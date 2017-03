Dân Chủ tiếp tục yêu cầu ông Trump cho xem hồ sơ khai thuế

Thăm hàng không mẫu hạmTổng Thống Donald Trump viếng thăm Trung Tâm Chỉ Huy Giao Chiến và có mặt trên sàn bay của chiếc hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford tại Newport News, Virginia ngày thứ Năm. Trong cùng chuyến đi, ông đã đến quan sát xưởng đóng tàu chiến tại Newport News, nhằm nhấn mạnh thông điệp chính phủ của ông sẽ tăng ngân sách cho quân đội. (Saul Loeb/ Getty Images)

Các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đang thực hiện lời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi những phương cách pháp lý, để được xem xét hồ sơ khai thuế của Tổng Thống Trump. Mục đích là tìm xem có hay không những xung đột lợi ích nào vi phạm hiến pháp, hoặc gây ra một nguy cơ cho nền an ninh quốc gia, như trường hợp có hợp tác kinh doanh hay được trả thù lao từ một nước khác, như Nga chẳng hạn.

Trong nỗ lực mới nhất của họ, hôm thứ Tư vừa qua, bảy thành viên Dân Chủ trong Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, do Nghị Sĩ Debbie Stabenow cầm đầu, đã gửi một bức thư cho Nghị Sĩ Cộng Hòa Orin Hatch, chủ tịch của ủy ban này.



Họ kêu gọi ông Hatch dùng thẩm quyền hợp pháp của ông, để có được các bản khai thuế của tổng thống và các cơ sở kinh doanh của ông, để cho các thành viên ủy ban có thể xem xét lại trong một phiên họp kín.



Những mối quan hệ như thế có thể trực tiếp vi phạm điều khoản của Hiến Pháp quy định về thù lao, nghiêm cấm các viên chức liên bang chấp nhận “quà cáp, thù lao, văn phòng, hoặc chức tước,” từ một nước ngoại quốc.



Các nghị sĩ viết, “Như ông biết, đã có nhiều bản tin trên truyền thông, về chính phủ Trump, cuộc vận đông tranh cử của ông Trump, và những mối quan hệ mật thiết của các cộng sự viên khác của ông Trump với chính phủ Nga. Những mối lo ngại này bị làm cho trở nên phức tạp hơn, bởi những bản tin về những mối vướng mắc kinh doanh của Tổng Thống, có thể tới tận khắp thế giới.”



Chiếu theo luật pháp, các chủ tịch của các ủy ban thuế khóa của quốc hội đều được phép xem xét lại một cách bí mật hồ sơ khai thuế của bất cứ người nào, kể cả tổng thống, mà không cần sự đồng ý của người đó, nếu họ có lý do để quan tâm. Sau đó những ủy ban ấy có thể quyết định công bố một cách công khai hồ sơ thuế, nếu họ tin rằng điều đó sẽ đem lại ích công cộng, và thúc đẩy một mục đích hợp pháp của ủy ban.



Một bức thư tương tự từ hơn 140 dân biểu trong Hạ Viện, trong số đó có hai dân biểu Cộng hòa, sẽ được gửi cho vào ngày thứ Năm, cho ông Hatch và người đồng cấp của ông tại Tòa Bạch Ốc, là Kevin Brady, chủ tịch ủy ban thuế khóa của Hạ Viện.



Hai ông Hatch và Brady đã đưa ra một lá thư chung, thẳng thừng bác bỏ lời thỉnh cầu của nhóm nghị sĩ. Hai ông gọi cách thức tiếp cận của họ là “một sự lạm dụng thẩm quyền luật định của các ủy ban thuế.” Hai ông nói, “Quyền hạn đó chỉ được dùng để điều tra những cáo buộc cụ thể về hành vi sai trái của các viên chức liên bang.”



Ông Hatch và ông Brady gọi lời đề nghị của các nghị sĩ là “một sự phân tâm chia trí, lệch ra khỏi những nhu cầu cấp bách hơn,” chẳng hạn như việc cải cách thuế, cũng như việc bãi bỏ và thay thế Obamacare.

Ông Trump không bị luật pháp đòi phải công bố giấy tờ khai thuế của ông. Tuy vậy, mỗi tổng thống đương nhiệm và người được đề cử ra ứng cử tổng thống đã làm như vậy trong 40 năm qua.

Ông Trump đã quyết định không tuân theo truyền thống đó. Ông nói rằng công chúng không quan tâm chút nào cả về việc khai thuế của ông.



Tuy nhiên, trong một loạt các cuộc gặp gỡ công chúng trong mấy tuần qua, các nhà lập pháp Cộng Hòa đã bị chất vấn bởi các cử tri địa hạt, về chuyện tại sao họ không làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ những nỗ lực nhằm xem xét lại những hồ sơ khai thuế ấy.