Đại lý bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng

Theo đó, TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên buộc đại lý vé số Triều Phát (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phải có trách nhiệm trong việc trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) với số tiền tương đương sau khi đổi thưởng là 1,344 tỷ đồng.

Bà Tuyết (giữa) tỏ ra hết sức vui mừng sau khi thắng kiện.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều ngày 21/7/2011, con trai bà Tuyết là Nguyễn Thành Được (bán vé số dạo) dò số, phát hiện mình trúng độc đắc và báo tin cho mẹ.

Sáng hôm sau, bà Tuyết cùng cậu là Trần Thanh Phương mang tờ vé số có dãy số “938368” do công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành đến đại lý Triều Phát để đổi thưởng.

Tại đây, ông Ngô Xương Phúc là chủ đại lý vé số Triều Phát đã tiếp nhận vé, kiểm tra, đối chiếu cùi lai và xác nhận tờ vé số của bà Tuyết đã trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, ông Phúc tự tay ghi số chứng minh nhân dân và họ tên bà Tuyết lên mặt sau tờ vé số rồi đưa lại cho cậu ruột bà Tuyết là ông Phương ký tên và thỏa thuận đổi bằng 20 lượng vàng 24K và tiền (tổng cộng sau khi trừ tiền hoa hồng là 1,344 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau đó cháu ruột của ông Phúc là Ngô Xuân Bình tri hô nói rằng 2 số đầu của dãy số đã bị cắt dán chồng lên nên gọi báo công an. Cho rằng tờ vé số bị đại lý Triều Phát đánh tráo nên bà Tuyết đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Rạch Giá can thiệp.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan, xem lại camera tại đại lý vé số, Công an TP.Rạch Giá kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 15/8/2012, bà Tuyết làm đơn khởi kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng 1,5 tỷ đồng. TAND TP.Rạch Giá thụ lý vụ kiện và cho giám định băng ghi hình tại đại lý Triều Phát.

Ngày 21/8/2013, viện Khoa học hình sự (bộ Công an) có kết luận giám định khẳng định: “Tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số”.

Ngày 4/4/2016, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.Rạch Giá đã tuyên bà Tuyết thắng kiện, buộc chủ đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà 1,5 tỷ đồng. Sau đó, đại lý vé sế Triều Phát kháng cáo.

Đến ngày 31/5, sau 6 năm đi kiện, trải qua nhiều lần hoà giải và xét xử, bà Tuyết đã được toà tuyên thắng kiện, buộc đại lý vé số Triều Phát phải chi trả cho bà 1,5 tỷ đồng.