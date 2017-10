Đám cháy bùng lên tại rừng quốc gia Cleveland

NAM CALI – Đám cháy rộng 350 acre ở vùng núi phía tây Wildomar đang lan rộng về phía đông bắc, nhưng không gây đe dọa đến các khu dân cư, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Khói từ đám cháy, được đặt tên là Wildomar Fire, có thể nhìn thấy rõ từ vùng tây nam Riverside County. Vụ cháy được báo cáo lúc 12:30 trưa tại khu đậu xe Wildomar, thuộc rừng quốc gia Cleveland, và lan nhanh qua các rừng cây bụi dày đặc. Người thông báo vụ cháy nói rằng, chiếc mô-tô vượt địa hình của anh ta tông vào một thân cây, và khiến thân cây bốc cháy.

Nhà chức trách cho biết, nhiều trực thăng chở nước đã được điều động để dập lửa, do khu vực cháy rất khó tiếp cận đối với các lực lượng trên bộ. Các nhân viên cứu hỏa phải đi bộ đến đám cháy qua các đường mòn và đường xuyên rừng.



Tổng thống ký luật cứu trợ thiên tai $36.5 tỷ

Vào hôm thứ Năm, Tổng Thống Donald Trump đã ký dự luật hỗ trợ thiên tai khẩn cấp trị giá $36.5 tỷ Mỹ kim, cung cấp ngân sách giúp đỡ Puerto Rico, Florida, Texas, và giải cứu chương trình bảo hiểm lũ lụt liên bang. Ngân sách này cũng sẽ được dùng để tài trợ các tiểu bang miền tây đang phải đối phó với cháy rừng.

Cho đến nay, Quốc Hội đã phê chuẩn hơn $50 tỷ Mỹ kim để giải quyết hậu quả thiên tai trong mùa thu, nhưng số tiền này được dự đoán là vẫn không đủ. Các tiểu bang và Puerto Rico vẫn đang đánh giá thiệt hại sau bão lụt và cháy rừng. Quốc Hội hiện đang bị áp lực phải giúp đỡ các chủ nhà không có bảo hiểm lũ lụt, khôi phục các kênh mương bị hư hại, hỗ trợ thiệt hại nông sản, tái thiết các cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng. Vào đầu tuần này, giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc nói rằng, các dự luật hỗ trợ thiên tai kế tiếp – dự kiến sẽ trị giá vài chục tỷ Mỹ kim - sẽ phải đi cùng với việc cắt giảm nguồn tiền của các chương trình khác của chính phủ, để giữ cân đối cho ngân sách chung.

Bị bắt vì lao xe vào đám đông biểu tình

BREA – Một người đàn ông 56 tuổi đã bị bắt vào trưa thứ Năm, sao khi lái xe lao vào đám đông biểu tình tại một ngã tư, gần văn phòng của Dân Biểu Ed Royce tại Brea. Nghi can, cư dân Brea, đã bị cảnh sát bắt giữ với tội tấn công bằng vũ khí chết người. Không có ai bị thương trong sự việc. Lý do khiến người này lao xe vào đám đông hiện vẫn đang được điều tra.

Cuộc biểu tình, bao gồm khoảng 150 đến 200 người ủng hộ chương trình DACA, bắt đầu lúc 1 giờ trưa, gần văn phòng của Dân Biểu Ed Royce. Vị dân biểu không có mặt tại văn phòng vào thời điểm đó. Cuộc tuần hành kéo dài khoảng 20 phút và tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, một nhóm người biểu tình đã kéo ra chận giữa ngã tư đường Birch và đường Brea. Cảnh sát cho biết, những người này đã quay vào lề đường khi được yêu cầu. Tuy nhiên, khi họ đang lên xe bus để ra về, người đàn ông nêu trên đã lái xe lao vào những người chưa rời khỏi ngã tư.

Hội chợ OC Fair thu $9.2 triệu lợi nhuận 2017

COSTA MESA – Hội chợ OC Fair 2017 đã thu về $9.2 triệu Mỹ kim lợi nhuận, bất chấp số người tham dự giảm nhẹ so với năm ngoái, theo nhà chức trách cho biết trong tuần này. Tổng cộng, hội chợ thu được $34.5 triệu Mỹ kim doanh thu, tăng $800,000 Mỹ kim so với năm 2016, thông qua việc cho thuê và chia sẻ lợi nhuận quầy hàng, và tiền vé vào cửa.

Người tham dự hội chợ, từ ngày 15 tháng 7 tới 13 tháng 8, là 1.334 triệu lượt người. Con số này giảm 0.76% so với 1.344 triệu người của năm 2016. Các yếu tố làm tăng doanh thu được cho là vì tiền vé vào cửa tăng lên, và vì kinh tế khá hơn khiến người dân tiêu xài nhiều hơn. Lợi nhuận thu về sẽ được đưa vào ngân sách hoạt động của ban quản lý hội chợ.

Bé 10 tuổi bị bắt sau khi giải phẫu cấp cứu

TEXAS – Các nhà hoạt động bảo vệ di dân đang phản đối việc Cơ quan Tuần Tra Biên Giới bắt giữ một bé gái 10 tuổi, vốn là di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, sau khi em được phẫu thuật tại một bệnh viện ở Texas. Các nhân viên liên bang đã chận đường cô bé này và 1 người chị họ là công dân Hoa Kỳ, khi họ đang ở trên một xe cứu thương chuyển bệnh nhân giữa 2 bệnh viện, do cô bé cần được mổ túi mật khẩn cấp.

Em Rosamaria Hernandez được đưa từ Mexico vào Hoa Kỳ bất hợp pháp từ 10 năm trước, khi được 3 tháng tuổi. Vào đầu tuần này, em được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Driscoll tại Corpus Christi, và bị nhân viên di trú liên bang chận giữ tại một trạm kiểm tra. Các nhân viên Tuần Tra Biên Giới sau đó đi theo xe cứu thương đến tận bệnh biện. Khi Hernandez được xuất viện, nhân viên Tuần Tra Biên Giới đã tạm giữ cô bé 10 tuổi, thay vì giao em cho người chị họ để đưa về nhà với cha mẹ, vốn cũng là di dân bất hợp pháp, sống tại Laredo.

Cô bé Mexico 10 tuổi này hiện đã bị đưa tới 1 cơ sở giam giữ người vị thành niên tại San Antonio, và bị lập hồ sơ chờ trục xuất. Cơ quan Tuần Tra Biên Giới nói rằng, các nhân viên của họ theo em Hernandez đến bệnh viện là để bảo đảm em được nhận sự chăm sóc y tế cần thiết, và sau đó thực hiện các thủ tục tạm giữ theo đúng luật di trú Hoa Kỳ. Nhiều nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc Hội gần đây đã yêu cầu Bộ Nội An nên kềm chế các nhân viên di trú, để giảm tình trạng bắt giữ di dân lậu ở gần các bệnh viện, nhà thờ, và trường học.