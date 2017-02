Đài Loan: Tai nạn xe bus thảm khốc

Một chiếc xe bus đang chở các du khách cao niên trở về nhà từ chuyến đi thăm cảnh hoa đào nở đã bị tai nạn vào tối thứ hai khiến 32 người chết. Đây là tai nạn giao thông thảm khốc nhất của đảo quốc này từ nhiều thập niên qua. Trong tháng 7 năm 2016 cũng có xe bus bị tai nạn bốc cháy khiến 25 người chết thảm.Chiếc xe bị tai nạn mới nhất đang trên đường trở về từ một trang trại trồng hoa đào ở Taichung thuộc trung bộ Đài Loan. Báo chí cho hay nóc của chiếc xe lâm nạn văng ra và nhiều hành khách bị ném ra ngoài. Hiện nay nhà chức trách đang điều tra xem liệu chiếc xe có chạy quá tốc độ nên người lái xe lạc tay lái khi vào khúc quanh hay không.Chiếc xe đang chở 44 hành khách đã bị lật và khoảng 100 nhân viên cứu cấp có mặt ngay tại hiện trường. Người ta thấy nhiều xác hành khách nằm dài theo vệ đường, được phủ bằng vải trắng và xanh. Tổng Thống Đài Loan Tsai Ing-wen đã gửi lời phân ưu đến thân nhân các nạn nhân.

Pháp: Tuyết lở ở Alps làm 4 người chết

Một trận tuyết lở rất lớn đã chụp lên một nhóm người đang trợt tuyết hôm thứ Hai gần một trại nghỉ mùa đông lừng danh của Pháp của rặng núi Alps, giết chết ít nhất 4 người và có 5 người khác mất tích. Trại nghỉ mùa đông Tignes dài gần 1,300 feet và rộng 330 feet.

Chính một nhóm người trượt tuyết khác đã gây ra trận tuyết lở này. Các viên chức cho hay nhiều nạn nhân bị tuyết chôn vùi là thân nhân với nhau và khi trời sụp tối, hy vọng tìm ra những người còn mất tích rất mong manh.

Điều đáng tiếc là có 2 nạn nhân khi được cứu hãy còn sống, nhưng sau đó thì qua đời. Trại Tignes không xa biên giới với Ý, lại nổi tiếng trên thế giới do cảnh quan hết sức đẹp vào mùa đông và các triền núi trợt tuyết rất lý tưởng, mỗi năm có gần nửa triệu du khách kéo về đây tham gia các trò chơi mùa đông. Hiện toán cứu cấp gồm khoảng 40 nhân viên ráo riết tìm những kẻ mất tích, có cả trực thăng và chó nghiệp vụ tham gia.

Do Thái: Netanyahu giống Trump

Hôm thứ Hai, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel lên tiếng cho là “ông và Tổng Thống Donald Trump có quan điểm rất giống nhau về các vấn đề ở Trung Đông.” Ông nói, “Tổng Thống Trump và tôi đồng quan điểm về những hiểm họa tiềm tàng phát xuất từ Trung Đông, chúng tôi cũng có chung cách thức giải quyết những hiểm họa này.”

Thứ Tư trong tuần ông Netanyuahu thực hiện chuyến công du qua Mỹ và ông bày tỏ hy vọng “sẽ thắt chặt quan hệ đồng minh mạnh mẽ hơn nữa với Hoa Kỳ.” Tuy nhiên hãng tin Reuters cho biết ông Netanyahu đã tảng lờ không trả lời là liệu ông có ủng hộ chuyện thành lập một quốc gia Palestine hay không. Ông chỉ nói, “Quý giả ký giả cứ đi tháp tùng theo tôi, quý vị sẽ có câu trả lời rõ rệt.”

Gilad Erdan, Bộ Trưởng Bộ An Ninh của Israel cho hay toàn thể thành viên của hội đồng an ninh quốc gia Israel, đặc biệt là Thủ Tướng Israel, là chống lại việc thành lập quốc gia Palestine độc lập.

Pakistan lại tan hoang máu lửa vì bom

Đang có biểu tình phản đối diễn ra ở thành phố Lahore của Pakistan vào thứ Hai thì bom lại nổ khiến ít nhất 13 người chết và 80 người khác bị thương. Các nhà thuốc tây và giới buôn bán thuốc đang tổ chức biểu tình phản đối chính phủ một cách ôn hòa ở tỉnh Punjab thì khủng bố xảy ra.

