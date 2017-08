Đại Lễ Vu Lan PL.2561 tại Chùa Diệu Quang, Santa Ana

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2561 đã được long trọng tổ chức tại chùa Diệu Quang 2, 3602 W.5th Street, Santa Ana, CA 92703 với sự tham dự đông đảo của Chư Ni và đồng hương Phật tử cùng các cơ quan truyền thông Việt ngữ.





Cung thỉnh Sư Trưởng và quý Ni Sư, Sư Cô vào chánh điện cử hành đại lễ Vu Lan. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Sư Cô Chúc Hiếu, Viện Chủ chùa Bồ Đề được mời giảng pháp cho hàng Phật tử và làm MC cho buổi lễ. Sư Cô Chúc Hiếu có tài “xuất khẩu thành thơ” nên trong bài giảng cũng như trước khi giới thiệu một tiết mục nào trong chương trình, Sư Cô đều có những vần thơ khá hay. Đề tài trong buổi thuyết pháp nói về “Mẹ.” Bằng những kiến thức đã thu thập được, Sư Cô đưa ra nhiều khía cạnh tâm lý của trẻ em để hướng dẫn phụ huynh làm sao dạy dỗ, giáo dục con em đúng chánh pháp, vì theo Sư Cô, khi các em có chánh pháp, các em sẽ có lòng hiếu thảo với các bậc sinh thành ra mình. Sư Cô nêu ra ba điểm để phụ huynh nhớ: Thứ nhất là nên nói lời chân thật, thứ hai, nói lời dịu dàng và thứ ba, nói lời ôn hòa bằng tất cả lòng từ bi, tình thương dành cho con em thì chúng sẽ tự nhiên thấu hiểu bổn phận của kẻ làm con.

Sau bài thuyết pháp, toàn thể Phật tử đồng đứng lên cung nghinh chư tôn đức Ni tiến vào chánh điện. Trong phần giới thiệu thành phần tham dự. Ngoài Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ còn có các Ni Sư: Thích Nữ Tịnh Lạc (Phó Viện Chủ, trụ trì chùa Diệu Quang 1); Ni sư Thích Nữ Tịnh Tâm (trụ trì chùa Diệu Quang 2); Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương (Viện Chủ chùa Viên Thông, Texas); Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ (Viện Chủ chùa Khánh Hỷ); Ni sư Thích Nữ Chúc Vân (trụ trì chùa Giác Tâm); Ni Sư Thích Nữ Như Thuận (Tịnh Thất Westminster); Ni Sư Thích Nữ Chân Viên (Trụ trì tu viện Đại Bi), Ni Sư Thích Nữ Tịnh Phước (chùa Diệu Quang) và rất đông các Sư Cô.





Sư Trưởng và quý Ni Sư trên lễ đài cử hành đại lễ Vu Lan. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau phần giới thiệu, Phật tử Quảng Phụng Hạnh thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, “Hôm nay chùa Diệu Quang trang trọng thiết lễ Đại lễ Vu Lan hoài niệm công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đại lễ Vu Lan còn thầm nhắc nhở bổn phận làm con phải biết đền đáp những ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Vu Lan là mùa báo hiếu, mùa của sắc hương quen thuộc Công cha như núi Thái Sơn – Nghịa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tưởng niệm ngày Vu Lan Thắng Hội, là tiếng vọng của những người con hiếu thảo. Noi gương đức Mục Kiền Liên cúng dường cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền sống lâu thêm phước, người khuất bóng được siêu sanh cõi Tịnh.”





Các em thiếu nhi Phật tử cài hoa trên ngực áo Sư Trưởng và quý chư Ni. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ và phút nhập từ bi quán, Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ được cung thỉnh lên trước lễ đài đọc diễn văn khai mạc. Sư Trưởng nói, “Lời nói đầu tiên của chúng tôi là rất hân hoan chào mừng và thành kính đảnh lễ chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Ni, Tăng. Tiếp đến, chúng tôi có lời chào mừng và vấn an đến quý quan khách, quý đồng hương và đồng bào Phật tử hiện diện hôm nay.

“Kính bạch quý ngài và kính thưa quý liệt vị. Trong giờ phút linh thiêng của ngày Đại Lễ Vu Lan, ngày báo ân cha mẹ cũng là ngày xá tội vong nhân. Để hướng tâm trở về cội nguồn của một người con hiếu hạnh, mang nặng tình mẹ như biển rộng bao la, và tình cha cao vời hơn non cao. Là một Phật tử, chúng ta báo đáp công ơn dưỡng dục của hai đấng sanh thành thật tốt đẹp vì đó là hạnh hiếu muôn đời rạng rỡ mà đức đại hiếu Mục Kiền Liên đang mong ước từng giờ. Để soi sáng tâm thức cho những người con hiếu hạnh. Để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ người còn được tăng long phước thọ, kẻ quá vãng được siêu sinh lạc quốc, đồng cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, chư anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tất cả đều được siêu sanh về miền lạc cảnh.





Phượng Hồng và Xuân Mỹ trình diễn trích đoạn “Mục Kiền Liên Đi Cứu Mẹ” thật cảm động (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Trong khung cảnh trang nghiêm của ngày Đại lễ Vu Lan, mùa của tình thương, mùa của sự đền ơn đáp nghĩa, mùa báo hiếu và mùa để tưởng niệm ân đức, cũng chính là mùa cứu khổ, chúng ta là những người con thấm nhuần đạo hiếu làm con, và thực hiện niềm hiếu hạnh đó, không chỉ báo hiếu cho cha mẹ đời này mà còn báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời, mở rộng tột cùng ý nghĩa này thì ơn cha mẹ chính là ơn chúng sanh, và báo hiếu cha mẹ cũng là đền đáp công ơn chư Phật trong mười phương ba đời. Chúng ta là những người Việt Nam đang lạc loài nơi viễn xứ, và nơi đó, chúng ta hãy làm gì để hãnh diện là đứa con chí hiếu với mẹ, với cha, với dòng giống Lạc Hồng và Hồn Thiêng Tổ Quốc đang đặt nhiều kỳ vọng nơi mỗi chúng ta.



“Thay mặt Ni Sư và ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan năm nay. Thành kính tri ân sự hiện diện của quý ngài, qúy vị đã dành nhiều thì giờ tham dự đại lễ Vu Lan PL. 2561 này. Chúng tôi cũng kính cảm nghiệm quý vị thiện trí thức đã cùng chúng tôi nghiêng vai chung sức, chung lòng trên con đường phụng sự tha nhân, biết tu tập chuyển hóa đem lại hòa bình, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Kính chúc quý ngài, thân chúc quý vị được bình an trong vòng tay của Tổ Quốc, của Hồn Thiêng Sông Núi đã hơn một lần đổ nát, tay trong tay, lòng chung lòng để cùng nhau dựng lại cơ đồ.”



Tiếp đến, các Phật tử đạo tràng Diệu Quang trong đồng phục đẹp mắt hợp ca nhạc phẩm “Vu Lan Nhạc Khúc” do Sư Trưởng chùa Diệu Quang sáng tác. Sau đó, hai nữ phật tử Phượng Hồng và Xuân Mỹ diễn trích đoạn “Mục Kiền Liên Đi Cứu Mẹ,” trong vai người mẹ đang quằn quại rên xiết kêu la nơi địa ngục, và Mục Kiền Liên hết lòng đi tìm đường cứu mẹ. Cả hai Phật tử đều đóng “xuất thần” khiến hàng chư Ni cũng như Phật tử tham dự bùi ngùi cảm động, có người đã khóc!





Ban hợp ca đạo tràng chùa Diệu Quang với Vu Lan Nhạc Khúc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, các em thiếu nhi trình diễn một vũ khúc Dâng Hoa Cúng Phật thật ngoạn mục. Hai nữ Phật tử khác trình bày vũ khúc Padma Sambava Mantra. Trong lúc đó, phía ngoài chánh điện, một Sư Cô tụng kinh và phóng sanh cho hàng trăm con chim.



Sau vũ khúc, phần chính lễ bắt đầu. Sư Cô Chúc Hiếu cung thỉnh Ni Trưởng, Sư Bà Diệu Từ cùng qúy Ni Sư lên trước lễ đài cử hành Lễ Vu Lan do Sư Bà làm Sám Chủ, Ni Sư Tịnh Tâm là Vina. Sư Trưởng chắp tay khấn nguyện trước bàn thờ và cử hành Lễ Vu Lan. Sau đó, tất cả Phật tử cùng chắp tay tụng kinh Vu Lan. Buổi lễ hoàn mãn sau lời cảm tạ của ban tổ chức, và toàn thể đại chúng được mời ở lại dùng cơm chay thân mật với Sư Trưởng và qúy Ni Sư, Ni Cô chùa Diệu Quang.



Được biết, Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ là Viện Chủ hai ngôi chùa, gồm Diệu Quang 1 tại Sacramento và Diệu Quang 2 tại Santa Ana. Sư Trưởng là một bậc chân tu khả kính, được chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử rất kính phục, ngưỡng mộ. Sư Trưởng Diệu Từ cũng là vị tu hành luôn yêu thương, mến mộ các chiến sĩ QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Đồng hương Nam Cali cần liên hệ với chùa Diệu Quang 2 xin gọi ĐT: (714) 554-9588.