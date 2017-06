Đại hội thể thao cho người lớn chậm phát triển

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Đại Hội Thể Thao dành riêng cho người lớn chậm phát triển tại Orange County đã được khai mạc vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 19 tháng 6, 2017 tại Garden Grove Park, cạnh trường Trung Học Bolsa Grande. Đây là Đại Hội Thể Thao thường niên qui tụ tất cả các người khuyết tật đang sinh hoạt tại các Trung Tâm Westview Orange County và vùng phụ cận.Bích chương cổ võ Đại Hội Thể Thao cho người khuyết tật. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Đại Hội Thể Thao năm 2017 được sự bảo trợ của tiệm Carls Jr với hai chiếc xe Van lớn chở đầy thực phẩm cung cấp cho Đại Hội. Westview có nhiều chi nhánh tại các thành phố trong Quận Cam. Westview thu nhận các người lớn chậm phát triển từ 22 tuổi trở lên để hướng dẫn về giáo dục và thể dục mà không phải trả một phí khoản nào, kể cả tiền SSI; một số người được nhận đi làm tại Home Depot, Lowes hay một số cơ sở thương mại cũng hưởng trọn tiền lương.Mỗi buổi sáng có giáo viên đến tận nhà đón đến trung tâm. Tại đây các người lớn khuyết tật được tập thể dục, học và được đưa đến những nơi như công viên, sở thú hay một danh lam thắng cảnh nào không quá xa để chơi vui, và khoảng 4 giờ chiều gia đình đến trung tâm đón về. Mỗi năm, các Trung Tâm Westview đều tổ chức Đại Hội Thể Thao vào trung tuần tháng Sáu để các người khuyết tật có dịp tranh tài.Thi chạy xe lăn (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ngoài ra, tại Trung Tâm Westview Westminster mà phần lớn đều là người Việt Nam, vị giám đốc là người Việt Nam, cô Angie Fisher (nay đã nghỉ hưu) còn có chương trình vui Tết Trung Thu và nhiều sinh hoạt khác.Trong ngày khai mạc, mỗi Trung Tâm Westview tập trung tại một khu riêng trong công viên Garden Grove với màu áo xanh, trắng, đỏ, tím khác nhau. Đến 10 giờ, các trung tâm bắt đầu diễn hành đến địa điểm ở một góc bên phải công viên. Đi đầu có một người cầm đuốc thế vận hội rồi lần lượt đến các trung tâm.Thi đấu bóng tròn (Thanh Phong/ Viễn Đông)Có những trung tâm Westview hầu hết đều đi bộ, nhưng một số như trung tâm Santa Ana trên đường số 5, nhiều người phải ngồi xe lăn và được cô giáo đẩy đi. Khi tất cả các trung tâm đều đứng vào vị trí của mình, buổi lễ chào cờ bắt đầu. Sau đó ông Gregg Gann (Tổng Giám Đốc (CEO) của Westview phát biểu, chào mừng và chúc đại hội thành công.Một viên chức của Westview phổ biến chương trình thi đua thể thao trong 5 ngày Đại Hội. Mở đầu là trận thi chạy nhanh, đấu túc cầu, thi chạy xe lăn, bóng chuyền, vũ cầu, v.v.. Các cuộc thi diễn ra thật hào hứng với sự cổ võ của các đội. Sau đó, đại hội tạm kết thúc vào lúc 1 giờ chiều để ngày hôm sau tiếp tục các cuộc thi đấu khác và sẽ bế mạc vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017Bà Mary Am (viên chức cao cấp của Westview, thứ ba từ bên phải) thăm đoàn thi đấu của Trung Tâm Westview Santa Ana. Đứng đối diện bà Mary là cô Reema (gài kính ở cổ áo) là Manager của Westview Santa Ana và bốn giáo viên khác. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong ngày bế mạc, các Trung Tâm Westview thắng giải sẽ nhận được phần thưởng và Bằng Khen.Đến tham dự Đại Hội Thể Thao có một số phụ huynh thuộc các sắc dân khác nhau, trong đó có bà Huỳnh Hồng Nga. Bà cho Viễn Đông biết, “Tôi có đứa con trai chẳng may bị chậm phát triển, mặc dù cháu năm nay 27 tuổi rồi nhưng trí óc vẫn như đứa con nít. Lúc đầu gia đình chúng tôi rất buồn vì ở nhà cháu chẳng nói chẳng rằng, nó như người bị bệnh trầm cảm. Nhưng tạ ơn Trời, Phật, sau khi cháu được nhận vào trung tâm Westview Westminster, chỉ một thời gian ngắn, cháu thay đổi hẳn, bây giờ cười, cười, nói, nói và có vẻ yêu đời khiến chúng tôi rất mừng.”Một Trung Tâm Westview mặc áo đỏ diễn hành ngang hai xe thực phẩm Carls Jr. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Nguyễn Văn Ngôn tâm sự, “Ai có con bị khuyết tật mà chẳng buồn, nhưng nghĩ lại, mình còn may mắn hơn những gia đình có con bị khuyết tật còn đang ở Việt Nam, đâu có những chương trình như chương trình Westview ở đây, họ lo cho người thân của mình như thế này là quá mừng rồi, nhất là chẳng tốn phí đồng nào. Thôi thì, mỗi người có một hoàn cảnh riêng ông ạ. Tôi có đứa con gái bị khuyết tật từ lúc mới sanh, năm nay cháu 24 tuổi rồi, tội nghiệp nó.” Ông vừa nói vừa xúc động nên chúng tôi không dám hỏi gì thêm.