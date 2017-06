Đại Nhạc Hội "Tạ Ơn Trên, Người Vẫn Thương Người" giúp bệnh nhân phong cùi VN

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Mỗi năm Hội Bạn Người Cùi lại tổ chức một Đại Nhạc Hội mang tên “Tạ Ơn Trên, Người Vẫn Thương Người” để gây quỹ giúp các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. Năm nay Đại Nhạc Hội sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017 tại hí viện Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, thành phố Fountain Valley, Nam California.



Đồng hương Việt Nam lớn tuổi đa số đều biết bệnh phong cùi là một căn bệnh hiểm nghèo không thuốc chữa, người bệnh chẳng may mắc phải, cơ thể sẽ bị lở loét đau đớn rồi mất dần từ những ngón tay, bàn tay, bàn chân đến khuôn mặt đều biến dạng khiến mọi người, kể cả người thân trong gia đình cũng xa tránh, họ bị đưa tập trung vào một nơi gọi là “làng phong cùi” sống như người bị lưu đày. Cơ thể bị đau đớn suốt ngày đêm, tinh thần bị sa sút trầm trọng vì bị mọi người xa lánh nên bệnh nhân phong cùi là những người đau đớn, bất hạnh nhất trên cõi đời này.



Vào năm 1928 một vị linh mục người Pháp là cha Gioan Baotixita Cassaigne, tên Việt Nam là Sanh vâng lệnh bề trên đến truyền giáo cho người Thượng tại vùng cao nguyên Lâm Đồng. Cha đã thành lập làng cùi đầu tiên ở chân đồi 1081 tại Di Linh. Vào ngày 11 tháng 4, 1929 làng cùi chính thức được chính quyền lúc bấy giờ công nhận và yểm trợ.



Sau đó, ngày 24 tháng 2, 1941, Tòa Thánh phong chức Giám Mục cho cha Cassaigne, và ngài được thụ phong Giám Mục tại nhà thờ chính tòa Saigon. Sau khi tình nguyện vào sống chung với người cùi để chăm sóc họ, ngài cũng bị lây bệnh và qua đời tại trại phong Di Linh vào ngày 31 tháng 10, 1973 sau hơn 40 năm chịu đau đớn trên giường bệnh. Phần mộ của ngài vẫn còn tại trại phong Di Linh. Và Giám Mục Cassaigne được mệnh danh là “Tông Đồ Của Người Phong Cùi.”





Đức Giám Mục Cassaigne Sanh, sống chết với người phong cùi VN tại Di Linh, Lâm Đồng. (Thanh Phong chụp lại)



Sau này, một số nữ tu Công Giáo cũng tình nguyện đến chăm sóc người cùi, tắm rửa, băng bó vết thương, cung cấp thuốc men cho họ. Cách nay 23 năm, Hội Bạn Người Cùi ra đời tại cộng đoàn Công Giáo Tustin, Nam California. Lúc đầu chỉ có phu nhân của ông Nguyễn Hữu Đại là bà Nguyễn thị Soi, lúc đó ông Đại đang làm Chủ Tịch Cộng Đoàn Tustin do cố linh mục Vũ Đình Trác coi sóc.



Hai ông bà nhận được một cuốn video do cha Nguyễn Văn Nghi từ Việt Nam gửi qua. Trong video, cha Nghi đã quay cảnh sống vô cùng thê thảm của những người phong cùi khi cha vừa đi thăm họ về; hình ảnh một bệnh nhân hai bàn tay đã mất, ông quấn một đầu sợi giây vào cánh tay, một đầu vào cán cuốc để cuốc đất, rồi hình ảnh hai vợ chồng mất cả đôi tay ôm nhau tránh mưa trong căn lều rách nát đã khiến những người xem không thể cầm lòng được.



Bà Nguyễn Thị Soi cho Viễn Đông biết như trên, rồi bà nói thêm, “Chúng tôi xin phép cha quản nhiệm tổ chức một bữa ăn. Chúng tôi mời một số bà con trong cộng đoàn đến ăn phở do tôi nấu. Ăn xong, chúng tôi cho mọi người xem video và xin tùy lòng hảo tâm của mỗi người. Không ngờ ngay hôm đó, chúng tôi có được sáu ngàn đô la.



“Chúng tôi ngỏ ý với cha Nghi bên Việt Nam, và cha gợi ý nên giúp họ một chiếc máy cày để họ cày xới đất trồng khoai lang, khoai mì mà ăn, chứ cột tay vào cán cuốc như thế thì một ngày cuốc được mấy thước đất mà sống! Thời điểm bấy giờ một chiếc xe máy cày khoảng 8 ngàn đô. Được bà con giúp 6 ngàn, chúng tôi bỏ ra 2 ngàn nữa và mang về trao cho Đức Cha Nguyễn Văn Hòa (Giám Mục Nha Trang) và cha Nghi mua máy cày cho làng cùi.



“Tôi cũng vào thăm trại phong để báo cho họ tin mừng, nhưng thấy họ đang đói quá mà có máy cày xới, thì phải một năm sau mới thu hoạch được khoai sắn thế là chúng tôi bỏ ra thêm 500 đô nữa trao cho cha Nghi đi mua gạo cho họ ăn.



“Nhờ cái máy cày mà ít lâu sau chúng tôi trở lại, thấy rẫy khoai mì, khoai lang xanh tốt, ai nấy đều mừng. Từ đó, chúng tôi mời thêm một số người để cùng nhau lo cho các bệnh nhân cùi như ông bà Công, chị Phụng, ông bà Nhuệ và nhiều người khác. Chúng tôi kêu gọi lòng từ tâm của đồng hương trên các phương tiện truyền thông; nhiều người đề nghị tổ chức Đại Nhạc Hội gây quỹ.



“Chưa từng làm bao giờ, chưa có kinh nghiệm nhưng mọi người bảo nhau cứ làm và đúng là Tạ Ơn Trên, đồng hương vẫn còn thương người phong cùi, thế là chúng tôi đặt tên cho Đại Nhạc Hội là Tạ Ơn Trên, Người Vẫn Thương Người.”





Ông Nguyễn Văn Công, Hội Trưởng Hội Bạn Người Cùi trao tận tay tiền mặt và quà của đồng hương cho bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. (Hình Hội Bạn Người Cùi)



Ông Nguyễn Văn Công, cựu Hội Trưởng Hội Bạn Người Cùi chia sẻ với Viễn Đông, “ Đúng như vậy, từ đó đến nay chúng tôi vẫn giữ nguyên chủ đề, vì mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội, số tiền do các ân nhân đóng góp lên đến cả triệu đô. Sau Đại Nhạc Hội, chúng tôi có người tình nguyện về trao tận tay cho các bệnh nhân tại 38 trại phong trên toàn quốc, chúng tôi không phân biệt tôn giáo, bệnh nhân nào cũng đau khổ như nhau, cũng cần giúp đỡ như nhau, và đặc biệt, những người về đều tình nguyện bỏ tiền túi mua vé máy bay, không dùng tiền trợ giúp của quý ân nhân dành cho người phong cùi.”



Ông Nguyễn Văn Công còn quả quyết, “Nếu đồng hương nào về thăm gia đình ở Việt Nam có ghé bất cứ trại phong cùi nào, cứ việc hỏi xem họ có nhận được tiền từ Hội Bạn Người Cùi gửi về hay không? Nếu họ trả lời không, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi cam kết không bao giờ để ra lỗi lầm về tiền bạc mà quý ân nhân đã dành cho người phong cùi. Không những giúp người phong cùi, chúng tôi cũng thông báo với quý đồng hương, nhờ số tiền đóng góp của quý ân nhân, chúng tôi đã giúp một số con em người bệnh ăn học đến nơi đến chốn; có em đã trở thành bác sĩ, dược sĩ và trở về săn sóc các bệnh nhân trong trại, nhiều em đã có việc làm và cuộc sống đã được cải thiện.”



Ông Nguyễn Hữu Đại, bà Soi, ông Nguyễn Văn Công, bà Phụng cũng như ông bà Nhuệ và một số vị khác đang lo túi bụi cho Đại Hội vào ngày 4 tháng 6 này, nhưng cũng ngưng tay nói với chúng tôi: “Qua nhật báo Viễn Đông, chúng tôi tha thiết kính mời qúy đồng hương đến với Đại Nhạc Hội kỳ thứ 23 này để chúng ta thay mặt các bệnh nhân phong cùi bất hạnh Tạ Ơn Trên, đồng thời thể hiện tấm lòng của người Việt hải ngoại đối với những đồng hương bất hạnh tại quê nhà.”



Các vị trong ban tổ chức cũng cho biết lần Đại Nhạc Hội kỳ này sẽ được rất nhiều nam nữ nghệ sĩ đến trình diễn như Thanh Thúy, Tuấn Vũ, Hồ Hoàng Yến, Nguyên Khang, Mai Lệ Huyền, Ngọc Đan Thanh, Chí Tâm, Trần Thái Hòa, Y Phương, Hoàng Anh Khang, Ngọc Quang Đông, Thúy An, Thy Nga, Bé Hugo, bé Jenny, Nhất Vy và Hạnh cùng Vũ Đoàn Lạc Hồng, ban nhạc Hoàng Thi Thi, và được sự điều hợp bởi các MC: Diệu Quyên, Ngọc Chiệu, Đinh Quang Anh Thái.

Giá vé đồng hạng $35. Xin liên lạc với ông Nguyễn Văn Công (714) 785-7950, bà Nguyễn Thị Soi (714) 732-8162, hoặc bà nguyễn Thị Phụng (714) 949-7079 để nhận vé.