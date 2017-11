Đâm vợ gục tại chỗ, chồng tự sát bất thành

Cảnh sát 113 khống chế Dũng, đưa đi bệnh viện cấp cứu

Tối 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đang ghi lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ chồng dùng dao giết vợ rồi tự sát nhưng không thành. Hiện cả hai đang cấp cứu tại bệnh viện.

Quán ăn Thu Tuyền, nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Lê Thị Nga (30 tuổi, ngụ TP.Tân An), nhân viên phục vụ quán ăn Thu Tuyền ( P.2, TP.Tân An) đang dọn dẹp bàn ghế trong quán thì Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, chồng chị Nga) đậu xe ngoài lề đường rồi đi thẳng tới chỗ chị Nga đang đứng.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị Nga định bước ra phía sau liền bị chồng chặn lại, rút dao đâm liên tiếp 5 – 6 nhát vào lưng, hông và vùng cổ, khiến nạn nhân gục ngã tại bàn, máu ra rất nhiều.

Khi được khách và các nhân viên khác của quán khuyên bỏ hung khí, Dũng cầm dao quơ và la lối liên tục trong quán ăn nên mọi người chạy vào phòng né tránh.

Gần 10 phút sau, Dũng cầm dao tự cắt cổ mình để tự sát, nhưng khi vết cắt chảy nhiều máu, Dũng dừng lại rồi lao ra xe nổ máy chạy trốn tuy nhiên bị lực lượng Cảnh sát 113 Công an Long An nhanh chóng khống chế và đưa đi cấp cứu.

Riêng chị Nga được chuyển đi trước, hiện tính mạng nguy kịch.

Một nhân viên tại quán cho biết, chị Nga làm việc tại đây khoảng 2 năm nay.

Trước đó có nghe chị tâm sự chồng không lo làm ăn nên hai chị Nga dự định ly hôn thì xảy ra án mạng.

Theo Thanh Niên Online

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất