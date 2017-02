Dân Anh biểu tình đòi rút lại lời mời TT Trump

LONDON – Hàng ngàn người biểu tình hôm thứ Bảy đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô London, Anh, để kêu gọi Thủ Tướng Theresa May chấm dứt "thông đồng" với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Những người biểu tình kêu gọi bà May rút lại lời mời ông Trump thăm chính thức Anh, đồng thời phản đối lệnh hạn chế nhập cư mà Tổng thống Hoa Kỳ ký hôm 27 tháng 1.Cuộc tuần hành do Liên minh Chấm dứt Chiến tranh, tổ chức Đấu tranh chống Phân biệt chủng tộc và Hiệp hội Hồi giáo Anh cùng một số hiệp hội khác đứng ra tổ chức. Đám đông khởi hành từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở trung tâm London và hướng tới Phố Downing, nơi có Phủ Thủ tướng Anh. Người tham gia biểu tình mang theo những tấm bảng ghi các thông điệp như: "Không đổ lỗi cho người Hồi giáo" hay "Nói không với Trump, nói không với chiến tranh.” Thủ Tướng May hồi cuối tháng trước cho biết bà sẽ "rất vui" khi được đón tiếp ông Trump vào cuối năm nay, bất chấp lá thư được khoảng 1.8 triệu người ký, kêu gọi ngăn Tổng Thống Hoa Kỳ gặp Nữ hoàng Anh.

Thiếu nữ thiệt mạng vì văng khỏi đu quay

TRÙNG KHÁNH – Một tai nạn chết người đã xảy ra tại một công viên giải trí ở Trung Quốc, khi một cô bé 14 tuổi bị văng ra khỏi trò đu quay cảm giác mạnh và qua đời sau đó. Tai nạn xảy ra tại công viên giải trí Zhaohua, huyện Phong Đô, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, vào chiều thứ Sáu. Một nữ du khách 14 tuổi đã tử vong sau khi bị hất văng ra khỏi hệ thống đu quay 360độ, có tên A Journey in Space (Hành trình vào không gian).

Một nhân chứng đã ghi lại được đoạn video vụ tai nạn trên bằng điện thoại di động, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy cô bé bị rơi ra khỏi chỗ ngồi ngay khi đu quay vừa khởi đội, chân của em bị vướng vào ghế khiến em bị treo lủng lẳng bên ngoài khi chiếc máy vẫn đang quay. Khoảng 5 giây sau, cô bé bị hất văng ra khỏi chiếc máy và rơi xuống đất.

Những du khách có mặt khi đó đã hét lên khi phải chứng kiến thảm kịch. Một số người cố gắng rời khỏi chiếc đu quay vì sợ hãi. Sau khi cô bé rơi xuống đất, vài người đã cố gắng sơ cứu, nhưng cô đã chết tại bệnh viện Phong Đô sau các nỗ lực bất thành của các bác sĩ. Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Danh tính nạn nhân không được tiết lộ.

Công viên giải trí Zhaohua nằm gần trung tâm của huyện Phong Đô, là một điểm vui chơi yêu thích của người dân địa phương. Công viên có diện tích 117,360 mét vuông, có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh như Flying Moon Car hay Flying Space Car.

Iran tập trận lớn đáp trả trừng phạt từ Hoa Kỳ

TEHRAN – Chính quyền Iran hôm thứ Bảy bắt đầu thực hiện các cuộc tập trận lớn, nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với nước này 1 ngày trước. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sẽ thử hỏa tiễn, hệ thống radar, kỹ thuật tác chiến điện tử, trung tâm chỉ huy và điều phối chiến đấu, trong cuộc tập trận diễn ra tại tỉnh Semnan, phía bắc Iran. Mục tiêu cuộc tập trận hướng là để "chứng tỏ sức mạnh của cách mạng Iran cũng như đáp trả những biện pháp trừng phạt.”

Lệnh trừng phạt Iran đầu tiên từ chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm vào các công ty và cá nhân ở Iran, Trung Quốc bị Washington coi là đang hỗ trợ chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Tehran. Hành động trên diễn ra sau khi Iran ngày 29 tháng 1 phóng thử một hỏa tiễn tầm trung, bị Tòa Bạch Ốc cho là vi phạm lệnh của Hội Đồng Bảo An cấm các loại hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân. Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 1 thông báo Washington đã "chính thức cảnh báo Tehran".

Tehran hôm 1 tháng2 xác nhận việc thử hỏa tiễn đạn đạo, nhưng nói rằng việc này không vi phạm thỏa thuận nguyên tử đã ký với các cường quốc thế giới. Bộ Ngoại Giao Iran khẳng định, việc Iran phát triển hỏa tiễn và các năng lực liên quan là quyền của người dân theo hiến chương Liên Hợp Quốc. Tehran chỉ sử dụng chúng trong trường hợp tự vệ chính đáng.

Samsung tìm nhà cung cấp pin Nhật thay Trung Quốc

SEOUL - Sau vụ tai tiếng cháy nổ Galaxy Note 7, Samsung đã tỏ ra cẩn thận hơn trong việc gắn pin cho smartphone, và đã tìm nhà cung cấp pin mới. Được biết, Samsung đang đàm phán với Murata Manufacturing - một hãng sản xuất pin Nhật Bản, từng sản xuất pin cho Sony - để cung cấp pin cho các smartphone của hãng điện thoại Nam Hàn trong tương lai, thay thế cho nhà sản xuất cũ trước đây từ Trung Quốc là ATL (Amperex Technology Ltd). Đồng thời, hãng vẫn dùng pin từ công ty con của Samsung là SDI.

Nguồn tin cho biết, vụ cháy nổ Galaxy Note 7 do lỗi pin đã khiến Samsung cẩn thận hơn, kể cả việc lựa chọn đối tác. Hãng đã làm việc với Samsung SDI để bảo đảm tình trạng cháy nổ không xảy ra trong tương lai, nhưng lại không liên lạc với công ty Trung Quốc. Trên Galaxy Note 7, có 70% số lượng máy dùng pin do Samsung SDI sản xuất, 30% còn lại từ ATL.

Hiện hãng Murata Manufacturing đã bắt đầu cung cấp pin cho Samsung. Theo nguồn tin, khoảng 8% pin của Galaxy S8 đến từ công ty Nhật Bản. Phần lớn pin của smartphone sắp ra mắt này do Samsung SDI sản xuất, nhưng có thông tin cho rằng LG cũng tham gia với tỷ lệ nhỏ. Hiện tại, Samsung không còn vội vàng tung ra Galaxy S8, nhằm bảo đảm mọi thứ hoàn hảo khi ra mắt.