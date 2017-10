Bài THANH PHONGSANTA ANA - Vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017 Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu tại nhà hàng Majesty Seafood, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, Nam California.Tổ chức Đại lễ Bà Triệu là để tưởng niệm công đức của một anh thư nước Việt, và cũng để nêu cao khí phách của người phụ nữ Việt qua câu nói để đời của Bà mà sử sách vẫn còn ghi: “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Đông, quét sạch quân tham tàn ra khỏi bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, lầm than, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta.”Bà Hội Trưởng Lệ Giang (bìa trái) và một số thành viên Hội Bà Triệu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền do bà Lệ Giang Phan Thị Chín làm Hội Trưởng. Hội có đồng phục áo dài vàng rực rỡ . Riêng đoàn Nữ Tướng, ngoài quân phục màu vàng, tay còn cầm thanh kiếm sáng loáng. Mỗi đại lễ, đoàn Nữ Tướng và đoàn Thái Cực Quyền ra biểu diễn múa kiếm rất ngoạn mục được quan khách và mọi người tham dự tán thưởng nồng nhiệt.Cũng như mọi năm, mỗi lần tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu, các Hội đoàn bạn đến tham dự rất đông. Năm nay, ngoài Thị Trưởng Tạ Đức Trí, chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và đại diện một số dân cử, các hội đoàn bạn như các Hội Cựu Nữ Sinh: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Bưởi – Chu Văn An v.v. đều tham dự và hỗ trợ.Các nữ tướng Bà Triệu biểu diễn múa kiếm được khen ngợi nồng nhiệt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Chương trình cũng vẫn như mọi năm, không có gì thay đổi. Sau khi đoàn quân sĩ rước hình Bà Triệu lên lễ đài, mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, một vị đại diện ban tổ chức tuyên đọc tiểu sử Bà Triệu để nhắc nhở mọi người về lòng yêu nước và tinh thần khẳng khái, không khiếp nhược trước quân thù xâm lược.Các con cháu bà Triệu oai phong trong bộ quân phục Nữ Tướng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó có phần niệm hương trước di ảnh bà Triệu và màn múa kiếm của các quân sĩ trong Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền. Trong diễn văn chào mừng và khai mạc, bà Lệ Giang, Hội Trưởng cám ơn quan khách, các thân hữu và đồng hương đã hưởng ứng lời mời đến tham dự lễ tưởng niệm Bà Triệu do Hội tổ chức.Sau đó, bà Lệ Giang nói, “Hôm nay chúng ta cùng nhau đốt nén hương để tưởng nhớ công đức Bà Triệu, để khơi lại ý chí hào hùng, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam mà nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết.Cô gái Việt Nam ơi!Nếu sự hy sinh có ở đờiTôi muốn nạm vàng muôn khổ cựcCho lòng cô gái Việt Nam vui.”Thời giờ còn lại dành cho tiệc mừng và văn nghệ, kết thúc lúc 10 giờ tối cùng ngày.