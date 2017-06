Dân biểu kêu gọi chính phủ Úc lên tiếng về sự đàn áp ở Giáo Xứ Song Ngọc

Dân Biểu Chris Hayes đại diện khu vực Cabramatta.



CANBERRA - Dân Biểu Chris Hayes tại Úc đã quan tâm đến tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam, đặc biệt lo lắng cho các linh mục, những người dấn thân đòi lại công bằng cho bà con ngư dân ở các tỉnh Miền Trung. Theo tin của GNsP (Tin Mừng Cho Người Nghèo), ông đã gởi một bức tâm thư đến nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Julie Bishop để tường trình về vụ đàn áp giáo dân giáo xứ Song Ngọc.



Nội dung bức thư nhấn mạnh đến sự sách nhiễu có hệ thống, dùng các công cụ chuyên dụng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhắm đến các linh mục giáo phận Vinh, những người dấn thân đòi lại công bằng cho các ngư dân, cũng như các giáo dân bị ảnh hưởng trực tiếp sau vụ Formosa xả thải độc tố xuống biển Miền Trung vào hồi tháng Tư 2016.



Ông Hayes, vị dân biểu đại diện vùng Cabramatta có đông cử tri gốc Việt tại tiểu bang New South Wales, đã viết cho bà Julie Bishop trong thư tiếng Anh ngày 1 tháng 6, 2017, được GNsP đăng như sau:



Kính thưa Bà Bộ Trưởng,

Tôi xin Bà lưu tâm gấp đến một số vụ vi phạm nhân quyền xảy ra tại Giáo Phận Vinh, miền Trung Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã lên án các vị linh mục chỉ vì họ thuyết giảng về công lý và hòa bình, cho rằng họ “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục ở tỉnh Nghệ An thuộc Giáo Phận Vinh. Họ đã tranh đấu từ lâu cho các quyền tự do biểu đạt, tụ họp, và tôn giáo cũng như hiểu biết về hệ thống luật pháp cho người dân địa phương. Hai vị linh mục Công Giáo này được biết đến nhiều từ khi hỗ trợ cho các giáo xứ địa phương dọc theo vùng biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.

Thảm họa môi trường Formosa xảy ra tại vùng biển miền Trung Việt Nam vào tháng Tư 2016 đã khiến cho khoảng 100,000 người dân bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề. Theo các nguồn tin, trẻ em bị buộc nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện cho đi học, và nhiều người khác phải bỏ đi nơi khác để tìm kế sinh nhai. Nhiều người khác bị ngăn cản không được thưa kiện để đòi bồi thường. Vào tháng Hai, tôi có dịp nói chuyện với Linh mục Thục sau khi ông bị hành hung lúc dẫn một đoàn người biểu tình. Họ đi đòi được quyền nộp đơn kiện Formosa để bồi thường thiệt hại.

Tôi cũng được cộng đồng người Việt cho biết là chính quyền địa phương gửi thư cho Linh mục Nam cáo buộc ông và Linh mục Thục “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Hơn thế, khi trò chuyện với Linh mục Nam gần đây, ông cho tôi biết là chính quyền địa phương đã giàn dựng chiến dịch đánh phá các linh mục tại đây, cho người đòi bắt giữ các linh mục và trừng phạt họ thật nặng nề. Đây là một hình thức phỉ báng quá khích đối với Linh mục Nam chỉ vì ông lên tiếng đòi bảo vệ môi trường và bồi thường chính đáng.

Cộng đồng người Việt tại Úc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về an nguy của hai vị Linh mục này. Gần đây họ đã tổ chức một buổi tuyệt thực 24 tiếng trước Quốc Hội Úc để cùng đồng hành, trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục gia tăng áp lực lên Linh mục Nam và Linh mục Thục.

Hôm qua (31 tháng 5) tôi được ông Joachim Nguyễn của đài Vietnamese Sydney Radio cho biết là Linh mục Thục gần đây đi qua giáo xứ Văn Thái làm lễ nhưng sau đó bị một đám đông mang gậy gộc ngăn không cho trở về lại giáo xứ Song Ngọc. Tệ hơn nữa là, theo tôi được biết, công an địa phương có mặt nơi đó nhưng đã không làm gì để bảo vệ vị Linh mục hay ngăn cản đám đông quá khích.

Giáo hội Công giáo đã cổ xúy cho công lý và hòa bình trên thế giới từ bấy lâu nay. Tôi được biết là có một Ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh được thành lập để giúp những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường Formosa. Bản kiến nghị của Ban hỗ trợ đã thu thập được hơn 193,000 chữ ký trên toàn thế giới với hơn 90% chữ ký đến từ Việt Nam. Bản kiến nghị này biểu lộ mối quan tâm của quần chúng đối với đời sống của những nạn nhân. Bản kiến nghị được phổ biến để đánh dấu một năm từ khi xảy ra thảm họa là thêm một chỉ dấu cho thấy sự bức xúc của người dân trước phản ứng hời hợt của chính quyền và đối xử nặng tay với những người tranh đấu ôn hòa.

Trong lúc Chính quyền Việt Nam mong muốn tham gia vào các hiệp ước giao thương tự do và cải thiện hình ảnh của họ trong cộng đồng toàn cầu, trong khi chúng ta hỗ trợ cho các nỗ lực này, chúng ta nên dùng đủ mọi cách để khuyến khích Việt Nam tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam, cũng như tôn trọng tự do tôn giáo trong quốc gia của họ.

Tôi xin Bà hãy giúp đề cập đến những vấn đề này với Sứ Quán Úc tại Việt Nam, và đem những vấn đề này vào nghị trình của Đối Thoại Nhân Quyền Úc-Việt.

Trân trọng

Chris Hayes, Dân Biểu Quốc Hội Úc