Đám cưới “tay ba” nhưng ai cũng rưng rưng khi chàng trai trao lời thề nguyện với hai chị em

Kể từ khi cô em gái Hannah chào đời, Ashley Schaus (23 tuổi) đã được bố mẹ dặn dò rằng em gái của cô là một đứa trẻ đặc biệt và luôn cần được bảo vệ.

Do đó, Ashley vô cùng yêu thương cô em gái nhỏ Hannah không may bị mắc bệnh Down và tiểu đường. Đối với Ashley, Hannah không chỉ là em gái mà còn là một người bạn thân thiết, không thể tách rời với cô trong suốt nhiều năm.

Ashley không chỉ coi Hannah là em gái mà còn là người bạn thân thiết không thể tách rời.

Chính vì vậy, kể từ khi chàng trai Will Seaton xuất hiện và bày tỏ tình cảm với Ashley vào năm 2010, cô gái trẻ 23 tuổi đã yêu cầu anh phải chấp nhận tình yêu của hai người sẽ luôn có cả cô em gái Hannah kèm theo. Và chàng trai giàu lòng nhân ái Will đã đồng ý mà không hề ngần ngại.

Cũng từ đó mọi buổi hẹn hò, đi chơi hay các sự kiện quan trọng của cặp đôi đều luôn có mặt Hannah. Suốt 6 năm, cả ba dần trở thành những người bạn vô cùng thân thiết. Will không hề cảm thấy Hannah là điều phiền toái cho tình yêu của anh mà ngược lại, chàng trai trẻ còn yêu thương và chăm sóc Hannah như em gái ruột.

Kể từ khi hẹn hò với Ashley, anh chàng Will Seaton phải chấp nhận sẽ luôn có cô em gái Hannah đi kèm.

Dù vậy, cả ba luôn vui vẻ và dần trở thành những người bạn thân.

Chính vì mối liên kết đặc biệt giữa cả ba người, Will hiểu rằng khi anh có ý định muốn gắn bó cả đời với người bạn gái xinh đẹp, dễ mến anh cũng cần phải có sự chấp thuận từ cô em gái nhỏ.

Một ngày tháng 3 năm ngoái, giữa cánh đồng hoa vàng tại quê nhà Santa Claus, bang Indiana (Mỹ), Will đã bất ngờ quỳ xuống và nói với Hannah rằng: “Em đồng ý làm bạn thân của anh mãi mãi chứ?” khiến Ashley đứng bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa xúc động, rưng rưng nước mắt khi Will sau đó lại quay sang cô và ngỏ lời cầu hôn: “Em đồng ý làm vợ anh nhé?”

Will đã cầu hôn với cả hai chị em Ashley và Hannah cùng lúc.

Will chia sẻ với tờ TODAY: “Hannah là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã luôn coi cô bé là em gái mình. Có thể Hannah cả đời sẽ chẳng có cơ hội được cầu hôn nên tôi đã quyết định sẽ ngỏ lời với cả cô bé.”

Hành động và tình cảm của Will đã thực sự khiến Ashley cảm động vô cùng, cô nói: “Tôi rất vui khi biết rằng anh ấy cũng yêu quý Hannah như tôi và anh ấy cũng sẽ luôn bảo vệ con bé bất cứ khi nào tôi vắng mặt.” Còn cô bé Hannah cũng hạnh phúc không kém trước lời đề nghị của Will, cô bé cũng dành sự yêu mến cho người anh đặc biệt này.

Đám cưới của Ashley và Will không thể nào thiếu Hannah trong vai trò phù dâu.

Tháng 7 vừa qua, Will và Ashley đã tổ chức một đám cưới hạnh phúc cùng với cả Hannah trong vai trò là phù dâu. Cô bé diện chiếc váy trắng tinh khôi và cùng cặp đôi sánh bước vào lễ đường.

Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và tất cả khách mời, Will không chỉ trao lời thề nguyện với người vợ Ashley, anh còn trao lời hứa với Hannah “sẽ mãi mãi là bạn thân và chăm sóc nhau tới suốt đời.”

Will trao lời thề nguyện sẽ làm bạn thân với Hannah mãi mãi.

Cả hai cùng khiêu vũ trong điệu nhảy dành riêng cho đôi bạn thân.

Sau đó cả hai còn có điệu nhảy riêng dành cho tình bạn bền chặt suốt 6 năm khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào. Kể từ đây cuộc sống hạnh phúc của cả ba người chính thức bắt đầu.

Theo Hoàng Thùy

