ông nghi các nhân viên đã tìm cách ếm bùa ngãi ông.Cuộc điều tra từ đó đưa đến việc cuối tháng vừa qua, ngày 31 tháng 10, công an quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 tháng đối với đại gia Năm.Trong quá trình hỏi cung, ông Năm thú nhận từng đe dọa giết nữ nhân viên bằng súng. Vụ này còn chờ ngày ra tòa. Cùng lúc, ông cũng bị điều tra tội hối lộ các thanh tra trước đây.Vào năm 2012, ông ta tùng bị tai tiếng liên quan đến một cô gái được cha mẹ gả cho con trai ông Năm. Sau hôn lễ hai tuần, người chồng nói cô dâu này đã mất trinh trước khi cưới, vì là nhân vật xuất hiện trong clip sex trên mạng.Từ đây, tình cảm của vợ chồng rạn nứt. Cô gái trẻ về nhà cha mẹ sống. Khoảng nửa tháng sau, biết chồng cưới vợ mới, cô mang ảnh cưới đến đặt trước nơi diễn ra tiệc hôn lễ của chồng, đồng thời khiếu nại chính quyền địa phương. Sự việc đã gây ồn ào trong dư luận thời đó.Lúc ấy ông Năm từng cho biết chi phí “cưới dâu” lên đến gần $20,000. Tốn kém vậy nhưng vì “cực chẳng đã” ông mới phải trả dâu.