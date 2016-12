(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Giáo xứ Saint Barbara, ở địa chỉa 730 S. Euclid St, Santa Ana, là giáo xứ có đông giáo dân Việt Nam nhất trong 15 giáo xứ có Cộng Đoàn Việt Nam. Để mọi giáo dân trong giáo xứ có thể tham dự đại lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh, Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Ngọc Tuấn và ba linh mục Phó xứ thay nhau cử hành 5 thánh lễ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong chiều thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016: 3 giờ; 5 giờ; 6 giờ 30; 8 giờ và 10 giờ đêm vừa tại thánh đường vừa tại hội trường giáo xứ.





Các em Thiếu Nhi Thánh Thể diễn hoạt cảnh Giáng Sinh chiều thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cừ hành vào lúc 3 giờ chiều là thánh lễ cử hành sớm nhất trong tất cả các cộng đoàn Việt Nam tại giáo phận Orange. Trước thánh lễ, các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể diễn lại hoạt cảnh Chúa Giáng Sinh, mục đích để nhắc nhở mọi người về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.



Linh mục Phó xứ Anthony Vũ Tận Hiến chủ tế thánh lễ và thầy Phó Tế Nguyễn Ánh phụ lễ. Một em Thiếu Nhi Thánh Thể rước tượng Chúa Hài Đồng lên cung thánh. Đi sau tượng là Linh Mục Chủ Tế và thầy Phó Tế. Thánh tượng Chúa Hài Đồng được đặt vào máng cỏ đơn sơ nằm bên phải bàn thờ. Linh mục chủ tế xông hương thánh tượng trước khi cử hành thánh lễ.



Trong bài giảng, Linh Mục Vũ Tận Hiến nhắc nhở giáo dân, mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa Cứu Thế vừa kết thúc và hôm nay Giáo Hội bước vào Mùa Giáng Sinh.



Mùa Giáng Sinh là mùa của vui mừng và hy vọng, nhiều gia đình kết đèn chưng hoa, tặng quà cho nhau nhưng với một số người, mùa Giáng Sinh lại là mùa buồn sầu, vì có người mất chồng, có người mất vợ, vắng bóng cha mẹ, con cái hay người thân. Mùa Giáng Sinh nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm thân thương với những người đã ra đi.



Hang đá, máng cỏ đơn sơ tại giáo xứ St. Barbara. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Hang đá, máng cỏ đơn sơ tại giáo xứ St. Barbara. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Do đó, tham dự Lễ Giáng Sinh, chúng ta đừng quên những người nghèo khó, bệnh tật, những người già cả không con cháu đang nằm trong viện dưỡng lão; những người vô gia cư không được một chỗ ngủ ấm êm giữa mùa Đông lạnh giá. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Cuối bài giảng, Linh Mục cầu chúc tất cả mọi người một Mùa Giáng Sinh vui vẻ, bình an, đầy hồng ân Chúa Hài Đồng và một năm mới an khang, hạnh phúc.



Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh, cha xứ Phạm Ngọc Tuấn trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm 21, 22 tháng 12, 2016 mỗi buổi tối cha đã mời được 34 Linh Mục đến ngồi tòa hòa giải cho khoảng 4 ngàn giáo dân xưng tội. Một việc chưa từng xẩy ra tại giáo xứ Saint Barbara từ trước đến nay.



Theo Kinh Thánh, sau khi nguyên tổ phạm tội, và con cháu nguyên tổ phản nghịch cùng Thiên Chúa. Lẽ ra, con người sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu đã tình nguyện giáng trần để đền thay tội lỗi nhân loại; hầu nhân loại khỏi bị hủy diệt. Người đã chọn Đức Maria làm mẹ và Thánh Giuse làm cha nuôi.



Linh mục Anthony Vũ Tận Hiến xông hương thánh tượng Chúa Hài Đồng trước khi cử hành đại lễ Vọng Giáng Sinh lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Linh mục Anthony Vũ Tận Hiến xông hương thánh tượng Chúa Hài Đồng trước khi cử hành đại lễ Vọng Giáng Sinh lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Đức Maria là người con gái đồng trinh, được Sứ Thần Thiên Chúa hiện đến loan báo tin bà sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, và sẽ sinh hạ một con trai, bà sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu. Và sự kiện đó đã xẩy ra đúng như lời Sứ Thần Thiên Chúa loan báo. Đức Giêsu sau đó chấp nhận để quân lính bắt, đánh đập dã man, bắt vác cây thập giá lên đồi Golgotha, và chịu đóng đinh chân tay vào cây Thập Giá cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.



Nhưng sau ba ngày, Người từ cõi chết sống lại và lên Trời vinh hiển. Việc Chúa Giêsu từ trời cao giáng thế, chịu chết nhục nhã như vậy là để cứu lòai người khỏi bị Thiên Chúa Cha hủy diệt, nên Chúa Giêsu được gọi là “Đấng Cứu Thế.”



Một số người hiểu lầm rằng Thiên Chúa mới có từ 2016 năm nay, và không biết rằng, Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã có từ trước khi tạo thành vũ trụ, vạn vật, và vì yêu thương con người, Ngài đã từ trời cao giáng trần để cứu rỗi cho con người khỏi hư mất, nên Ngài được gọi là “Vua Tình Yêu.”

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài không chọn sinh ra trong cung vàng điện ngọc, cũng không sinh ra trong căn nhà ấm áp hay sinh ra trong nhà thương đầy đủ tiện nghi. Thiên Chúa chọn sinh ra trong một hang bò, lừa hôi hám, bẩn thỉu, thiếu mọi tiện nghi là để nêu gương khiêm nhường,khó khăn và niềm hoan lạc binh an.



Do đó, mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội khuyên các tín hữu làm việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo khó. Mừng Chúa Giáng Sinh là biết cảm thông với bao nhiệu người bệnh tật, đói khổ, các người bất hạnh đang sống nơi các vỉa hè trong mùa Đông lạnh giá; đó là ý nghĩa đích thực của việc mừng lễ.