Nhóm lên tiếng liên đới nhận trách nhiệm đánh bom là nhóm Jamat-ul-Ahrar, một chi nhánh của Taliban Pakistan và từng thế trung thành với nhóm IS. Cách đây chưa đến một năm, Jamat-ul-Ahrar cũng tiến hành tấn công đẫm máu Lahore, làm ít nhất 70 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Vụ đánh bom mới nhất diễn ra ở Charing Cross tại Lahore, vốn là thủ phủ của tỉnh Punjab và là thành phố lớn thứ nhì của Pakistan. Thủ Tướng Pakistan Nawar Sharif mạnh mẽ kết án vụ tấn công. Trong số những người chết có 2 sĩ quan cảnh sát và 4 nhân viên công lực. Lahore là nơi gây “nhức đầu” cho ông Sharif vì có nhiều đảng phái cực đoan hoạt động trong vùng từ nhiều năm qua.

Tân Tây Lan: Sắp di chuyển 300 xác cá voi

Chính phủ Tân Tây Lan cho hay hôm thứ hai là họ sắp cho di chuyển 300 xác cá voi tại khu vực chúng dạt vào và hiện nay khu vực này không còn mở cửa cho công chúng đến tắm. Được biết theo kế hoạch này thì khoảng 300 con cá voi sẽ được di chuyển và chôn trong các cồn cát phía trên vùng Farewell Spit.

Các nhân viên cũng bắt đầu đâm thủng nhiều xác cá voi chết để hơi gas trong mình chúng xì ra, nếu không chúng có thể bị nổ tung do trương phình lên. Hiện nay người ta cũng chưa rõ vì sao có tổng cộng trên 600 con cá voi loại “phi công” đã dạt vào bờ biển như thế, nhưng đây là số lượng cá voi mắc cạn cùng một lúc đông đảo nhất từ trước đến nay được ghi nhận.

Bà Trish Grant, viên chức đại diện cho Bộ Bảo Tồn DOC của Tân Tây Lan cho hay tuy có khoảng 200 cá voi đã được giải thoát, song xác xuất chúng lại mắc cạn lần nữa vẫn còn khá cao.

Úc: Cả một thị trấn bị lửa thiêu rụi

Các cư dân nạn nhân cho biết lửa rừng đã tàn phá nhiều nơi ở tiểu bang New South Wales và đã tàn phá gần hết một thị trấn nhỏ. Cho đến thứ Hai thì vẫn còn hơn 80 đám cháy vẫn đang hoành hành ở bang này, chỉ có 20 đám cháy là được khuất phục. Sở Cứu Hỏa RFS của Úc cho là “thật như phép lạ khi không có ai thiệt mạng trong các trận cháy rừng như thế.”

Thị trấn Uarbry có 12 căn nhà thì hết 9 căn nhà đã bị thần hỏa đốt cháy ra tro. Shane Fitzsimmons, Chủ Tịch RFS cho hay quả thật hầu như tất cả nhà cửa của thị trấn Uarbry đã bị đốt cháy hết.

Ông cũng cho biết trận hỏa hoạn có tên Sir Ivan, có chiều dài đến 124 dặm và đã đốt cháy hết 50,000 mẫu gần Dunedoo rồi. Thậm chí một người đội trưởng đội cứu hỏa trong vùng khi quay về nhà sau khi đã giúp chống cự với đám cháy mới khám phá nhà riêng của ông đã bị đốt cháy tan tành.

Florida: Thái độ của Trump về Bắc Hàn bắn hỏa tiễn

Một tấm ảnh từ trung tâm nghỉ mát Mar-a-Lago cho thấy cả Tổng Thống Trump lẫn Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đang quan tâm theo dõi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. Chiếc hỏa tiễn Pukguksong-2 lần này được xem là thành công. Nó không bay xa lắm, chỉ khoảng 500 km, nhưng lại linh hoạt và phóng rất bất ngờ, theo ý kiến của các chuyên gia phân tích.

Hỏa tiễn này được phóng từ đất liền và dùng nhiên liệu đặc, chứng tỏ nó sẽ không cần nhiều thời gian chuẩn bị, so với các loại hỏa tiễn thông thường khác dùng nhiên liệu lỏng, vì phải mất thời gian đổ đầy nhiên liệu cho hỏa tiễn.

Ký giả DeAgazio có mặt nơi Tổng Thống Trump tiếp đón ông Abe đã viết, “Thật lý thú khi thấy hai nhà lãnh đạo này tấp nập phản ứng về vụ bắn hỏa tiễn ra Biển Nhật Bản, ông Trump gọi điện tới tấp về Hoa Thịnh Đốn hỏi thăm tình hình.” Hỏa tiễn Bắc Hàn được phóng đi từ căn cứ không quân Banghyon ở tỉnh Pyongan vào sáng chúa nhật, trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Nó có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử và là “vũ khí bí mật mới của Bình Nhưỡng.”