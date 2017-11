Đại Lễ Chúa Kitô Vua & lễ kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Bài THANH PHONG

IRVINE - Chủ nhật cuối cùng của tháng 11, 2017 cũng là Chúa Nhật kết thúc Năm Phụng Vụ của Giáo Hội (năm A) để chuẩn bị bước vào năm Phụng Vụ mới (năm B); Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo phận Orange đã long trọng tổ chức đại lễ suy tôn Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ, đồng thời mừng kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, bổn mạng của Cộng Đồng Công Giáo. Đại lễ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều tại Bren Events Center thuộc Đại Học UC Irvine, Nam California.



Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ, linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo đã tổ chức cho các Cộng Đoàn thay phiên nhau Chầu Thánh Thể kính Các Thánh Tử Đạo tại Đền Thánh Tử Đạo trong Trung Tâm CG từ 10 giờ 15 đến 12 giờ 30 sáng thứ Bảy 25 tháng 11, một ngày trước đại lễ.





Hoạt cảnh “Tử Đạo” do ban Việt Cầm thực hiện (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sáng Chủ Nhật, 26 tháng 11, hàng ngàn giáo dân từ 15 Cộng Đoàn Công Giáo trong giáo phận Orange đã dùng phương tiện xe bus và một số đi xe riêng đến địa điểm tổ chức. Các hội đoàn đều mặc đồng phục và mang theo cờ hiệu tham dự cuộc cung nghinh Thánh tượng Chúa Kitô Vua và Đức Mẹ La Vang vào lễ đài. Sau đó, linh mục Trần Công Nghị thuyết giảng. Bài giảng của cha Nghị đề cập đến câu chuyện tử đạo của một số vị Thánh Tử Đạo tiêu biểu trong số 118 Thánh Tử Đạo đã được tuyên phong (117 vị được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6, 1988, và chân phước André Dũng Lạc được phong Hiển thánh vào ngày 5 tháng 3, 2000 cũng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolo Đệ Nhị.)





Vũ Phụng Vụ mừng kính Đức Mẹ La Vang (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ban tổ chức có phát hành tập sách “Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Tại VN, trong đó in đầy đủ danh sách 118 vị thánh Tử Đạo với nhiều chi tiết. Trong số này chúng tôi ghi nhận có 57 vị tử đạo dưới triều vua Minh Mạng; 51 vị tử đạo dưới triều vua Tự Đức; dưới triều vua Cảnh Thịnh, chúa Trịnh Sâm và chúa Trịnh Doanh, mỗi triều đại có hai vị tử đạo. Tuy nhiên, trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, dưới ba triều đại cai trị của các vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức, đạo Thiên Chúa đã bị bách hại nặng nề nhất với hơn 100 ngàn người bị giết nhưng mới chỉ có 118 người được tuyên phong Hiển Thánh. Vì thế, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được người Công Giáo VN coi như một ngày Giỗ Tổ, vì hầu hết các vị tử đạo là tổ tiên, cha ông của họ.

Sau bài thuyết giảng khá dài của LM Trần Công Nghị, màn Vũ Phụng Vụ dâng kính Đức Mẹ của Ban Vũ Cộng Đoàn Saint Barbara diễn ra thật ngoạn mục và sau đó hoạt cảnh tử đạo gây nhiều xúc động cho giáo dân. Tiếp theo “Đại Trống “Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam” được đoàn trống Thiên Ân thực hiện với tiếng trống rộn ràng vừa như tiếng trống hiên ngang ra pháp trường, vừa mang ý nghĩa tiếng trống chào mừng, ngợi ca những vị anh hùng tử đạo đã hy sinh vì đức tin.



Sau đó, ca đoàn trình bày các bản thánh ca “Lưu Danh Thiên Thu” của nhạc sĩ Kim Long và “Pháp Trường Máu” của nhạc sĩ Đan Tâm. Dứt bài thánh ca, linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc TTCG lên chào mừng Đức Giám Mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Linh Mục cho biết, hôm nay Giáo Hội suy tôn Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Hôm nay cũng là ngày kết thúc Năm Phụng Vụ của Giáo Hội để bước vào Năm Phụng Vụ mới trong Chủ Nhật tới đây là Chủ Nhật thứ nhất Mùa Vọng, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm Chúa Cứu Thế giáng trần.





