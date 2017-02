Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc bị đột tử

Ông Vitaly Churkin đã bất thình lình qua đời trong khi đang làm việc ở New York hôm thứ Hai, theo tin từ Bộ Ngoại Giao Nga loan báo. Bộ Ngoại Giao Nga không công bố chi tiết về cái chết của Viên Đại Sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc, chỉ đưa tin chia buồn với gia đình ông Churkin và nói ông qua đời chỉ một ngày trước khi ông làm lễ sinh nhật thứ 65.Farhan Haq, đại diện ngành ngoại giao của Liên Hiệp Quốc, cho biết, “Tôi thật sự bị sốc vì ông Churkin là gương mặt rất quen thuộc của Nga tại đây, chúng tôi thành thực chia buồn với thân nhân và bạn bè của ông ấy.”Ông Churkin nồi tiếng là tiếng nói cứng rắn bảo vệ lập trường và quan điểm của Moscow, nhất là chuyện Nga bị thế giới lên án vì đã đánh bom ồ ạt vào thành phố Aleppo của Syria trong năm ngoái khiến nhiều thường dân Syria chết oan. Ông từng bảo bà Samantha Power, Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, có cách “ăn nói như Mẹ Theresa” khi bà lên tiếng phê bình Nga.

Bộ Trưởng nói Mỹ không ham dầu của Iraq

Khi lên phi cơ đi Iraq, ông Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis của Mỹ cho hay “Hoa Kỳ không phải có mặt ở Iraq để lấy dầu hỏa của họ.” Từ khi bắt đầu làm việc cách đây trên một tháng, ông Trump từng có những phát biểu khác hẳn. Ông Trump nói với lãnh đạo CIA trong tháng giêng như sau, “Lẽ ra chúng ta cần tịch thu dầu của Iraq, thôi thì đến dịp khác sẽ làm vậy.”

Ông Mattis nói như sau hôm thứ Hai, “Tất cả chúng ta ở Mỹ đều đổ xăng bằng tiền của mình, tôi tin chắc là chúng tôi sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai, vì thế chúng tôi có mặt ở Iraq không phải để tịch thu dầu hỏa của họ, chúng tôi sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Iraq và mong muốn Hoa Kỳ cần được chia sẻ tình hình rõ ràng với các đồng minh và với lãnh đạo Iraq trong trận chiến chung đối phó với IS.”

Ông Mattis khác với sếp của ông ở Tòa Bạch Ốc khi ông giữ thái độ cứng rắn với Nga. Do từng là một vị tướng chỉ huy ở chiến trường Iraq khi xưa, ông Mattis còn đang tìm cách làm sao thuyết phục ông Trump đừng cấm dân Iraq nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Lần đầu tiên trên thế giới có nạn đói từ năm 2011

Một thảm nạn về đói đã được tuyên bố bùng ra nhiều nơi ở South Sudan, Phi Châu và đây là lần đầu tiên trên thế giới từ năm 2011 lại có chuyện này chính thức được loan báo. Chính phủ South Sudan và Liên Hiệp Quốc nói có khoảng 100,000 người dân của xứ này đang đối diện với nguy cơ bị chết đói và một triệu người nữa đang trên bờ vực của nạn đói.

Được biết hai nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thảm thương này là do nội chiến và nền kinh tế quốc gia bị sụp đổ. Cũng có báo động về nạn đói ở Yemen, Somalia và phía đông bắc của Nigeria, nhưng South Sudan là quốc gia Châu Phi đầu tiên phải tuyên bố rõ ràng như thế. Hiện nay tình hình đói kém đang hoành hành tại nhiều nơi trong liên bang Unify của South Sudan nhưng các viên chức cảnh báo là nếu như không có biện pháp khắc phục lập tức, tinh trạng này sẽ lan tràn rất nhanh chóng. Cơ quan lương thực thế giới WFP và UNICEFF cho hay có khoảng 4.9 triệu người, tức hơn 40% dân số của South Sudan, đang cần viện trợ thực phẩm khẩn.

Angelina Jolie ra mắt phim về Cambodia

Nữ tài tử Angelina Jolie khét tiếng của Hollywood đã tiết lộ nhiều chuyện cho báo chí hay khi cô tham dự buổi trình chiến lần đầu bộ phim có tên “First They Killed My Father” về những năm tháng đau buồn khi bọn Khmer Đỏ giết người như ngóe ở Cambodia trong thập niên 1970. Đây là một câu chuyện có thật qua lời kể của một nhân chứng và phim do Jolie làm đạo diễn.

Cô hy vọng “phim này sẽ góp phần khuyến khích thêm nhiều người dân Cambodia nói thỏa mái hơn về một giai đoạn đau thương nhất của họ trong lịch sử cận đại.”

