Đài Loan: Tấn công bằng kiếm trước dinh TT

Một người đàn ông đã bị bắt giữ ở thành phố Đài Bắc sau khi dùng kiếm Nhật tấn công một nhân viên an ninh bên ngoài khuôn viên Dinh Tổng Thống Đài Loan. Nghi can này chỉ được biết dưới cái tên Lu, được biết đã ăn cắp thanh gươm tại một viện bảo tàng.

Khi thực hiện hành động tấn công, người này còn mang theo một lá cờ Trung Quốc và bảo “đang thực hiện ý kiến chính trị của mình.” Người cảnh vệ được đưa đi bệnh viện chăm sóc và hiện trong tình trạng ổn định.

Một đại diện cảnh sát cho phóng viên AFP hay là “Lu, 51 tuổi, dã dùng búa đập bề kính để lấy trộm thanh kiếm trong một bảo tàng lịch sử,” sau đó Lu đã dâm và chém nhân viên an ninh vào vai. Động cơ hành động của nghi can này chưa được làm rõ nhưng cảnh sát điều tra cho hay “họ khám phá một lá cờ Trung Quốc” trong túi đeo lưng của Lu.



TT Thổ gọi lãnh đạo Đức là 'kẻ thù'

Tổng Thống Tayyip Erdogan lên tiếng gọi những nhà lãnh đạo hiện nay của chính phủ Đức là “kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ” và kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ nên bỏ phiếu tẩy chay họ. Một cuộc bầu cử Quốc Hội Đức sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 và hiện có khoảng 1 triệu cử tri gốc người Turk sống ở Đức.

Trong cuộc trưng cần dân ý vào tháng Tư đối với ông Erdogan, một số đông những người này tỏ ra ủng hộ ông. Ông Erdogan nói, “Đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo (CDU), đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD), đảng Xanh đều là kẻ thù của người Thổ Nhĩ Kỳ.”

Tuy Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của khối NATO và quan hệ mậu dịch khá lớn, song Tổng Thống Erdogan nhiều lần chỉ trích Đức trong quá khứ, đặc biệt khi Berlin từ chối không cho một số đồng minh của ông ở Đức vận động ủng hộ ông trong cộng đồng Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Phần Lan: Tấn công khủng bố, 2 chết

Hai người đã chết và sáu người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao hôm thứ Sáu ở thành phố Turku ở Phần Lan. Cảnh sát Phần Lan cho hay họ đã bắn và bắt giữ một nghi can, sau vụ đâm chém chỉ xảy ra thật nhanh chỉ kéo dài có vài phút ở thành phố Turku nằm về phía tây nam của Phần Lan và hiện cảnh sát đang cho truy lùng những tên đồng bọn khác. Tên khủng bố bị cảnh sát bắn vào chân và bị đưa đi.

Cảnh sát khuyến cáo dân chúng nên di tản ra khỏi khu trung tâm của Turku, nhưng sau đó trong ngày thì bảo “vụ này đã kết thúc.” Bộ Trưởng Nội Vụ Phần Lan Paula Risikko mô tả vụ tấn công là khủng bố và liên kết vụ này với vụ sát hại 14 người ở Barcelona của Tây Ban Nha, nhưng lực lượng điều tra cho hay còn quá sớm để kết luận đây là tấn công khủng bố. Vụ tấn công xảy ra ở hai khu chợ gần nhau ở trung tâm thành phố Turku.

Môn đô vật Mỹ được đưa vào Trung Quốc

Môn vật lộn wrestling lừng danh của Mỹ đã đến vào Trung Quốc, khi hôm thứ sáu hiệp hội World Wrestling Entertainment (WWE) a báo dịch vụ video về những trận đánh hấp dẫn được tung ra ở Trung Quốc. Nhưng những bộ óc tổ chức của ngành công nghiệp “nửa thê thao, nửa giải trí” này cho là cần tìm ra các võ sĩ wrestling của Trung Quốc thay thế võ sĩ người Mỹ thì hay hơn.”

Đối tác làm việc chung với WWE đầu tiên là PPTV, một đài TV có nhiều khán giả yêu cầu phải có app cho họ về môn đấu vật kiểu Mỹ này. Godfrey Zeng, Phó Chủ tịch hiệp hội Sunning Sports Media, nhóm chủ của PPTV, cho hay, “Trong quá khứ khán giả Trung Quốc đã tỏ ra rất hâm mộ môn wrestling rồi.” Tuy Trung Quốc từng có cả một tổ chức địa phương về võ wrestling, nhưng đây là lần đầu tiên một chương trình TV hoàn toàn dành cho môn võ này ra mắt ở Trung Quốc.

Lưu lạc vì lũ lụt, tê giác hiếm quay về nhà

Một con tê giác hiếm quý một sừng, từng bị nước lũ quét đi trong vùng biên cương giữa Ấn Độ và Nepal đã được cứu sống và đưa trở về nhà ở Nepal. Con tê giác cái này được người ta tìm thấy tại một làng Ấn Độ tên Bagah, cách công viên quốc gia của Nepal là Chitwan National Park đến 26 dặm. Có bốn con khác của công viên này cũng bị lâm nạn vì lũ lụt, một con đã chết khi được phát giác.

Thung lũng Chitwan của Nepal là nơi có công viên nói trên, có đến 600 con tê giác, bị lũ lụt gây hư hại nghiêm trọng. Trong tuần đã có nhiều đoàn voi và nhiều chiếc bè được Nepal huy động nhằm đi giải cứu cho 500 người bị kẹt vì lũ trong khu vực. Phải một toán nhân viên gồm 40 người mới di chuyển nổi con tê giác cái bị lạc lên xe về nhà sau cơn lũ, mặc dù đây chỉ là một con tê giác còn nhỏ.

Lụt lội ở Nam Á ảnh hưởng đến 16 triệu người

Hơn 16 triệu người đang bị khốn khổ vì những trận lụt lớn đang quét qua một vùng rộng của nam Á Châu, theo lời các viên chức cứu trợ khẩn cho hay. Được biết các trận lụt ở Nepal, Bangladesh và Ấn Độ dã giết chết khoảng 500 người và dang trở nên tệ hại hơn từng ngày. Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và hội IFRC cho hay lũ lụt “đã trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn lao nhất trong vùng từ nhiều năm nay.” Hiện dang có lo lắng là tình trạng lũ lụt sẽ đưa đến tình trạng thiếu hụt thực phẩm cho nhiều triệu người và bệnh dịch tràn lan. Ông Martin Faller, đại diện IFRC, cho hay “hai quốc gia Nepal và Bangladesh đã có 1/3 diện tích mỗi nước bị chìm trong nước lụt và cũng có 11 triệu người trong 4 bang ở miền bắc Ấn Độ cũng bị lũ lụt hoành hành. Nhiều chục ngàn người đã được di tản tránh lũ.