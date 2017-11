Đại sứ VC tại Đức sắp bị cách chức vì vụ TX Thanh?

Đại Sứ VC Đoàn Xuân Hưng trong hình chụp với Thị Trưởng Burkhard Jung tại Leipzig năm 2016.BERLIN - Trong bài báo với tựa đề “A Disappearance in Berlin Clouds a Trade Deal in Vietnam” (Sự biến mất ở Berlin gây sóng gió cho hiệp định thương mại tại Việt Nam) đăng trên báo The New York Times ra ngày 2 tháng 11 tuần qua đã nhắc tới ý kiến của bà Alicia Garcia-Herrero, một kinh tế gia tại Hồng Kông từng cố vấn cho Liên Hiệp Âu châu trong các hiệp định thương mại.Bà Alicia Garcia-Herrero cho biết để giải quyết, cứu vãn quan hệ thương mại đang bị căng thẳng giữa Việt Nam và Đức vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào cuối tháng Tám năm nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ cách chức Đại Sứ Việt Nam tại Đức là Đoàn Xuân Hưng. Ông này sẽ bị làm “dê tế thần” để cứu cộng sản Hà Nội.Ký giả Mike Ives của bài báo nói trên cũng nhắc đến một email của Bộ Ngoại Giao Đức viết rõ hiệp định thương mại cần phải được sự chấp thuận của cả hai quốc hội Đức và Âu Châu, và các nghị viên của cả hai quốc hội đã nhìn thấy rõ những hậu quả chính trị của việc nhà nước Hà Nội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (TXT) tại Berlin.Về phía Cộng Sản Việt Nam, họ đang tiếp tục giữ thái độ ngồi lì, không chịu nhận tội bắt cóc trái phép và chưa lên tiếng về thư email của Đức.Qua bài báo trên, bà kinh tế gia của EU muốn khuyên Việt Nam nên tìm "dê tế thần" để chịu trách nhiệm vụ bắt cóc TXT nhằm giải quyết căng thẳng với Đức và có được hiệp định thương mại tự do với EU.Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-EU (EVFTA) mà Việt Nam rất mong chờ, nhất là sau khi TPP bị đổ bể vì sự rút lui của chính phủ Trump, đã bị hoãn lại kể từ khi chính phủ Đức yêu cầu Hà Nội xin lỗi vì vụ bắt cóc ngay giữa thủ đô Berlin mà Đức gọi là “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”Năm ngoái, Liên Minh Châu Âu nhập cảng khối hàng hóa trị giá $39 tỷ Mỹ kim từ Việt Nam. EU là nhà đầu tư lớn nhất ngoài Á Châu và đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam sau Trung Quốc. Đó là lý do vì sao hiệp định thương mại với EU rất hấp dẫn đối với Việt Nam.Nhưng Việt Nam có thể mất nhiều hơn là một hiệp định thương mại tự do, nếu họ không chịu cải thiện được quan hệ với Đức. Đó là ý kiến của Đoàn Xuân Lộc, một chuyên gia nghiên cứu của Viện Chính Sách Toàn Cầu ở London nói trong bài viết của báo New York Times.Tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ của EU với các nước Đông Nam Á. Ông nói về việc CSVN chưa chịu xin lỗi vì vụ bắt cóc TX Thanh, “Nó sẽ làm cho Việt Nam suy yếu cả về mặt ngoại giao lẫn chiến lược.”Sau khi Việt Nam cương quyết khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú và không đưa ra lời xin lỗi như Bộ Ngoại Giao Đức yêu cầu, Berlin đã trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Việt Nam và đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với quốc gia Đông Nam Á.Kinh tế gia Garcia-Herrero nhận định với NY Times rằng thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam từ sự căng thẳng kéo dài trong quan hệ với Đức có thể vượt xa những lợi nhuận chính trị có được từ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.