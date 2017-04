Dân bao vây UBND huyện, đòi công lý cho những người bị công an đánh.

11 giờ đêm, Bạch Hồng Quyền và các bạn khác cũng thoát được. Người nổ súng được xác định là Giáp, Trưởng Công An xã Thạch Bằng. Do cuộc xô xát, cãi vã diễn ra trong bóng đêm, mọi người không nhìn được Giáp bắn ai; tuy nhiên, không ai bị thương.





Một người bị đánh nằm trước trụ sở huyện Lộc Hà sáng thứ Hai. (Bạch Hồng Quyền/ Facebook)

Tới nửa đêm, các bên đều rút. Bà con giáo dân đòi linh mục cho tổ chức tuần hành phản đối công an, và tiến hành in băng-rôn ngay trong đêm. (Cuộc tuần hành đã có kế hoạch từ trước, nhằm mục đích đòi chính quyền bồi thường khẩn trương và thỏa đáng cho thảm họa Formosa).





Giáo dân chiếm trụ sở huyện

Vào sáng thứ Hai, hàng ngàn người mà đa số là giáo dân tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bao vây và tràn vào trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân huyện Lộc Hà để yêu cầu nhà cầm quyền phải bồi thường vụ ô nhiễm Formosa, đồng thời phản đối sự việc công an đã nổ súng uy hiếp người dân tại xã Thạch Bằng vào đêm Chủ Nhật. Các cán bộ trong trụ sở đã bỏ chạy khi thấy dân đến biểu tình. Chiều cùng ngày, các quan chức địa phương hứa đối thoại với dân về vụ Formosa. Xem bài trang A6. (Bạch Hồng Quyền/ Facebook)

