Dân Cồn Sẻ biểu tình đòi bồi thường vụ Formosa, yêu cầu cách chức trưởng thôn

Người biểu tình giơ cao biểu ngữ trước cửa nhà trưởng thôn Cồn Sẻ trong hình lấy từ video clip đăng trên YouTube.



QUẢNG BÌNH – Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 5 tháng Hai, có tới 1,000 người đã bất ngờ kéo đến trụ sở thôn và nhà trưởng thôn để biểu tình. Đám đông yêu cầu chính quyền phải minh bạch việc bồi thường cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề do Formosa xả chất độc xuống biển làm chết cá hàng loạt nuôi ở những lồng bè.



Có tới 94 hộ nuôi cá bị ảnh hưởng. Mặc dù có 79 hộ được bồi thường và 15 hộ nuôi chưa nhận được một đồng nào, nhiều người vẫn bực bội vì sự bồi thường quá ít, không tương xướng với sự thiệt hại quá lớn cho đời sống nuôi cá và bán cá của họ.



Thế nên một cuộc biểu tình đã nổ ra vào trưa Chủ Nhật mùng 9 Tết Đinh Dậu, tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.



Một số người dân tuần hành tại thôn Cồn Sẻ, đòi phải cách chức trưởng thôn và phó thôn, đồng thời đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra.



Trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội, người ta thấy người dân đã dùng loa, đánh trống, hô khẩu hiệu và giơ các biểu ngữ "Chúng tôi sẽ không dừng lại nếu không đền bù thỏa đáng," "Chúng tôi không phải là những con bò ăn cỏ. Đừng mị dân," hay "Yêu cầu đền bù thoả đáng, minh bạch, công khai" trước địa điểm được cho là nhà ông trưởng thôn.



Từ Nhà Thờ Cồn Sẻ, linh mục Hoàng Anh Ngợi nói với đài BBC rằng phần lớn những người tham gia tuần hànhlà gia đình và người nhà các gia đình chưa nhận bồi thường.



Linh mục cho biết thôn Cồn Sẻ có 94 hộ nuôi cá, nhưng cán bộ địa phương chỉ bồi thường cho 79 hộ, mỗi hộ được nhận khoảng trên 100 triệu đồng (gần $4,400 Mỹ kim) cho cả chủ hộ cùng các công nhân.

Theo linh mục Ngợi, ông thôn phó là người trực tiếp làm việc xét bồi thường cho các hộ nuôi cá sau thảm họa Formosa, và người này đã lập hồ sơ tùy tiện "ưng ai thì cho, mà không ưng ai thì thôi," khiến 15 hộ không được đưa vào danh sách bồi thường.



Việc ông thôn phó không giải thích lý do loại một số hộ khỏi danh sách là lý do khiến người dân bất mãn, đòi cách chức trưởng và phó thôn. Vị linh mục coi sóc giáo phận Cồn Sẻ cho biết thêm, đây "không phải là lỗi của đảng và chính phủ mà là do một người thôi."



Sau nhiều tháng cá chết một cách bí ẩn, gây phẫn nộ cho công chúng, chính phủ và một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, Formosa Hà Tĩnh, vào tháng Năm 2016 đã đạt thỏa thuận bồi thường $500 triệu.



Bắt đầu từ hồi tháng Mười, giới chức đã tiến hành bồi thường lần một cho các nạn nhân trong biến cố cá chết tại bốn tỉnh miền Trung, với mức bồi thường được tính theo mức độ thiệt hại được xác nhận.

Mới đây, trong những ngày giáp Tết, chính phủ ra lệnh tạm cấp kinh phí bồi thường đợt hai, với tổng số tiền khoảng gần $74 triệu.



Cồn Sẻ là một trong những địa phương bị hậu quả nặng nề nhất sau thảm họa môi trường biển Formosa.

Hồi tháng 7 năm ngoái, gần 10,000 người dân nơi này đã xuống đường biểu tình ôn hòa yêu cầu chính phủ dừng hoạt động của nhà máy Formosa mà theo họ là 'thủ phạm huỷ diệt môi trường' biển miền Trung.



Thảm họa cá chết hàng loạt đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối trong dân chúng tại nhiều nơi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.