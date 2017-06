Dân Đồng Tâm mất ngủ sau quyết định khởi tố vụ bắt giữ cán bộ

Ông Lê Đình Kình



HÀ NỘI - Gần hai tháng sau cuộc đối thoại với chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đêm thứ Ba, nhiều người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội đã mất ngủ. Họ muốn nhà nước giải quyết vụ bắt giữ cán bộ trước đây phải "có lý có tình."



Vào đêm thứ Ba kéo dài qua sáng thứ Tư, ngôi nhà của ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, vẫn sáng đèn. Ông và một số người dân đã họp bàn về quyết định khởi tố của nhà nước. Nhiều người nói là sau cuộc đối thoại với chủ tịch Chung, trong gần hai tháng qua cuộc sống tại thôn Hoành đã trở lại bình yên như trước. Người dân làm đồng, người kinh doanh trở về buôn bán, trẻ em không còn gián đoạn việc đến trường và những người làm ăn xa cũng yên tâm mưu sinh.



Tuy nhiên, khi tin khởi tố vụ án bắt giữ cán bộ đăng trên báo vào đêm thứ Ba, nhiều người dân cảm thấy bất an. Người thân ở xa cũng liên tục gọi điện về làng hỏi thăm tình hình.



Một phụ nữ trung niên nói rằng khi 38 cán bộ, công an bị giam giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành, bà là người phụ trách nấu ăn, chăm sóc họ. Khi mọi người được thả, bà quay trở lại với công việc buôn bán ở chợ bị gián đoạn nhiều ngày.



“Trở về với cuộc sống mưu sinh thường lệ, chúng tôi chờ đợi từng ngày cái hẹn 45 ngày thanh tra của chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Chúng tôi trông ngóng được nghe kết luận chính thức về vụ việc. Dù chưa hiểu rõ, chúng tôi nghĩ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người dân Đồng Tâm,” bà này nói.



Những người khác trong cuộc họp cũng nói với báo chí rằng họ mong nhà nước hãy giải quyết "có lý có tình,” đừng tìm cách khởi tố và bắt giam những người đã lên tiếng trong sự ôn hòa.



Theo ông Kình, chủ tịch Chung nói sau khi hết hạn 45 ngày thanh tra, cơ quan chức năng cần 15 ngày dự thảo và 15 ngày công bố. Vì vậy, dự kiến đến giữa tháng 7, hoặc tháng 8, kết luận thanh tra mới chính thức công bố. Chủ tịch Chung khuyên ông Kình nên giải thích cho người dân hiểu và động viên họ bình tĩnh, không nên làm điều gì xáo trộn.



"Tôi luôn bảo với bà con là cần phải bình tĩnh, không được nôn nóng. Gần 2 tháng nay, cuộc sống người dân Đồng Tâm đã trở lại bình thường với công việc thu chiêm, làm mùa, đời sống nông thôn yên ắng, giữ gìn an ninh tốt. Tôi nghĩ lúc này, cơ quan chức năng chưa nên khởi tố vụ án mà nên chờ thanh tra vụ việc xong,” ông Kình nói.



Trong lúc ông Kình chia sẻ quan điểm về sự việc, những người dân đã từ sân nhà vào phòng khách, chăm chú nghe. Đồng ý với vị cao niên của làng, họ bày tỏ nguyện vọng mong nhà cầm quyền giúp dân hiểu rõ hơn về quá trình tố tụng, pháp lý để tránh sự việc đáng tiếc.



Ngày thứ Tư, đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc cho biết người dân Đồng Tâm cũng đã gọi điện thoại, để rồi nghe ông khuyên, “Trước hết bà con phải bình tĩnh hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Việc bà con bắt giữ một số người thực thi công vụ, kể cả hiện tượng đập phá tài sản, đó là việc bà con đã nhận lỗi. Còn lỗi ở mức độ nào là công việc của cơ quan điều tra.

Dương Trung Quốc nói vậy có nghĩa là sẽ có người bị bắt.