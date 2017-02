Đại Hội Mừng Xuân Đinh Dậu của Hội Ái Hữu Bạc Liêu

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California đã tổ chức Đại Hội Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, Westminster vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017, vừa để đồng hương hội ngộ, chúc mừng nhau năm mới và đồng thời bầu cử Hội Trưởng cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2019.



Hội Ái Hữu Bạc Liêu là một trong những Hội Đồng Hương lớn mạnh nhất tại Nam California, tham gia các sinh hoạt cộng đồng một cách tích cực, lại được sự điều hành của bà Trần Xuân Mai, một vị Hội Trưởng luôn có mặt trong tất cả các cuộc đấu tranh chống cộng và tham gia các sinh hoạt văn hóa, xã hội của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.



Bên cạnh đó, phu quân của bà là niên trưởng Trần Quan An, cựu Trung Tá CSQG, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, nên buổi Đại Hội, ngoài hàng trăm đồng hương Bạc Liêu, còn có sự hiện diện của hầu như tất cả các dân cử gốc Việt, đại diện các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng.





Ban hợp ca Bạc Liêu, người đứng giữa hàng đầu là bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước giờ khai mạc, có màn múa lân chào mừng quan khách và đồng hương, chào mừng Năm mới Đinh Dậu 2017. Tiếng trống rộn ràng của đoàn lân Thiên Ân vừa kết thúc, ông Lâm Hớn Chương, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội thông qua chương trình và mời mọi người đứng lên nghiêm chỉnh cử hành lễ chào quốc kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó, ban hợp ca Bạc Liêu đồng ca nhạc phẩm Ly Rượu Mừng.



Bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu và đồng hương, “Hai năm trước đây tôi đã được Đại Hội biểu quyết tín nhiệm vào nhiệm vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liệu Nam Cali. Trong thời gian qua, Ban Chấp Hành đã tổ chức thăm viếng các đồng hương cao niên và đồng hương lâm trọng bệnh, tham dự tang lễ của trên 30 đồng hương, gửi tiền giúp các đồng hương trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bạc Liêu, góp tiền mua gạo, trùng tu miếu Tiên Sư, miếu Ông Tề, tổ chức Tân Niên 2016 và hai buổi Picnic Hè 2015, 2016, phát giải khuyến học cho các học sinh Bạc Liêu xuất sắc.





Một số vị dân cử tham dự Đại Hội Mừng Xuân của Hội Ái Hữu Bạc Liêu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Về đối ngoại, Hội đã tham dự các buổi sinh hoạt của Hội Đồng Hương bạn và của các tổ chức văn hóa xã hội trong cộng đồng. Do sự đóng góp công sức của Ban Chấp Hành, bảng tên Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali đã được khắc trên đá hoa cương ở chân tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đường Bolsa. Bảng tên Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali cũng xuất hiện trên tường của Trung Tâm Sử Liệu tại tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Một tháng trước đây, Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali đã được công nhận là một hội đoàn vô vị lợi theo quy chế 501 C3, được miễn thuế và những mạnh thường quân hỗ trợ tài chánh cho Hội cũng được khai miễn trừ thuế.”

Sau khi tường trình đầy đủ các sinh hoạt trong suốt nhiệm kỳ do bà phụ trách, bà Trần Xuân Mai ghi nhận những thành quả trên có được là do sự đóng góp công sức của các anh chị em ban chấp hành và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các mạnh thường quân. Bà cũng không quên cám ơn quý vị cựu Hội Trưởng, các bậc trưởng thượng trong Hội đã nâng đỡ, khích lệ tinh thần để bà phục vụ Hội một cách tích cực, đặc biệt bà Hội Trưởng cám ơn phu nhân bác sĩ Nguyễn Tú Vinh, giáo sư Huỳnh Trung Nghĩa, giáo sư Cấn Thanh Tòng, ông Nguyễn Văn Hai là những vị hỗ trợ Hội rất tích cực từ ngày thành lập Hội đến nay.



Ngoài ra, bà Trần Xuân Mai cũng ngỏ lời cám ơn đến các cơ quan truyền thông đã giúp phổ biến các sinh hoạt của Hội Bạc Liêu trong suốt thời gian qua. Sau cùng, thay mặt Ban Chấp Hành, bà kính chúc toàn thể quý vị một năm mới khang an, thịnh vượng và hạnh phúc.



Trong phần giới thiệu quan khách do ông Trần Quan An phụ trách, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của:

- Ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng Westminster), ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng Garden Grove) và phu nhân, ông Michael Võ (Phó Thị Trưởng Fountain Valley) và phu nhân, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, bà Frances Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Westminster) và phu quân, ông Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh).



- Các niên Trưởng: Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Nguyễn Văn Ức, Phan Kỳ Nhơn, Trần Vệ, Vũ Trọng Mục, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và phu nhân, chiến hữu Bùi Đẹp, (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH); giáo sư Nguyễn Lộc Thọ (Hội Trưởng Hậu Nghĩa), ông Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng TH BĐQ); ông Lưu Sĩ Trí (Chủ tiệm vàng Jean); ông Trần Nghĩa Đời (Hội Trưởng Gò Công), bà Trần Thị Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng TH Nữ Quân Nhân), ông Shu A Cầu (Tội Trưởng Võ Bị), ông Trần Hải (Đại diện Hội Quân Cảnh) và phu nhân; ông Trần Đình Quang (Hội Trưởng Sóc Trăng), ông Giang Hữu Hậu (Cựu Tùy Viên Tổng Thống VNCH); ông Hà Văn Kiên (Đại diện Hội CSQG Nam Cali); ông Phạm Hoàn (Đoàn Quân Cán Chính VNCH); ông Phạm Châu Tài (Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 3 Liên Đoàn Biệt Cách 81 Dù).



Ngoài hàng trăm quan khách và đồng hương Bạc Liêu Nam Cali còn có hai phái đoàn hùng hậu của Hội Bạc Liêu Bắc Cali, và Hội Bạc Liêu San Diego.



Sau phần giới thiệu, ban tổ chức mời một số vị dân cử và phái đoàn Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc Cali, Hội Trí Tri lên phát biểu chúc mừng năm mới đến mọi người. Nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã chấm dứt nên theo chương trình, Đại Hội sẽ bầu cử chức vụ Hội Trưởng cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, đồng hương Bạc Liêu Nam Cali hầu như 100% tái tín nhiệm bà Trần Xuân Mai trong chức vụ Hội Trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa nên không phải mất thì giờ bầu cử. Bà Trần Xuân Mai ngỏ lời cám ơn sự tín nhiệm của đồng hương Bạc Liêu, và hứa cố gắng hơn nữa để Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali càng ngày càng vững mạnh trong cộng đồng.



Tiếp theo chương trình, Ban Chấp Hành tặng hoa cho các cụ cao niên, lì xì cho các em nhỏ, và sau đó là phần tiệc mừng xuân, văn nghệ và xổ số với nhiều phần thưởng giá trị. Đại Hội kéo dài đến sau 1 giờ chiều và kết thúc tốt đẹp sau phần Dạ vũ.



Cần liên lạc với Hội Bạc Liêu xin gọi: Bà Trần Xuân Mai (714) 655-7780, ông Lâm Hớn Chương (714) 391-4941.