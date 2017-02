Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ XI sẽ tổ chức tại Bắc California

Bài THANH PHONG



LITTLE SAIGON - Cũng như các năm trước đây, Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” là một đại nhạc hội đem lại niềm an ủi, khích lệ tinh thần cho các Thương Binh, Quả Phụ VNCH tại quê nhà, vì mỗi lần Đại Nhạc Hội là mỗi lần đồng hương thể hiện sự yêu thương, lòng biết ơn các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc qua những số tiền đóng góp rất lớn.



Năm nay, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ XI sẽ diễn ra tại sân vận động Trường Trung Học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8, 2017.





Từ trái, các ông Hoàng Kính, Lê Văn Chính từ Bắc California, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ông Nguyễn Tự Cường, nhạc sĩ Trúc Hồ, và cô Thy Vân trong buổi họp tại đài SBTN sáng ngày 9 tháng 2, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Mỗi năm Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đều phối hợp với đài truyền hình SBTN, Trung Tâm Asia và được sự cộng tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH cùng các tổ chức, hội đoàn để tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hoặc ở Nam, hoặc ở Bắc California. Năm 2017 cũng là Đại NhạcHội Cám Ơn Anh kỳ thứ XI sẽ được tổ chức tại miền Bắc California, và đây là lần thứ tư Hội Tương Trợ TPB Bắc Cali cùng các hội đoàn địa phương đảm nhiệm việc tổ chức Đại Nhạc Hội.



Theo ban tổ chức cho biết, ba lần tổ chức Đại NhạcHội Cám Ơn Anh tại miền Bắc đều thu được kết quả tài chánh rất khả quan. Lần đầu, ĐNH Kỳ III năm 2009 thu được $688,619; Lần thứ nhì, ĐNH kỳ VII năm 2013 thu được $735,900, và ĐNH Kỳ IX năm 2015 thu được $1,075,821. Ban tổ chức hy vọng ĐNH kỳ XI tại Bắc California sẽ có kết quả vượt trội.



Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần này tại San Jose, ngoài những ca, nhạc sĩ luôn có tấm lòng với anh em TPB/QP/VNCH đến đóng góp tiếng hát cho chương trình, ĐNH còn được sự tiếp tay yểm trợ mạnh mẽ của các hội đoàn, các cơ quan truyền thông tại Bắc Cali.



Ngày thứ Năm, 9 tháng 2, 2017 vừa qua, một buổi họp sơ khởi của ban tổ chức đã diễn ra tại đài truyền hình SBTN, có sự hiện diện của quý ông: Hoàng Kính và Lê Văn Chính đại diện ban tổ chức ĐNH kỳ XI tại Bắc Cali. Hai ông cho biết, lẽ ra có sự tham dự của cựu Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, nhưng vì lý do sức khỏe niên trưởng này đã không thể đến tham dự. Tại Nam California có bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, nhạc sĩ Trúc Hồ và cô Thy Vân (Trung Tâm Asia).



Trong buổi họp, cô Thy Vân xác nhận, Trung Tâm Asia luôn sát cánh với đài truyền hình SBTN và các hội đoàn, các ca, nghệ sĩ trong việc tổ chức các buổi ca nhạc cũng như ĐNH để gây quỹ giúp các anh TPB, các chị QP/VNCH đang phải sống cuộc đời bất hạnh nơi quê hương.



Được biết, từ trước đến nay Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương BinhVNCH là Đại Nhạc Hội thành công nhất về vấn đề tài chánh. Các đồng hương Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã nhiệt tình đóng góp tài chánh, thứ nhất, để thể hiện tấm lòng biết ơn các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc để mình có ngày hôm nay.



Thứ hai, nhờ tấm lòng hy sinh không mệt mỏi cũng như đức độ, khả năng của cựu Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và quý vị trong Ban Điều Hành Hội H.O. đã hy sinh thì giờ tận tụy lo cho Hội. Tiền bạc thu, chi đều rõ ràng minh bạch, mà bất cứ ai muốn tìm hiểu, thậm chí tra cứu đều có thể đến văn phòng Hội bất cứ lúc nào để tìm biết sự thật.



Chính vì được đồng hương tin tưởng nên ngoài ĐNH Cám Ơn Anh, một số hội đoàn còn tổ chức các buổi gây quỹ riêng để gửi cho Hội như: Hội Ái Hữu cựu SVSQ Thủ Đức tại Florida tổ chức “Đêm Hát Về Anh” thu được $52,499. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Akansas quyên góp được $7,541. Hội Cựu Chiến Sĩ tại Canada thu được $ 7,885. Ban tổ chức nhạc hội Cám Ơn Anh ở New England, MA thu được $39,145. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia được $ 7,010. Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Whichita được $7,000. và nhóm bạn trẻ ở Houston, Texas thu được $248,246. Tất cả đều được gửi về Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH qua ĐNH Cám Ơn Anh.



Hiện nay, ban tổ chức ĐNH đang xúc tiến cả ở Bắc và Nam California. Quý đồng hương muốn yểm trợ, xin vui lòng liên lạc về Hội Tương Trợ TPB Bắc Cali, Điện thoại: (510) 207-6920 – (510) 589-4994. Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH Nam Cali: ĐT (714) 590-8534 – (714) 636-1121.