Đức Giám Mục Tod Brown chủ tế và các linh mục đồng tế thánh lễ (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong lời chào mừng, cha Trần Văn Kiểm nói, “Cảm tạ Chúa đã sai các nhà truyền giáo tới gieo rắc hạt giống Tin Mừng trên đất nước Việt Nam. Cảm tạ các Anh Hùng Tử Đạo đã làm cho hạt giống đó được trổ sinh hoa trái. Cộng Đồng Công Giáo VN tại GP Orange hàng năm rất hoan hỷ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta hãnh diện có những vị thánh như vậy là những người đã đi trước làm gương sáng trong việc giữ vững đức tin. Cảm tạ Đức Mẹ La Vang đã hiện đến cứu giúp con cái Mẹ...” Sau lời chào mừng, mọi người sốt sắng đọc Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và ca đoàn hát bài ca nhập lễ “Giêsu Vua Muôn Vua” do LM Huyền Linh sáng tác.



Chương trình bước vào phần II với Thánh Lễ Đại Trào do Đức Giám Mục Tod David Brown, nguyên Giám Mục GP Orange chủ tế, cùng đồng tế với Đức Giám Mục có gần 20 linh mục Việt Nam và hai thầy Phó Tế. Sau bài Tin Mừng, linh mục Josep Nguyễn Thái giảng về ý nghĩa giáo hội suy tôn Chúa Giêsu là Vua, sau đó, linh mục kể câu chuyện “Thiên Đàng Có Thật” do một em trai 4 tuổi con một Mục Sư người Mỹ, sau khi em bị bệnh, gia đình đã đem em đến bệnh viện nhi đồng tại Denver, Colorado để cứu chữa. Sau thời gian bị “coma” chờ chết, khi tỉnh lại, em đã kể cho cha mẹ và người thân của em về việc em gặp người chị của em bị sẩy thai, gặp ông bà nội, ngoại của em trên Thiên Đàng, những người này mất trước khi em ra đời, cha mẹ em chưa bao giờ kể cho em nghe, nhưng em nhỏ đã mô tả đúng từng chi tiết hình hài của người chị cũng như của ông bà nội, ngoại đã chết trước đây khá lâu và bây giờ họ đang rất trẻ, khỏe, đẹp trên Thiên Đàng. Em cũng gặp Chúa Giêsu mà theo lời em thì không có một nhân vật nào trên trần gian này có thể so sánh bằng sự sáng láng, uy nghi, đẹp đẽ như Chúa Giêsu trên Thiên Đàng.





Hàng ngàn giáo dân sốt sắng tham dự đại lễ (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Vũ Viết Quyền, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cảm tạ Đức Giám Mục, cha Giám Đốc, cha Nguyễn Thái, cha Trần Công Nghị và quý cha, qúy Phó Tế cũng như các tu sĩ và anh chị em giáo dân đã sốt sắng tham dự thánh lễ để Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu xin Các Thánh Tử Đạo cho quê hương Việt Nam chúng ta cũng như cho đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống. Đại diện giáo dân đã mang bốn bó hoa tươi lên kính tặng Đức Giám Mục Tod Brown, cha Giám Đốc Trần Văn Kiểm, cha Joseph Nguyễn Thái và cha Trần Công Nghị.



Trước khi ban phép lành của Chúa cho mọi người, Đức Giám Mục cám ơn Cộng Đồng CGVN, và khen ngợi cộng đồng, mỗi năm tổ chức đều trang nghiêm, long trọng và sốt sắng. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang chúc lành cho tất cả anh chị em, và Thánh Lễ kết thúc với bản thánh ca “Bài Ca Nghìn Trùng” do hai nhạc sĩ Hoàng Khánh và Kim Long sáng tác.