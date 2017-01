(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

Mỗi ngày tại đây có hàng trăm người dân đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước này, bàn tán xôn xao về nguyên nhân vì sao nước trong hồ lại có màu xanh kỳ lạ như vậy.

Chưa ai biết tại sao mặt nước chuyển màu xanh trong gần một tháng qua.



HẢI PHÒNG – Trong khoảng gần một tháng nay, khu vực có hồ nước xanh mướt ở Thủy Nguyên có nhiều người tới ngắm nghía. Không chỉ có người dân Hải Phòng mà khách du lịch từ các tỉnh thành lân cận cho đến tận Tây Nguyên, Sài Gòn cũng nghe đồn mà tìm đến. Sự việc có quá nhiều người đến xem cũng gây mất an ninh vì có các nhóm xã hội đen đến tranh quyền thu phí đậu xe.



Theo tin của báo Dân Trí, hồ nước rộng hơn 30 mẫu hecta tại xã An Sơn bỗng chuyển màu xanh một cách kỳ lạ, tạo nên phong cảnh hữu tình rất đặc biệt. Thế nền hồ nước này được ví von là “Tuyệt Tình Cốc” của Hải Phòng.



Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, hồ nước này không phải là hồ tự nhiên mà là hồ nhân tạo do khai thác đá âm mà thành. Trước đây, khu vực này được cho phép khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên sau khi khai thác hết bề mặt, người dân đã khai thác sâu xuống lòng đất mà không xin phép. Vì thế hiện nay lòng hồ này có độ sâu từ 30 đến 40 mét, rất nguy hiểm.



Người dân ở đây cho biết, việc nước trong hồ chuyển màu xanh có thể là do tác động của núi đá vôi hoặc do lượng thuốc nổ thừa theo nước mưa chảy xuống từ các núi đá. Hồ này chỉ có nước xanh đẹp mắt chứ cây cỏ hay một con cá cũng không sống được.



Người dân nói thêm, khách du lịch thích thú kéo tới ngắm hồ, nhưng thực tế môi trường sống ở đây đang rất ô nhiễm. Bụi bay mù mịt suốt ngày đêm; người dân kéo vào xem hồ, khi ra về ai cũng trắng xóa vì bụi bẩn.

Điều đáng quan tâm là hồ nước xanh này sâu, rất nguy hiểm và chưa biết là có độc hại hay không nhưng do đông người tới tham quan nên đã xuất hiện nhiều dịch vụ ăn theo tại đây. Người vào tham quan chỉ cần dừng xe ngay tại khu vực hồ là bị một nhóm người ra thu tiền gọi là “tiền trông xe”; giá 50 nghìn đồng ($2.20 đô)/xe ô tô; gần $1/xe máy.



Khu hồ này có tới ba nhóm người chia nhau cai quản, khách dừng xe ở địa phận nhóm nào quản lý sẽ bị nhóm đó thu tiền.



Đây là hoạt động hoàn toàn tự phát và đang gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Người vào xem không chấp nhận trả tiền trông xe cho nhóm đối tượng này sẽ lập tức bị bao vây và rất khó ra về.



Công an hiện chưa ra tay để giải quyết tình trạng bất ổn chung quanh hồ, hoặc là công an cũng bao che các nhóm giang hồ để chia chác tiền trông xe?