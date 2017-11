Dân Đồng Tâm đồng ý với ĐB Quốc, cụ Kình ngồi xe lăn bị bắt lên lầu hai

Cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, được dân làng đón chào ngày cụ xuất viện sau khi bị công an đánh què hai chân trong tháng Tư năm nay. (Soha)



HÀ NỘI - Đại biểu Dương Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận sau khi đưa ra ý kiến về vụ Đồng Tâm tại Quốc Hội ngày thứ Năm. Đối với người dân Đồng Tâm thì họ đồng ý với ông Quốc, nghĩ rằng ông đã nói đúng về bản chất sự việc đã và đang xảy ra tại xã của họ.



Tại buổi thảo luận Quốc Hội được phát sóng trực tiếp ngày 2 tháng 11, vị đại biểu từ tỉnh Đồng Nai nói, "Nên nhìn nhận đây là một vụ [Đồng Tâm] khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần tuý chỉ là vụ án hình sự. Có một yếu tố mà tôi thấy Quốc Hội, chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm cần quan tâm, đó là những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời, để tích tụ lại, trở thành hiện tượng 'tức nước vỡ bờ'."



Ông Dương Trung Quốc cũng nói thêm rằng hai tháng rưỡi nay, cơ quan chức năng vẫn chưa hồi đáp kiến nghị của người dân về việc xem xét lại kết luận thanh tra vụ đất đai Đồng Tâm.



Ông Quốc nói tiếp, "Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật.

"Gần đây công an Hà Nội đã kêu gọi những người bắt và giữ lực lượng công an ra đầu thú. Tôi nghĩ rằng dùng từ 'đầu thú' là không ổn. Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?"



"Ngoài việc dùng từ 'đầu thú,, chúng ta có thể xuống gặp dân, nghe dân, gạn lọc để có phương pháp xử lý tốt hay không? Và ngay cả thượng tôn pháp luật cũng không phải để bắt bớ, mà để củng cố lòng tin."

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày thứ Sáu, 3/11, cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, nói người dân Đồng Tâm rất đồng ý với bài phát biểu của ông Quốc.



Vào ngày 22tháng Tư, hai đại biểu Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đã cùng với chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến đối thoại với người dân để trao trả các cán bộ, công an bị dân làng bắt giữ từ ngày 15 tháng 4.



Cụ Kình nói về ông Quốc, "Trước giờ ông ấy vẫn luôn giữ phẩm chất vì dân, cho rằng phải cần tiếp xúc với dân, gần dân. Bài phát biểu đã được người dân cả nước và người dân Đồng Tâm lắng nghe và rất hài lòng."

Ba ngày trước bài phát biểu gây xôn xao của đại biểu Dương Trung Quốc, cụ Lê Đình Kình cho đài BBC biết cụ được phía Ủy Ban Kiểm Tra huyện mời đích danh lên làm việc.



"Họ mời tôi lên làm việc mà họ bảo tôi lên tầng hai trong khi tôi ngồi xe lăn. Con và cháu tôi phải khiêng cả người lẫn xe lên trên lầu," cụ Kình nói thêm rằng cụ còn đưa hình chụp x-quang xương chân của cụ cho các cán bộ.



Cụ Kình kể cụ nói với các cán bộ, "'Hôm 29 tháng Tư ông Chung [chủ tịch Hà Nội] đến thăm tôi ở bệnh viện, không tặng tôi gì mà lại tặng tôi chiếc xe lăn là các anh hiểu ông ấy biết tôi tàn phế rồi. Lần sau các anh có muốn mời tôi làm việc thì đến nhà không thì bất tiện cho con cháu của tôi."



Cụ cho biết có khoảng sáu người của phía chính quyền có mặt, hầu hết đều đặt các câu hỏi xoay quanh "Tại sao lại nói ông Chung dối trên lừa dưới?" "Sao lại nói ông Chung phản bội?" "Tại sao nói ông Chung cướp đất của dân giao cho Viettel?" "Tại sao lại dùng từ 'đổ máu'?"



Cụ Kình nói cụ và người dân Đồng Tâm phản đối kết luận thanh tra của Thanh Tra Hà Nội, và việc khởi tố người dân Đồng Tâm sau khi ký giấy cam kết không truy tố người dân hôm 22 tháng Tư là hành vi "phản bội" của ông Chung.



"Còn khi nói đổ máu, là vì người dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng đổ máu để chống giặc nội xâm, bọn tham nhũng cậy quyền cướp đất của dân," cụ Kình nhấn mạnh.



Cụ cho biết cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất hỏi đáp, phía cán bộ chính quyền chỉ ghi chép lại câu trả lời của cụ Kình và yêu cầu cụ ký văn bản làm việc.



"Tôi không ký, tôi không việc gì phải ký vào cái văn bản nào của họ cả," cụ nói và cho biết sau đó cụ và gia đình cùng một số người dân ra về.