HÀ TĨNH - Vào khoảng 7 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 4, hàng ngàn người dân từ xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã mang băng rôn biểu ngữ kéo lên trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Lộc Hà để biểu tình trong ôn hòa phản đối Formosa và đòi công lý cho những người bị thương khi nhóm công an nổ súng vào dân trong đêm Chủ Nhật trước đó, 2 tháng 4, 2017. Vào lúc cao điểm, số người bao vây trụ sở huyện lên tới từ 7,000 đến 8,000 người.Số người tham gia biểu tình đã lên tới gần 8,000 người tại trụ sở huyện huyện Lộc Hà sáng thứ Hai. (Bạch Hồng Quyền/ Facebook)Trước đó, vào lúc 9 giờ đêm Chủ Nhật, một số người thuộc nhóm “Truyền Thông Formosa” đang uống cà phê trong quán nước tại xã Thạch Bằng thì bị công an huyện Lộc Hà vô cớ đến sách nhiễu, gây sự.Họ đã dùng giày, đá và cho nổ súng tấn công vào nhóm anh em đang uống cà phê. Sự việc diễn ra rất hỗn loạn và có đỗ máu, nên Giáo Xứ Trung Nghĩa đã kéo chuông báo động kêu gọi những giáo dân xung quanh đến giúp đỡ.Đám đông tụ tập yêu cầu giải quyết vụ bồi thường Formosa trước Ủy Ban Nhân Dân huyện Lộc Hà sáng thứ Hai. (Bạch Hồng Quyền/ Facebook)Sau đó mọi người được đưa về Giáo Xứ Trung Nghĩa trong sự khủng bố và bao vây dầy đặc của lực lượng công an, an ninh huyện Lộc Hà.Sự việc xảy ra được nhà báo Phạm Đoan Trang tóm tắt như sau:Vào khoảng 9g tối qua (2/4/2017), một nhóm năm bạn trẻ (ba nam và hai nữ) đến quán café One-One, gần nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) để uống café và xem bóng đá.Trong nhóm, có hai nhà hoạt động nhân quyền là Bạch Hồng Quyền (thành viên phong trào Con Đường Việt Nam) và Hoàng Đức Bình (thuộc tổ chức Phong Trào Lao Động Việt).Mọi người đang trò chuyện thì có năm nhân viên an ninh thường phục bước vào quán. Sở dĩ nhận diện được họ là an ninh thường phục, bởi họ là những gương mặt vốn quen thuộc với những người hoạt động nhân quyền trong địa bàn, và họ cũng đã bám sát để theo dõi Quyền và Bình từ thời gian trước đó.Năm nhân viên an ninh đã kiếm cớ gây lộn với nhóm Quyền, Bình và các bạn. Thấy không khí căng thẳng, Hoàng Đức Bình bỏ ra ngoài lấy xe máy đi về thì bị họ chặn lại, chửi bới. Bình hỏi, “lý do gì mà anh chặn xe tôi?” An ninh đáp, “Tao thích thì tao chặn đấy, mày làm gì được tao?”Nhóm bạn của Bình rút điện thoại ra định quay phim, phía an ninh lớn tiếng, “Tao thách thằng nào quay. Tao đập.”Không khí căng thẳng, dẫn tới xô xát. Bình buộc phải nhảy lên xe máy, phóng đi, và nghe có tiếng súng nổ phía sau. Lúc đó là khoảng gần 10 giờ tối.Anh Bình chạy về nhà xứ Trung Nghĩa gần đó, kêu cứu.Ngay sau đó, công an kéo đến tụ tập bên ngoài nhà thờ. Linh mục Nguyễn Công Bình (quản xứ giáo xứ Trung Nghĩa) đã rung chuông báo động để bà con giáo dân tới ứng cứu. Xô xát lại nổ ra ở khu vực xung quanh nhà thờ, khi giáo dân kéo đến. Một số người bị công an đập giày vào mặt, một người bị chém vào cổ tay, một người bị đánh thương tích ở đầu. Phía công an cũng có một nhân viên bị dân đánh trọng thương.Qua sáng thứ Hai, người dân đã rầm rộ cùng nhau đi đến UBND huyện Lộc Hà yêu cầu làm sáng tỏ sự việc, đòi công lý cho những người bị công an hành hung.Trên đường đi họ đã mang theo lá cờ ngũ sắc và gương cao những băng rôn, khẩu hiệu:"Thằng lãnh đạo lừa đảo dân mua cá chết đâu rồi?”"Lẽ nào vì Formosa mà giết dân thật sao...?"“Khạc tiền ra cho dân mau”“Phản đối Công an Lộc Hà nổ súng, đàn áp dân”“Dân cần minh bạch, cá cần nước sạch""Formosa cút khỏi Việt Nam"“Hãy bồi thường cho ngư dân chúng tôi”Khoảng 9 giờ sáng đoàn người biểu tình đã vào được bên trong cơ quan huyện và tập trung hô khẩu hiểu yêu cầu được gặp người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc tối qua. Tuy nhiên UBND huyện đã trốn hết và không ai ra tiếp dân.Các nguồn tin cho biết có tới gần 8,000 người tập trung tại UBND huyện. Sự đàn áp và phá sóng đã xảy ra, nên tất cả những máy quay phát live đều không thể thực hiện được, mọi thông tin ở Lộc Hà bị cắt đứt.Trong một số hình ảnh được truyền ra ngoài, người ta thấy công an Hà Tĩnh đã trà trộn vào đám đông và ném đá vào người dân nhằm kích động, tạo hỗn loạn cho nhà cầm quyền cộng sản đàn áp cuộc biểu tình sáng nay tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà.Mặc dù cố gắng tranh đấu trong tinh thần ôn hòa nhưng hành động bạo lực của công an côn đồ đã làm một số người dân phẫn nộ khi bị tấn công và biết rõ đây là chủ mưu bẩn thỉu của giới cầm quyền. Họ tổ chức vây bắt và tên công an "còn đảng còn mình" này đã phải nhục nhã nằm ăn vạ để tạo lý cớ cho công an vu khống người dân bạo loạn.Đến chiều thứ Hai, người dân giải tán sau khi các quan chức hứa hẹn đối thoại với người về những vấn đề gây phẫn nộ cho họ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời hứa như nhà cầm quyền từng đưa ra và rồi thất hứa trước đây.