Có 2 triệu người đã chết khi bị Khmer Đỏ tàn sát. Năm 2001 là năm mà lần đầu tiên Angelina Jolie đến Cambodia để tham gia đóng trong phim rất ăn khách là “Lara Croft: Tomb Raider.” Sau đó cô nhận Maddox, một trẻ mồ côi Cambodia, làm con nuôi.

Cô thú nhận, “Cambodia là quốc gia làm tôi bừng tỉnh khi thấy kiến thức của mình về thế giới quá hạn chế, tôi luôn mang ơn đất nước này.”

Úc: Máy bay chở 5 người rơi xuống thương xá

Chiều thứ Hai một chiếc máy bay cánh quạt nhỏ chở 5 người đã đâm xuống một trung tâm mua sắm ở thành phố Melbourne. Bà Lisa Neville, Phó Giám Đốc cảnh sát của tiểu bang Victoria nói với báo chí, “Có vẻ là một chiếc máy bay nhẹ được thuê bao đã đâm vào trung tâm DFO tại khu phố Essendon Fields.”

Còn cảnh sát thì nói họ chưa biết rõ con số thiệt hại nhân mạng do vụ tai nạn thảm khốc này gây ra là bao nhiêu. Tai nạn xảy ra tại một nơi gần phi trường Essendon Airport, vốn là nơi thường được các máy bay nhỏ sử dụng, nằm cách trung tâm của Melbourne khoảng 13 cây số. Hình ảnh video cho thấy khói đen bốc cao.

Daniel May là một nhân chứng, anh đang đứng đợi trung tâm này mở cửa thì tình cờ thấy chiếc máy bay lao xuống, anh nói, “Có một quả cầu lửa màu da cam tỏa ra và khói bốc cuồn cuộn, khi tôi rời đi thì các xe cấp cứu rú còi inh ỏi chạy vào.”

Cảnh sát đã phong tỏa và cho di tản khu vực này.

Trung Quốc vẫn nương tay với Bắc Hàn

Sau khi chính phủ Trung Quốc thình lình tuyên bố cấm nhập cảng toàn bộ số than đá từ Bắc Hàn, các quan sát viên quốc tế nhận thấy thực ra Bắc Kinh vẫn còn nương nhẹ cho đàn em Cộng Sản của mình vì có vẻ như Trung Quốc không cắt đứt những tiếp liệu chính yếu cho Bình Nhưỡng và còn gợi ý là “khả năng bàn thảo với nhau vẫn còn được bỏ ngỏ, nhằm thương thảo về tham vọng thủ đắc vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.”

Hoa Kỳ luôn thúc ép Trung Quốc cần tỏ ra cứng rắn với Bắc Hàn và ngay cả chính các chuyên gia của Trung Quốc về Bắc Hàn cũng phải thừa nhận là Chủ Tịch Kim Chính Vân của Bắc Hàn rất “cứng đầu” trong việc theo đuổi chính sách chế tạo hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử. Hoàn Cầu Thời Báo hôm thứ Hai nhận định là quyết định ngưng nhập than đá từ Bắc Hàn cho thấy “quyết tâm” của Bắc Kinh muốn hòa chung tiếng nói nghiêm khắc đối với Bắc Hàn trên thế giới, nhưng lại nói thêm là “chuyện này cũng không có nghĩa là chính sách cố hữu của Trung Quốc đối với Bắc Hàn cần phải thay đổi triệt để.”

Mã Lai Á và Bắc Hàn căng thẳng ngoại giao

Chính phủ Mã Lai Á đã tiến hành thêm một bước nữa chống lại Bắc Hàn trong vụ anh của nhà độc tài Kim Chính Vân là ông Kim Jong Nam, 46 tuổi, bị ám sát chết, bằng cách cho triệu hồi Đại Sứ của họ ở Bình Nhưỡng về. Cảnh sát điều tra của Mã Lai Á còn cho hay giờ đây họ đang tập trung ráo rát tìm bắt bốn công dân Bắc Hàn. Đại Sứ Bắc Hàn ở Mã Lai Á Kang Chol tuyên bố ông ta “không tin” cuộc điều tra của chính phủ Mã Lai Á về cái chết của ông Kim và tố cáo Kuala Lumpur hành động vì lý do động cơ chính trị.

Ông Kang yêu cầu phải có cuộc điều tra chung giữa Mã Lai Á và Bắc Hàn về vụ này, vốn làm cho quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này càng lúc càng rối rắm và Bình Nhưỡng luôn đòi Kuala Lumpur phải giao xác ông Kim Jong Nam cho họ và còn phản đối chuyện mổ giám nghiệm tử thi.

Ông Kang còn cho là Mã Lai Á đang muốn đổ trách nhiệm vụ này cho Bắc Hàn, nhưng Thủ Tướng Mã Lai Á Najib Razak tuyên bố Mã Lai Á làm việc đúng luật lệ của Mã Lai Á. Bộ Ngoại Giao Mã Lai Á còn mời ông Kang phải lên Bộ Ngoại Giao Mã Lai Á “giải thích” những câu nói của ông ta.